Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

Lucas Moraes fica em sexto na penúltima etapa do Rally de Portugal

Rally
News
Lucas Moraes fica em sexto na penúltima etapa do Rally de Portugal

MotoGP no Brasil: Buraco na pista afeta programação em Goiânia; saiba mais

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP no Brasil: Buraco na pista afeta programação em Goiânia; saiba mais

Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

VLN
NLS2
Verstappen vence corrida em Nurburgring com um minuto de vantagem

F1: "É hora de competir em outras categorias", diz Massa sobre Alonso

Fórmula 1
GP da China
F1: "É hora de competir em outras categorias", diz Massa sobre Alonso

MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Marc Márquez conta como aproveitará pausa após GP das Américas

Pilotos terão quase três semanas de descanso entre etapas

Livia Veiga Guilherme Longo
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez desembarcou junto da MotoGP no Brasil para mais um fim de semana intenso de corridas. Depois de correr em Goiânia, a categoria se direcionará para Miami, antes de ficar quase um mês sem novas etapas antes do GP da Espanha.

Leia também:

O espanhol destacou a importância de ter pouco mais de três semanas para se recuperar fisicamente de todo o desgaste. Durante coletiva em Goiânia, na qual o Motorsport.com Brasil esteve presente, o piloto afirmou que conseguirá descansar para voltar em forma e seguir com a temporada.

"É claro [que duas semanas] irão ajudar. Estou ansioso para andar de bicicleta", declarou Márquez.

Marc também chamou atenção para o impacto físico do calendário da MotoGP, que conta com 22 etapas na temporada. Apesar de reconhecer o desgaste, ele pondera que o desafio é igual para todos no grid.

"As 22 corridas são muito, muito exigentes, com sprints e corridas principais, mas para todos é o mesmo", afirmou.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Aldeguer tem acordo com Ducati para correr pela VR46 em 2027
Próximo artigo MotoGP: Ogura lidera o TL3 pré-classificação em Goiânia à frente de Márquez; Moreira é 14º

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

Verstappen alfineta F1 após conquistar pole em Nurburgring

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen alfineta F1 após conquistar pole em Nurburgring

MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Rins destaca ritmo promissor da Yamaha em Goiânia após primeiro dia

MotoGP: TL2 é marcado por chuva e Zarco é o mais rápido; Moreira cai e termina em 15°

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: TL2 é marcado por chuva e Zarco é o mais rápido; Moreira cai e termina em 15°

Últimas notícias

MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Márquez passa Di Giannantonio e vence a corrida sprint do GP de Goiânia; Moreira é 10º

Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

VLN
NLS2
Carro de Verstappen é desclassificado após vitória dominante em Nurburgring

MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP confirma nova programação do GP do Brasil após buraco na pista de Goiânia; veja horários

MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP AO VIVO: Acompanhe em Tempo Real a sprint em Goiânia