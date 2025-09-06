Todas as categorias

Relato da corrida
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Marc Márquez aproveita queda do irmão Álex e fatura sprint em Barcelona

Restando quatro voltas para o fim, o Márquez mais novo acabou caindo sozinho e deu a corrida de bandeja para Marc

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: David Ramirez / Soccrates / Getty Images

Obrigada, irmão! Marc Márquez venceu a sprint da MotoGP em Barcelona depois que Álex acabou indo para o chão restando apenas quatro voltas para o fim. Com isso, o piloto da Ducati coloca mais alguns dedinhos no título da temporada 2025.

Fabio Quartararo foi o segundo colocado e Fabio Di Giannantonio completou o pódio. Prova ruim para Pecco Bagnaia, que não conseguiu sair da segunda parte da tabela. 

A sprint 

A largada foi 'dominada' por Álex Márquez na ponta e com Fabio Quartararo fazendo uma manobra, por fora, para manter a segunda colocação. Ainda na primeira volta, Quartararo e Márc Márquez ficaram lado a lado e quase se tocaram, com o francês defendendo a posição. Mas na sequência, Márquez conseguiu passar a Yamaha.

Com quatro voltas completadas, Pecco Bagnaia conseguiu subir apenas uma colocação, indo para 20°. Lá na frente, os irmãos 'trocavam' parciais, com Álex mantendo a liderança. 

 

Com metade da prova já feita, Quartararo ainda se mantinha em terceiro, segurando Fabio Di Giannantonio atrás. Pouco depois, Jorge Martín e Franco Morbidelli se tocaram e ambos foram para o chão. 

Duas curvas depois, Fermín Aldeguer acabou acertando Marco Bezzecchi em cheio e os dois também caíram. Bezzecchi saiu no prejuízo pois mostrou que ficou sentindo dor enquanto estava no chão. 

 

Faltando quatro voltas para o fim,  Álex perdeu o controle sozinho na curva dez e caiu e liderança passou para as mãos do outro Márquez, o Marc.  Depois de todo caos, Marc Márquez administrou e levou a '93' para casa. 

Logo atrás, uma batalha entre KTMs definiu a quarta colocação, com Pedro Acosta levando a melhor. 

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 12

19'58.946

       12
2 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 12

+1.299

20'00.245

 1.299     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+3.653

20'02.599

 2.354     7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+5.868

20'04.814

 2.215     6
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 12

+5.913

20'04.859

 0.045     5
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+5.943

20'04.889

 0.030     4
7 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 12

+7.017

20'05.963

 1.074     3
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+7.346

20'06.292

 0.329     2
9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+8.488

20'07.434

 1.142     1
10 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 12

+8.578

20'07.524

 0.090      
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+9.788

20'08.734

 1.210      
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 12

+10.165

20'09.111

 0.377      
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

+11.593

20'10.539

 1.428      
14 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+14.463

20'13.409

 2.870      
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 12

+15.936

20'14.882

 1.473      
16 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 12

+16.909

20'15.855

 0.973      
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+17.040

20'15.986

 0.131      
18 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 12

+22.439

20'21.385

 5.399      
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+4 Laps

14'24.144

 4 Laps   Acidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+5 Laps

12'21.928

 1 Lap   Acidente  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+5 Laps

12'22.009

 0.081   Acidente  
dnf Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 6

+6 Laps

11'39.029

 1 Lap   Abandono  
dnf Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 6

+6 Laps

11'15.936

     Acidente  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+6 Laps

11'15.987

 0.051   Acidente  
