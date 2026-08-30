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Relato da corrida
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Marc Márquez brilha e vence o GP de Aragón à frente de Acosta; Moreira luta até o fim e termina em 9º

Brasileiro estava em oitavo até o início da última volta, mas foi ultrapassado por Bastianini

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou o fim de semana no MotorLand com um movimentado GP de Aragón. Marc Márquez brilhou novamente, com uma ultrapassagem agressiva em cima de Marco Bezzecchi no meio da prova para sumir na frente e vencer. Pedro Acosta e Bezzecchi completaram o pódio. Já Diogo Moreira brigou até o fim contra Enea Bastianini para terminar em nono.

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Márquez tentou repetir a manobra da sprint, mas Bezzecchi soube responder bem para estiligar na frente após a curva 2. A embarrigada do espanhol da Ducati permitiu ainda que Martín subisse para segundo. Já Diogo subia de 10º para nono, ultrapassando Zarco.

Ao final da primeira volta, Bezzecchi liderava com 0s7 para Márquez, com Acosta em terceiro. A disputa com Márquez fez com que Martín caísse para quarto, à frente de Álex Márquez. Fernández, Bagnaia, Di Giannantonio, Moreira e Aldeguer fechavam o top 10.

 

Quando a prova chegava à sua quinta volta, de um total de 23, Bezzecchi seguia na ponta, com 0s6 de vantagem para Márquez, que tinha 0s4 para Acosta. Álex vinha em quarto, com Martín em sua cola. Moreira caía para décimo, bem próximo da disputa entre Di Giannantonio e Aldeguer à sua frente.

O caos começou a vir na sequência. Começando pelas amarelas, duas na sexta volta, uma com Bagnaia entre as curvas 9 e 10 e outra com Morbidelli, na 16 e 17. Enquanto isso, Fernández entrava nos boxes, abandonando com problemas. Isso elevou Moreira à oitava posição, tendo agora Miller em sua cola, a 0s3, enquanto Di Giannantonio estava 0s6 à frente do brasileiro.

 

Mas, ali na frente, Márquez viu a oportunidade e deu um belo bote em cima de Bezzecchi na reta oposta, trazendo consigo Acosta, deixando o italiano da Aprilia em terceiro. Rapidamente os dois começaram a abrir para Bez.

Quando a prova chegava à metade, Márquez seguia na ponta, com Acosta colado nele. Os dois abriam 0s8 para Bezzecchi, que tinha 1s4 para Álex Márquez que, por sua vez, estava 1s6 à frente de Martín. Aldeguer, Di Giannantonio, Moreira, Miller e Mir fechavam o top 10.

 

Aos poucos, Marc começou a rodar melhor que Acosta, conseguindo respirar na frente. Entrando na volta 15, a diferença já chegava a quase 1s entre os dois, enquanto Bezzecchi não conseguia se aproximar do espanhol da KTM.

Chegando às cinco voltas finais, Márquez já abria quase 1s4 para Acosta, que tinha mais 1s1 para Bezzecchi. Álex Márquez já ficava bem mais atrás, a 3s6, com Martín a mais 2s de distância. Aldeguer, Di Giannantonio, Moreira, Bastianini e Miller fechavam o top 10. O brasileiro começava a ser pressionado pelo piloto da Tech3, que baixava a diferença para 0s5.

Enquanto Moreira seguia muito pressionado por Bastianini a duas voltas do fim, permitindo a aproximação de Miller e Binder, uma terceira amarela surgiu na curva 12, após Toprak cair da moto, sem maiores problemas para o turco.

 

No final, Marc Márquez garantiu mais uma vitória importantíssima em sua luta pelo octacampeonato da MotoGP com um triunfo brilhante. Pedro Acosta e Marco Bezzecchi fecharam as posições do pódio. Completaram o top 10: Álex Márquez, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Diogo Moreira e Brad Binder.

A MotoGP tira uma semana de folga, retomando as atividades entre os dias 11 e 13 de setembro com o GP de San Marino, no circuito de Misano.

Confira o resultado final do GP de Aragón de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 23

41'10.969

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+1.754

41'12.723

 1.754     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

+3.629

41'14.598

 1.875     16
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+8.687

41'19.656

 5.058     13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+12.572

41'23.541

 3.885     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 23

+17.687

41'28.656

 5.115     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+23.136

41'34.105

 5.449     9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+25.741

41'36.710

 2.605     8
9 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 23

+25.899

41'36.868

 0.158     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+26.441

41'37.410

 0.542     6
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+27.206

41'38.175

 0.765     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+27.999

41'38.968

 0.793     4
13 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 23

+28.276

41'39.245

 0.277     3
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+29.794

41'40.763

 1.518     2
15 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 23

+30.003

41'40.972

 0.209     1
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 23

+35.874

41'46.843

 5.871      
17 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 23

+49.761

42'00.730

 13.887      
18 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 23

+51.657

42'02.626

 1.896      
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+3 Voltas

37'19.859

 3 Voltas   Acidente  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+17 Voltas

11'16.917

 14 Voltas   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+18 Voltas

10'50.671

 1 Volta   Acidente  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+18 Voltas

9'37.629

     Acidente  
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Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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