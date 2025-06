A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades do GP da Holanda, na Catedral da Velocidade, em Assen. E em um primeiro treino livre movimentado, Marc Márquez foi ao chão, causou uma certa preocupação na garagem da Ducati, mas voltou à pista e garantiu a liderança da sessão, à frente de Maverick Viñales, enquanto Francesco Bagnaia foi o quarto e Álex Márquez terminou em sétimo.

O acidente ocorreu com apenas dez minutos transcorridos da primeira sessão, quando ele entrou em uma curva à esquerda. De acordo com Davide Tardozzi, chefe da Ducati, Marc reduziu a marcha muito rapidamente, o que fez com que a moto o sacudisse e o jogasse no chão.

No incidente, o multicampeão levou um forte golpe no cotovelo esquerdo, o que fez com que sua mão ficasse dormente. Depois de voltar para a garagem e ser examinado pelo Dr. Ángel Charte, médico responsável pelo Mundial, o #93 voltou à pista e, em pouco tempo, subiu para o topo da tabela de tempos.

Atrás dele, a três décimos do tempo do piloto da Ducati, ficou Maverick Viñales, que segue progredindo e que recentemente se tornou a principal aposta da KTM. Na sequência, ficou Marco Bezzecchi, com Francesco Bagnaia em quarto, com os três separados por menos de um décimo.

O quinto mais rápido foi Fabio Di Giannantonio, já a seis décimos do tempo de Márquez e logo à frente de Fabio Quartararo (sexto). O francês parecia bastante irritado com a sensação que teve com sua Yamaha, que teoricamente deveria oferecer uma performance melhor em uma pista como essa, onde a aderência não é um problema, menos ainda sob baixas temperaturas.

Álex Márquez, o principal rival de seu irmão mais velho nas últimas corridas, terminou em sétimo, enquanto Johann Zarco, em oitavo, foi o melhor colocado entre os pilotos da Honda. Fermín Aldeguer terminou em nono depois de produzir uma das imagens mais espetaculares do início do Campeonato Mundial, em um drift que poderia muito bem ter sido assinado por Casey Stoner.

A MotoGP volta à pista de Assen logo mais. Às 10h acontece o segundo treino livre, que encerra o dia de atividades da classe no GP da Holanda. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+.

Resultado do TL1 da MotoGP no GP da Holanda 2025:

