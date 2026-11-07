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MotoGP: Lorenzo descreve Márquez como "o Senna das motos"

Tricampeão mundial de MotoGP, Jorge Lorenzo considera que o #93 está em outro planeta em relação aos seus rivais.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
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Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

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Jorge Lorenzo fez um belo elogio para Marc Márquez, heptacampeão da MotoGP. "Márquez é Márquez: é o Ayrton Senna das motos, o Max Verstappen do MotoGP", disse o espanhol tricampeão da categoria. "Tecnicamente, está em outro nível", acrescenta Lorenzo sobre o conterrâneo, que em 2023 deixou a Honda para assinar pela Ducati."Quando finalmente encontrou a melhor moto do grid, fez a diferença", completa.

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Embora as lesões tenham pesado muito na carreira de Márquez, ao ponto de o obrigarem a mudar o seu estilo de pilotagem e a forma de abordar as corridas, Lorenzo considera que ainda hoje "Marc continua a ser o melhor tecnicamente. Desde a sua chegada à MotoGP [ele] fez coisas que mais ninguém é capaz de fazer. E embora o seu braço continue nas mesmas condições que conhecemos, continua a fazer a diferença".

Para Lorenzo, campeão de MotoGP em 2010, 2012 e 2015, o piloto capaz de rivalizar com Márquez é o também espanhol Pedro Acosta. "Sem dúvida é muito forte e está chegando com muita força. Mas a lesão no braço de Marc está reduzindo um pouco a sua vantagem técnica sobre os demais. Se estivesse 100%, ganharia muito mais", diz Lorenzo.

Na próxima temporada, Márquez e Acosta correrão juntos na Ducati, um cenário que, sem dúvida, recorda a dupla que Valentino Rossi e Lorenzo fizeram na Yamaha.

"Não sei. Tenho curiosidade de ver se Acosta consegue alcançar de imediato o nível de Márquez ou até superá-lo", avalia. "Será difícil, porque Marc tem mais experiência com a Ducati. É um fenômeno".

No entanto, Rossi também tinha mais experiência do que Jorge em 2010, e o espanhol conseguiu acabar com os títulos do italiano. "Acosta conta com a vantagem da sua juventude: tem 23 anos, quase nunca sofreu lesões e está a 100% fisicamente. É jovem, tem entusiasmo, convicção e esse desejo de arriscar sem se preocupar em se lesionar, o que é muito importante. Acredito que os números serão bastante semelhantes", prevê o Lorenzo.

 

Jorge Lorenzo junto al casco de Ayrton Senna

Jorge Lorenzo junto al casco de Ayrton Senna

Foto de: Museo Jorge Lorenzo

O tricampeão também comentou a disputa do título da MotoGP em 2026, destacando o infeliz acidente de Jorge Martin.

"O acidente de Martin foi uma pena, porque poderíamos ter tido um final de temporada incrível: os números estavam muito equilibrados. Aprilia, Ducati, Márquez e Martin eram muito competitivos", explicou Jorge Lorenzo à GPOne no Salão da Moto de Milão. "Mas as corridas são assim: às vezes o azar ou algumas decisões erradas podem arruinar um campeonato. Foi isso que aconteceu com Martin, que abriu a porta a Marc para ganhar o seu décimo título", disse o espanhol, que foi companheiro de equipe de Márquez em 2019.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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