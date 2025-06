Enquanto Álex Márquez mantém a posição de que "entende" por que a Ducati não está oferecendo atualizações para sua moto nesta altura da temporada 2025, seu irmão Marc Márquez afirmou que, no GP de Aragón de MotoGP, as motos eram "idênticas".

Marc fez sua estreia em uma Ducati GP23 com a equipe Gresini na última temporada, ao lado de Álex. Enquanto os pilotos de fábrica Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín e Franco Morbidelli, duplas da equipe oficial e da Pramac, receberam atualizações na GP24, os irmãos tiveram que esperar pelo que chamaram de "alguns doces", referindo-se aos pequenos componentes que receberam durante a temporada.

Este ano, Marc está no topo da cadeia alimentar da Ducati e lidera a classificação do Mundial com sete vitórias em oito sprints e mais quatro triunfos em GP, ocupando a vaga que era de Bastianini, enquanto seu principal rival no momento na luta pelo campeonato, Álex, continua sendo um piloto de equipe satélite.

Durante o teste de Jerez em 28 de abril, o Márquez mais jovem não recebeu uma única peça nova para sua GP24 e, na segunda-feira, durante os testes oficiais em MotorLand, Álex só participou da sessão da manhã - e apenas para testar o sistema de rádio que a MotoGP pretende implementar no próximo ano - porque não havia nada de novo para testar.

"No ano passado, eu estava na situação oposta [não lutando para vencer] e achei que era justo", explicou Álex quando perguntado pelo Motorsport.com se, estando em segundo lugar na classificação e concorrendo ao título, ele não havia "merecido" algumas atualizações.

"Talvez agora eu veja isso como menos justo", acrescentou, com um sorriso. "No ano passado, Marc também não recebeu mais apoio da Ducati, mesmo com 200 pontos a mais do que eu. Já estive em ambos os lados, então entendo perfeitamente essa política".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A política a que ele se refere é que a Ducati, ao fornecer uma nova peça a um piloto, fornece o mesmo componente a todos os pilotos que usam a mesma moto. Apesar dessa aparente desvantagem técnica no papel, Álex insiste que receber atualizações não mudaria muito as coisas.

"Sei que Marc, com minha moto, ainda teria sido mais rápido do que eu neste fim de semana", afirmou. "Sei o quanto Marc é rápido, e isso não me frustra; pelo contrário, me motiva".

Questionado pelo Motorsport.com sobre a situação, Marc Márquez minimizou as sugestões de que correr contra um rival com o mesmo equipamento de primeira linha agregaria mais valor ao seu campeonato.

"Isso não é algo que eu decida. No ano passado eu estava nessa situação e você recebe o que a Ducati decide dar a você", explicou. "Por enquanto, o que estamos tentando fazer na equipe de fábrica da Ducati é testar coisas para aumentar essa diferença".

Marc então compartilhou um detalhe que gerou alguma controvérsia.

Marc Marquez, equipe Ducati Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"No domingo, durante a corrida [em Aragão], estávamos pilotando uma moto idêntica à de Alex, porque as novas peças ainda precisam ser totalmente ajustadas", disse ele. "É claro que ele é meu irmão e eu lhe desejo o melhor, mas isso não é algo que eu possa decidir".

Marc Márquez venceu em Aragón à frente de seu irmão, retornando a Ducati à sua posição de domínio recente após as vitórias da Honda e da Aprilia nos dois eventos anteriores.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!