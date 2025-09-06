MotoGP: Marc Márquez aproveita queda do irmão Álex e fatura sprint em Barcelona
Restando quatro voltas para o fim, o Márquez mais novo acabou caindo sozinho e deu a corrida de bandeja para Marc
Obrigada, irmão! Marc Márquez venceu a sprint da MotoGP em Barcelona depois que Álex acabou indo para o chão restando apenas quatro voltas para o fim. Com isso, o piloto da Ducati coloca mais alguns dedinhos no título da temporada 2025.
Fabio Quartararo foi o segundo colocado e Fabio Di Giannantonio completou o pódio. Prova ruim para Pecco Bagnaia, que não conseguiu sair da segunda parte da tabela.
A sprint
A largada foi 'dominada' por Álex Márquez na ponta e com Fabio Quartararo fazendo uma manobra, por fora, para manter a segunda colocação. Ainda na primeira volta, Quartararo e Márc Márquez ficaram lado a lado e quase se tocaram, com o francês defendendo a posição. Mas na sequência, Márquez conseguiu passar a Yamaha.
Com quatro voltas completadas, Pecco Bagnaia conseguiu subir apenas uma colocação, indo para 20°. Lá na frente, os irmãos 'trocavam' parciais, com Álex mantendo a liderança.
Com metade da prova já feita, Quartararo ainda se mantinha em terceiro, segurando Fabio Di Giannantonio atrás. Pouco depois, Jorge Martín e Franco Morbidelli se tocaram e ambos foram para o chão.
Duas curvas depois, Fermín Aldeguer acabou acertando Marco Bezzecchi em cheio e os dois também caíram. Bezzecchi saiu no prejuízo pois mostrou que ficou sentindo dor enquanto estava no chão.
Faltando quatro voltas para o fim, Álex perdeu o controle sozinho na curva dez e caiu e liderança passou para as mãos do outro Márquez, o Marc. Depois de todo caos, Marc Márquez administrou e levou a '93' para casa.
Logo atrás, uma batalha entre KTMs definiu a quarta colocação, com Pedro Acosta levando a melhor.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|12
|
19'58.946
|12
|2
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|12
|
+1.299
20'00.245
|1.299
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|12
|
+3.653
20'02.599
|2.354
|7
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|12
|
+5.868
20'04.814
|2.215
|6
|5
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|12
|
+5.913
20'04.859
|0.045
|5
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+5.943
20'04.889
|0.030
|4
|7
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|12
|
+7.017
20'05.963
|1.074
|3
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|12
|
+7.346
20'06.292
|0.329
|2
|9
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|12
|
+8.488
20'07.434
|1.142
|1
|10
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|12
|
+8.578
20'07.524
|0.090
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|12
|
+9.788
20'08.734
|1.210
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|12
|
+10.165
20'09.111
|0.377
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|12
|
+11.593
20'10.539
|1.428
|14
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|12
|
+14.463
20'13.409
|2.870
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|12
|
+15.936
20'14.882
|1.473
|16
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|12
|
+16.909
20'15.855
|0.973
|17
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+17.040
20'15.986
|0.131
|18
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|12
|
+22.439
20'21.385
|5.399
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+4 Laps
14'24.144
|4 Laps
|Acidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+5 Laps
12'21.928
|1 Lap
|Acidente
|dnf
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
+5 Laps
12'22.009
|0.081
|Acidente
|dnf
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|6
|
+6 Laps
11'39.029
|1 Lap
|Abandono
|dnf
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|6
|
+6 Laps
11'15.936
|Acidente
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+6 Laps
11'15.987
|0.051
|Acidente
|Ver resultados completos
