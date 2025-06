Marc Márquez vai para o GP da Itália de MotoGP com a intenção de aproveitar os dados do desempenho de Pecco Bagnaia, seu companheiro de equipe na Ducati, que venceu as três últimas edições da corrida.

O espanhol chega ao circuito italiano depois de um fim de semana perfeito em Aragón, no qual, além de uma dobradinha na sprint e na corrida principal, ele conquistou a pole position, a volta mais rápida e liderou todas as sessões de treinos.

Isso reforça seu status de líder de um campeonato que agora lidera com 32 pontos de vantagem sobre seu irmão Álex e 93 pontos sobre Bagnaia, em terceiro. Dado o ímpeto do espanhol desde que vestiu o macacão da Ducati, uma vitória no domingo não é nada improvável, mesmo que ele tenha vencido apenas uma vez, em 2014.

"Depois de Aragão, estamos em muito boa forma. Este circuito é a casa da Ducati e a corrida em casa do meu companheiro de equipe, que venceu nas últimas três temporadas", lembrou Márquez.

A velocidade que Pecco Bagnaia demonstrou em Mugello no passado coloca o italiano diante de uma oportunidade imbatível, talvez a última, de tentar voltar à luta por um título que, à medida que o calendário avança, parece cada vez mais decidido em favor de Márquez.

"Vencer Pecco aqui não é definitivo, porque o segundo na classificação é Álex [Márquez]. Não é uma questão de Pecco, Alex ou Morbidelli", disse o piloto da Ducati.

O catalão tentará tirar proveito da livre circulação de dados dentro da Ducati para "roubar" do #63 os segredos de um circuito único. " Este ano vou tentar tirar proveito dos dados do Pecco, e não só dele, mas também do Álex, que gosta muito desta pista", acrescentou o piloto espanhol.

Apesar da vantagem que tem na liderança e das boas sensações que o acompanham, Márquez está cauteloso, certamente castigado pelos erros que o levaram a marcar duas voltas muito dolorosas, em Austin e Jerez.

"Pecco está mais perto do que os números dizem. Mas, independentemente de eu ganhar o nono título [mundial] ou não, o principal desafio da minha carreira era voltar a ser competitivo depois da lesão. E eu consegui isso. Há três anos, eu estava aqui, anunciando que teria de ir para os Estados Unidos para quebrar meu braço novamente e corrigi-lo", concluiu o hexacampeão da categoria rainha.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!