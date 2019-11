O espanhol Iker Lecuona substituirá Miguel Oliveira na equipe KTM Tech 3 na rodada final da temporada da MotoGP em Valência.

O novato português Oliveira esteve envolvido em um acidente de alta velocidade em Phillip Island no mês passado, agravando a lesão no ombro que sofreu em um acidente no GP da Inglaterra em agosto.

Oliveira tentou competir na rodada anterior na Malásia, mas também foi forçado a desistir antes da corrida.

Ele foi submetido a uma cirurgia nos ligamentos do ombro direito no último domingo na Áustria, impedindo-o de participar da etapa da próxima semana.

Lecuona, que irá correr ao lado de Oliveira na equipe em 2020, fará sua estreia na MotoGP no circuito de Ricardo Tormo.

"Ter esta oportunidade no meu GP em casa é um momento de orgulho para mim", disse Lecuona.

"Devemos aproveitar essa bela experiência, mas, acima de tudo, aprender o máximo possível para o futuro.

"Também quero desejar a melhor recuperação possível a Oliveira, que será meu companheiro de equipe na próxima temporada. Darei o meu melhor em Valência, como sempre faço".

Lecuona, de dezenove anos, atualmente está na Moto2 com a American Racing Team KTM. Na categoria de acesso, ele será substituído em Valência pelo piloto americano Sean Dylan Kelly. Lecuona ocupa o 11º lugar na classificação de Moto2, com um pódio.