O tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo reabriu algumas feridas antigas na eterna disputa entre Valentino Rossi e Marc Márquez. Para o espanhol, caso o piloto da Ducati confirme o título de 2026, seu oitavo na classe-rainha e o décimo no Mundial, ele se torna, sem dúvidas, o maior nome da era moderna, sendo o único digno de entrar no debate do maior de todos os tempos ao lado de Giácomo Agostini.

A treta envolvendo os três campeões mundiais é antiga, mas teve seu auge em 2015, ano do último título de Lorenzo. Na época, Rossi acusava Márquez de ajudar Lorenzo na briga pelo título - pelo fato de ambos serem espanhóis.

O clima na Yamaha após o fim de 2015 ficou tão tenso que, após a temporada seguinte, Lorenzo deixou a marca japonesa a caminho da Ducati.

Falando à TNT Sports durante o fim de semana do GP do Catar, Lorenzo reacendeu a polêmica ao falar sobre o eterno debate sobre quem é o maior de todos os tempos.

"Acho que vai surgir um debate real sobre Márquez ou Agostini sendo o maior de todos os tempos. Para mim, se ele [Márquez] vencer o décimo título mundial, ele será, sem dúvidas, o maior da era moderna. Rossi não senta na mesma mesa que eles".

O espanhol ainda analisou o momento de Márquez, que retomou a forma vitoriosa após sua chegada à Ducati.

"Eu acho que Márquez era mais forte no ano passado, antes da lesão de Mandalika. O acidente naquele fim de semana o enfraqueceu fisicamente e, neste ano, ele está sofrendo para manter a forma, mas ele compensa isso com técnica pura. Para mim, em termos de técnica e pilotagem, ele é o melhor de todos".

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