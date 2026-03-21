Marc Márquez desembarcou junto da MotoGP no Brasil para mais um fim de semana intenso de corridas. Depois de correr em Goiânia, a categoria se direcionará para Miami, antes de ficar quase um mês sem novas etapas antes do GP da Espanha.

O espanhol destacou a importância de ter pouco mais de três semanas para se recuperar fisicamente de todo o desgaste. Durante coletiva em Goiânia, na qual o Motorsport.com Brasil esteve presente, o piloto afirmou que conseguirá descansar para voltar em forma e seguir com a temporada.

"É claro [que duas semanas] irão ajudar. Estou ansioso para andar de bicicleta", declarou Márquez.

Marc também chamou atenção para o impacto físico do calendário da MotoGP, que conta com 22 etapas na temporada. Apesar de reconhecer o desgaste, ele pondera que o desafio é igual para todos no grid.

"As 22 corridas são muito, muito exigentes, com sprints e corridas principais, mas para todos é o mesmo", afirmou.

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