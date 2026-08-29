MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º
Com a pista muito quente, estratégia de largar com o pneu macio na traseira se mostrou arriscada - mas trouxe bons resultados para pilotos como o brasileiro
A MotoGP fechou o sábado do GP de Aragón com uma corrida sprint movimentada e quente. Marc Márquez deu o bote na primeira curva e venceu, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Arriscando com pneu macio na traseira, Diogo Moreira brilhou para terminar em sétimo, protagonizando belas disputas ao longo da prova.
Bezzecchi saiu bem, mas não contava com o ataque de Marc na primeira curva e, no bote, caiu ainda para terceiro, perdendo posição também para Álex. Moreira subiu de 10º para nono, enquanto Marini causou uma amarela ao cair na curva 7.
Ao final da primeira volta, de um total de 11, Marc Márquez liderava com Álex e Bezzecchi em sua cola. Os três já abriam para o outro pelotão. Acosta, Martín, Fernández, Moreira, Di Giannantonio e Bagnaia formavam esse segundo trem, completando o top 9 da zona de pontos.
A segunda amarela veio no final da volta 2, com Di Giannantonio caindo entre as curvas 16 e 17. Enquanto isso, Moreira, em uma grande corrida, ultrapassava Fernández para subir para sexto, se aproveitando da decisão de largar com pneu macio na traseira.
Uma terceira amarela quase foi acionada quando a prova chegava à sua metade, na volta 6. Quartararo foi forçado a abandonar após o motor de sua Yamaha ter problemas, soltando muita fumaça pela pista. Mas o francês conseguiu levar sua M1 até uma área de escape.
Neste momento, Márquez liderava com 0s8 para Álex, que tinha 0s6 para Bezzecchi. Acosta vinha em quarto, a 1s7 de Bez, com Martín em sua cola. Moreira seguia em sexto, a 1s4 do líder do campeonato, mas 1s7 à frente de Fernández em sétimo. Zarco e Aldeguer completavam a zona de pontos.
A reta final da prova cobrou um preço em cima dos pilotos que haviam arriscado largar com macios na traseira, como Moreira. O brasileiro viu sua vantagem para Fernández ruir, trazendo Aldeguer consigo, deixando ao piloto da LCR o desafio de tentar segurar os dois no braço.
No final, Marc Márquez garantiu uma importante vitória na corrida sprint do GP de Aragón, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Completaram o top 9 da zona de pontos: Pedro Acosta, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira, Raúl Fernández e Johann Zarco.
A MotoGP encerra sua passagem pelo MotorLand no domingo. Às 9h tem a largada do GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+.
Confira o resultado da sprint do GP de Aragón de MotoGP:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|11
|
19'37.995
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|11
|
+1.140
19'39.135
|1.140
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|11
|
+2.089
19'40.084
|0.949
|7
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+2.648
19'40.643
|0.559
|6
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|11
|
+6.237
19'44.232
|3.589
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|11
|
+10.475
19'48.470
|4.238
|4
|7
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|11
|
+11.071
19'49.066
|0.596
|3
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+11.213
19'49.208
|0.142
|2
|9
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|11
|
+12.021
19'50.016
|0.808
|1
|10
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|11
|
+12.166
19'50.161
|0.145
|11
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+14.575
19'52.570
|2.409
|12
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|11
|
+14.648
19'52.643
|0.073
|13
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|11
|
+15.776
19'53.771
|1.128
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+16.051
19'54.046
|0.275
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+16.761
19'54.756
|0.710
|16
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|11
|
+19.845
19'57.840
|3.084
|17
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|11
|
+23.160
20'01.155
|3.315
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+25.074
20'03.069
|1.914
|19
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|11
|
+27.798
20'05.793
|2.724
|dnf
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|4
|
+7 Voltas
9'01.208
|7 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|1
|
+10 Voltas
3'24.719
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|0
|
+11 Voltas
36.997
|1 Volta
|Abandono
|Ver resultados completos
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º
NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas
F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio
ANÁLISE: Teste da F3 repleto de acidentes liga alerta da F1 para traçado perigoso de Madri
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários