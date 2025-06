Marc Márquez, da Ducati, segue dominando na Espanha. O hexacampeão da categoria rainha liderou o segundo treino livre do GP de Aragón da MotoGP, marcando tempo de 1min46s397. Álex Márquez, da Gresini, e Maverick Viñales, da Tech3, completam o top 3 da sessão espanhola.

A sessão teve os primeiros minutos com a liderança de Pecco Bagnaia, da Ducati, que conquistou tempo de 1min47s843, e com Marco Bezzecchi, vencedor da corrida em Silverstone, se mantendo entre os primeiros da tabela.

Instantes depois, no entanto, o líder do campeonato e companheiro de equipe de Bagnaia, Marc Márquez, tomou o topo da tabela, diminuindo tempos até a marca de 1min47s212.

Fabio Quartararo seguia tentando melhorar as voltas rápidas, mas continuava a ter dificuldades com a Yamaha M1 na pista espanhola. Faltando menos de meia hora para o fim do TL2, foi a vez de Franco Morbidelli ter problemas na sua Ducati, que chegou a fumaçar. O italo-brasileiro precisou voltar aos boxes.

Faltando 20 minutos, a jovem promessa da KTM Pedro Acosta conseguiu melhorar o tempo e subir para a segunda colocação, com 1min47s551.

Com 13 minutos restantes no relógio, Marc Márquez melhorou ainda mais o tempo, cravando 1min46s397, superando o restante do grid em mais de um segundo. O hexacampeão foi o primeiro a alcançar a marca de 1min46, seguido pelo irmão Álex Márquez. Nos minutos finais, Maverick Viñales tomou a terceira colocação.

