MotoGP: Luca Marini fecha renovação com a Honda para 2026

Depois de fazer sua estreia na MotoGP em 2021 e completar três temporadas em uma Ducati, Luca Marini se juntou à HRC no ano passado para preencher a vaga deixada pela decisão de Marc Márquez de optar por sair do último ano de seu contrato. Desde então, seu melhor resultado foi um sexto lugar há menos de duas semanas na Alemanha.

Em Sachnsering, Marini reapareceu depois de ter perdido três corridas em consequência do tremendo acidente que sofreu em uma sessão de treinamento em Suzuka, enquanto se preparava para as 8 Horas de Endurance.

Na metade do campeonato e com essas três ausências, o irmão de Valentino Rossi está em 15º lugar na classificação geral, como o segundo melhor colocado da equipe do fabricante japonês, à frente de Joan Mir, seu vizinho de garagem.

Neste domingo, depois de terminar em 12º em Brno, Marini foi questionado se um de seus objetivos era chegar à Áustria, a primeira etapa após a pausa, com uma ideia mais clara de seu futuro.

"Esse nunca foi meu objetivo, porque acho que sempre nos entendemos", disse o camisa 10. O Motorsport.com apurou que, naquele momento, o piloto já tinha certeza de que permaneceria em uma Honda no próximo ano.

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC, continuarão na equipe Honda em 2026. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Esse resultado era esperado depois que a Honda não conseguiu cumprir seu desejo de trazer Jorge Martín, que não conseguiu deixar a Aprilia, para 2026. O Motorsport.com conclui que o espanhol continua sendo o principal alvo da HRC para o grid de 2027, quando o novo regulamento técnico entrará em vigor.

Zarco permanecerá na LCR

Com o emparelhamento da equipe de fábrica agora fechado, a Honda está finalizando a continuação de Johann Zarco como ponta de lança de seu projeto satélite LCR. Ao mesmo tempo, o Motorsport.com apurou que o piloto tailandês Somkiat Chantra tem todas as chances de deixar a equipe de Lucio Cecchinello após uma primeira metade de temporada decepcionante.

A enorme diferença de velocidade entre o #35 e o resto dos pilotos da marca significa que os engenheiros não podem levar em conta os dados que estão sendo baixados de sua moto, e isso, em um momento em que a HRC está tentando reduzir a margem que a separa da Ducati, é inaceitável.

Johann Zarco, Equipe LCR Foto de: Equipe LCR Honda MotoGP

A falta de candidatos asiáticos com um mínimo de garantias em termos de competitividade fez com que a Honda repensasse seu compromisso com a Idemitsu, principal patrocinadora da moto da LCR, de contratar um piloto asiático. Isso levou a uma mudança de foco para o grid da Moto2, ou para qualquer um dos pilotos descartados nas outras garagens da MotoGP.

Inclusive, a Honda tem interesse no brasileiro Diogo Moreira para a próxima temporada.

