A MotoGP fechou o sábado do GP de Aragón com uma corrida sprint movimentada e quente. Marc Márquez deu o bote na primeira curva e venceu, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Arriscando com pneu macio na traseira, Diogo Moreira brilhou para terminar em sétimo, protagonizando belas disputas ao longo da prova.

Bezzecchi saiu bem, mas não contava com o ataque de Marc na primeira curva e, no bote, caiu ainda para terceiro, perdendo posição também para Álex. Moreira subiu de 10º para nono, enquanto Marini causou uma amarela ao cair na curva 7.

Ao final da primeira volta, de um total de 11, Marc Márquez liderava com Álex e Bezzecchi em sua cola. Os três já abriam para o outro pelotão. Acosta, Martín, Fernández, Moreira, Di Giannantonio e Bagnaia formavam esse segundo trem, completando o top 9 da zona de pontos.

A segunda amarela veio no final da volta 2, com Di Giannantonio caindo entre as curvas 16 e 17. Enquanto isso, Moreira, em uma grande corrida, ultrapassava Fernández para subir para sexto, se aproveitando da decisão de largar com pneu macio na traseira.

Uma terceira amarela quase foi acionada quando a prova chegava à sua metade, na volta 6. Quartararo foi forçado a abandonar após o motor de sua Yamaha ter problemas, soltando muita fumaça pela pista. Mas o francês conseguiu levar sua M1 até uma área de escape.

Neste momento, Márquez liderava com 0s8 para Álex, que tinha 0s6 para Bezzecchi. Acosta vinha em quarto, a 1s7 de Bez, com Martín em sua cola. Moreira seguia em sexto, a 1s4 do líder do campeonato, mas 1s7 à frente de Fernández em sétimo. Zarco e Aldeguer completavam a zona de pontos.

A reta final da prova cobrou um preço em cima dos pilotos que haviam arriscado largar com macios na traseira, como Moreira. O brasileiro viu sua vantagem para Fernández ruir, trazendo Aldeguer consigo, deixando ao piloto da LCR o desafio de tentar segurar os dois no braço.

No final, Marc Márquez garantiu uma importante vitória na corrida sprint do GP de Aragón, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Completaram o top 9 da zona de pontos: Pedro Acosta, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira, Raúl Fernández e Johann Zarco.

A MotoGP encerra sua passagem pelo MotorLand no domingo. Às 9h tem a largada do GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+.

Confira o resultado da sprint do GP de Aragón de MotoGP:

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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