A equipe VR46 anunciou nesta quarta-feira que Franco Morbidelli não disputará o GP da República Tcheca de MotoGP deste fim de semana, e que ele não será substituído no grid da etapa de Brno.

Na última semana, na Alemanha, Morbidelli sofreu um forte acidente durante a corrida sprint, que o tirou do restante da etapa do Sachsenring, devido a dores nos ombros. O incidente do ítalo-brasileiro causou espanto no paddock pelo fato de seu macacão acabar se abrindo com o impacto.

Mesmo com Morbidelli não sofrendo nenhuma fratura, a recuperação do piloto está demorando mais do que o esperado e, com isso, a VR46 tomou a decisão de retirá-lo do grid deste fim de semana em Brno, sem colocar nenhum substituto.

O fim de semana em Brno, último antes da pausa de verão, conta com o retorno do atual campeão, Jorge Martín, além de Enea Bastianini, que ficou de fora do GP da Alemanha por conta de uma apendicite. Por outro lado, Maverick Viñales será substituído por Pol Espargaró na outra Tech3 KTM, enquanto Takaaki Nakagami assume a moto de Somkiat Chantra na LCR Honda.

