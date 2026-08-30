MotoGP: Marc Márquez brilha e vence o GP de Aragón à frente de Acosta; Moreira luta até o fim e termina em 9º
Brasileiro estava em oitavo até o início da última volta, mas foi ultrapassado por Bastianini
A MotoGP fechou o fim de semana no MotorLand com um movimentado GP de Aragón. Marc Márquez brilhou novamente, com uma ultrapassagem agressiva em cima de Marco Bezzecchi no meio da prova para sumir na frente e vencer. Pedro Acosta e Bezzecchi completaram o pódio. Já Diogo Moreira brigou até o fim contra Enea Bastianini para terminar em nono.
Márquez tentou repetir a manobra da sprint, mas Bezzecchi soube responder bem para estiligar na frente após a curva 2. A embarrigada do espanhol da Ducati permitiu ainda que Martín subisse para segundo. Já Diogo subia de 10º para nono, ultrapassando Zarco.
Ao final da primeira volta, Bezzecchi liderava com 0s7 para Márquez, com Acosta em terceiro. A disputa com Márquez fez com que Martín caísse para quarto, à frente de Álex Márquez. Fernández, Bagnaia, Di Giannantonio, Moreira e Aldeguer fechavam o top 10.
Quando a prova chegava à sua quinta volta, de um total de 23, Bezzecchi seguia na ponta, com 0s6 de vantagem para Márquez, que tinha 0s4 para Acosta. Álex vinha em quarto, com Martín em sua cola. Moreira caía para décimo, bem próximo da disputa entre Di Giannantonio e Aldeguer à sua frente.
O caos começou a vir na sequência. Começando pelas amarelas, duas na sexta volta, uma com Bagnaia entre as curvas 9 e 10 e outra com Morbidelli, na 16 e 17. Enquanto isso, Fernández entrava nos boxes, abandonando com problemas. Isso elevou Moreira à oitava posição, tendo agora Miller em sua cola, a 0s3, enquanto Di Giannantonio estava 0s6 à frente do brasileiro.
Mas, ali na frente, Márquez viu a oportunidade e deu um belo bote em cima de Bezzecchi na reta oposta, trazendo consigo Acosta, deixando o italiano da Aprilia em terceiro. Rapidamente os dois começaram a abrir para Bez.
Quando a prova chegava à metade, Márquez seguia na ponta, com Acosta colado nele. Os dois abriam 0s8 para Bezzecchi, que tinha 1s4 para Álex Márquez que, por sua vez, estava 1s6 à frente de Martín. Aldeguer, Di Giannantonio, Moreira, Miller e Mir fechavam o top 10.
Aos poucos, Marc começou a rodar melhor que Acosta, conseguindo respirar na frente. Entrando na volta 15, a diferença já chegava a quase 1s entre os dois, enquanto Bezzecchi não conseguia se aproximar do espanhol da KTM.
Chegando às cinco voltas finais, Márquez já abria quase 1s4 para Acosta, que tinha mais 1s1 para Bezzecchi. Álex Márquez já ficava bem mais atrás, a 3s6, com Martín a mais 2s de distância. Aldeguer, Di Giannantonio, Moreira, Bastianini e Miller fechavam o top 10. O brasileiro começava a ser pressionado pelo piloto da Tech3, que baixava a diferença para 0s5.
Enquanto Moreira seguia muito pressionado por Bastianini a duas voltas do fim, permitindo a aproximação de Miller e Binder, uma terceira amarela surgiu na curva 12, após Toprak cair da moto, sem maiores problemas para o turco.
No final, Marc Márquez garantiu mais uma vitória importantíssima em sua luta pelo octacampeonato da MotoGP com um triunfo brilhante. Pedro Acosta e Marco Bezzecchi fecharam as posições do pódio. Completaram o top 10: Álex Márquez, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Diogo Moreira e Brad Binder.
A MotoGP tira uma semana de folga, retomando as atividades entre os dias 11 e 13 de setembro com o GP de San Marino, no circuito de Misano.
Confira o resultado final do GP de Aragón de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|23
|
41'10.969
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+1.754
41'12.723
|1.754
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|23
|
+3.629
41'14.598
|1.875
|16
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|23
|
+8.687
41'19.656
|5.058
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|23
|
+12.572
41'23.541
|3.885
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|23
|
+17.687
41'28.656
|5.115
|10
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+23.136
41'34.105
|5.449
|9
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|23
|
+25.741
41'36.710
|2.605
|8
|9
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|23
|
+25.899
41'36.868
|0.158
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+26.441
41'37.410
|0.542
|6
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+27.206
41'38.175
|0.765
|5
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|23
|
+27.999
41'38.968
|0.793
|4
|13
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|23
|
+28.276
41'39.245
|0.277
|3
|14
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|23
|
+29.794
41'40.763
|1.518
|2
|15
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|23
|
+30.003
41'40.972
|0.209
|1
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|23
|
+35.874
41'46.843
|5.871
|17
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|23
|
+49.761
42'00.730
|13.887
|18
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|23
|
+51.657
42'02.626
|1.896
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+3 Voltas
37'19.859
|3 Voltas
|Acidente
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+17 Voltas
11'16.917
|14 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+18 Voltas
10'50.671
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+18 Voltas
9'37.629
|Acidente
|Ver resultados completos
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO: MotoGP divulga traçado do polêmico circuito de Adelaide
F1: Bearman vê futuro na Haas ameaçado; entenda situação
Marc Márquez sobe para 2º e se aproxima de Martín; veja a classificação da MotoGP após o GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez brilha e vence o GP de Aragón à frente de Acosta; Moreira luta até o fim e termina em 9º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários