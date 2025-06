Aragón sempre evocará memórias especiais para Pecco Bagnaia e não poderia ser diferente, já que a pista espanhola foi o cenário de sua primeira vitória na MotoGP, em 2021. Um sucesso que veio no final de um belo duelo com o atual companheiro de equipe Marc Márquez, que o consagrou entre os pilotos capazes de fazer algo importante na categoria rainha, como ele confirmou para o mundo inteiro com os títulos conquistados em 2022 e 2023.

Este ano, no entanto, ele chega em uma situação muito complicada porque, apesar de já estarmos na oitava etapa da temporada, ele ainda não conseguiu encontrar o sentimento certo com a dianteira da Desmosedici GP25 e isso o impede de explorar dois pontos fortes, que são a frenagem e a entrada nas curvas. Ele também acabou os dois últimos fins de semana, entre Le Mans e Silverstone, praticamente sem pontos, tendo marcado apenas na sprint na Inglaterra. No entanto, apesar disso, o piloto italiano quer encarar a próxima etapa com uma abordagem positiva.

"Eu chego lá como sempre e tento ver o lado positivo. Mesmo que nos dois últimos GPs as coisas não tenham saído como esperávamos, a sensação não era a melhor, mas ainda estávamos indo bem forte. Você tem que tentar tirar o lado positivo de tudo e tentar trabalhar nisso, porque a (boa) sensação virá mais cedo ou mais tarde. Sabemos que este ano temos que pensar um pouco fora da caixa, porque a moto não se comporta como sempre se comportou, então temos que trabalhar em uma direção diferente e tentaremos fazer isso aqui", disse Bagnaia aos repórteres no MotorLand.

"Poucas coisas realmente funcionaram este ano no nível da configuração. Não temos que fazer experimentos, mas tentar algumas soluções. Certamente não são ideias malucas, porque os engenheiros sabem melhor o que fazer, mas, em geral, parece que essa moto tende a ter o peso deslocado de forma diferente, então temos que pensar sobre isso e nos adaptar para encontrar o lado positivo", acrescentou.

Quando perguntado se essa situação o faz perder o sono, ele explicou: "É a minha vida, então quero que as coisas deem certo, porque sei qual é o meu potencial. Sei que estou aqui para vencer corridas e não ter a chance de fazer isso, porque não me sinto bem, não me deixa 100% tranquilo. Mas sempre consigo analisar as coisas de forma lúcida, tentando dar o meu melhor para a equipe. Consequentemente, eles sabem disso muito bem e estamos todos trabalhando na mesma direção".

Ele também lembrou a todos que já havia passado por uma situação não muito diferente no passado: "Em 2022, ou eu ganhava ou caía. Foi um período difícil e eu estava 91 pontos atrás. Houve um momento como esse e depois, com a equipe, conseguimos encontrar uma solução que me levou a vencer o campeonato. Não é a primeira vez e tentaremos encontrar uma solução que possa nos dar continuidade. Sempre darei tudo de mim para ter sucesso".

Mais cedo, a DAZN, ele foi questionado se talvez não fosse também a presença de Marc Márquez do outro lado do box que o tivesse desanimado um pouco, mas Pecco descartou essa hipótese: "Não sei, a verdade é que Marc está indo muito bem. De qualquer forma, a realidade é que estou em terceiro lugar no campeonato, embora esteja lutando. Portanto, quando eu me sentir bem, estarei de volta à frente. Até lá, só preciso me concentrar em mim mesmo. No entanto, acho que seria a mesma coisa com qualquer outro companheiro de equipe, porque o problema é que eu não tenho feeling".

Por fim, ele enfatizou o papel que o teste coletivo, que será realizado na segunda-feira na pista espanhola, pode desempenhar no progresso: "É muito importante, quanto mais voltas pudermos dar, testando o material que temos disponível, melhor. Só esperamos ter condições melhores do que as do teste de segunda-feira em Jerez (o vento impediu vários testes), então não sei se teremos coisas novas para experimentar ou não".

