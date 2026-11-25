Francesco 'Pecco' Bagnaia estará ausente do GP de Valência e dos testes de pós-temporada com a Aprilia. Com isso, o italiano não poderá se despedir da Ducati que pilotou ao longo de suas oito temporadas na MotoGP, com dois títulos mundiais e 31 vitórias em 146 corridas.

Bagnaia, que em breve completará 30 anos, sofreu uma grave queda no sábado do GP do Catar, quando Fermín Aldeguer tentou uma manobra que resultou em Pecco caindo violentamente no chão e fraturando dois dedos do pé direito. Isso o impediu de participar da corrida de domingo em Losail.

Na terça-feira seguinte, Bagnaia passou por uma cirurgia, com o objetivo de retornar, na melhor das hipóteses, no GP de Portugal ou, na pior, no GP de Valência. No entanto, o bicampeão mundial não conseguiu retornar no Algarve e também não poderá fazê-lo neste fim de semana, conforme anunciou a equipe em suas redes sociais na quarta-feira (25).

Bagnaia ainda viajará para Valência neste fim de semana para estar com sua equipe, se despedir da equipe da Ducati e, acima de tudo, dos fãs.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Assim como já aconteceu em Portimão, o piloto da Ducati no Mundial de Superbike, Iker Lecuona, assumirá a vaga. O valenciano, que é o vice-campeão do WSBK deste ano, disputará seu sexto GP da temporada, depois de ter substituído Álex Márquez e Fermín Aldeguer na Gresini e, posteriormente, Bagnaia na equipe de fábrica.

Embora não possa disputar sua última corrida com a Ducati, a pior notícia para Bagnaia certamente é perder o teste com a GP27 de 850cc da Aprilia na próxima terça-feira (01)

Depois que a Ducati escolheu Pedro Acosta em vez dele, Bagnaia chegou a um acordo verbal com a Yamaha, mas fez uma mudança de última hora para assinar um contrato de quatro anos com a Aprilia ao lado de Marco Bezzecchi, também membro da academia VR46.

Bagnaia é um dos poucos pilotos que ainda não pilotaram os protótipos de 850 cc com pneus Pirelli, ao lado de Jorge Martín, Ai Ogura, Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo.

10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!