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Relato da corrida
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º

Com a pista muito quente, estratégia de largar com o pneu macio na traseira se mostrou arriscada - mas trouxe bons resultados para pilotos como o brasileiro

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou o sábado do GP de Aragón com uma corrida sprint movimentada e quente. Marc Márquez deu o bote na primeira curva e venceu, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Arriscando com pneu macio na traseira, Diogo Moreira brilhou para terminar em sétimo, protagonizando belas disputas ao longo da prova.

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Bezzecchi saiu bem, mas não contava com o ataque de Marc na primeira curva e, no bote, caiu ainda para terceiro, perdendo posição também para Álex. Moreira subiu de 10º para nono, enquanto Marini causou uma amarela ao cair na curva 7.

Ao final da primeira volta, de um total de 11, Marc Márquez liderava com Álex e Bezzecchi em sua cola. Os três já abriam para o outro pelotão. Acosta, Martín, Fernández, Moreira, Di Giannantonio e Bagnaia formavam esse segundo trem, completando o top 9 da zona de pontos. 

 

A segunda amarela veio no final da volta 2, com Di Giannantonio caindo entre as curvas 16 e 17. Enquanto isso, Moreira, em uma grande corrida, ultrapassava Fernández para subir para sexto, se aproveitando da decisão de largar com pneu macio na traseira.

Uma terceira amarela quase foi acionada quando a prova chegava à sua metade, na volta 6. Quartararo foi forçado a abandonar após o motor de sua Yamaha ter problemas, soltando muita fumaça pela pista. Mas o francês conseguiu levar sua M1 até uma área de escape.

 

Neste momento, Márquez liderava com 0s8 para Álex, que tinha 0s6 para Bezzecchi. Acosta vinha em quarto, a 1s7 de Bez, com Martín em sua cola. Moreira seguia em sexto, a 1s4 do líder do campeonato, mas 1s7 à frente de Fernández em sétimo. Zarco e Aldeguer completavam a zona de pontos.

A reta final da prova cobrou um preço em cima dos pilotos que haviam arriscado largar com macios na traseira, como Moreira. O brasileiro viu sua vantagem para Fernández ruir, trazendo Aldeguer consigo, deixando ao piloto da LCR o desafio de tentar segurar os dois no braço.

 

No final, Marc Márquez garantiu uma importante vitória na corrida sprint do GP de Aragón, com Álex Márquez em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Completaram o top 9 da zona de pontos: Pedro Acosta, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira, Raúl Fernández e Johann Zarco.

A MotoGP encerra sua passagem pelo MotorLand no domingo. Às 9h tem a largada do GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Você acompanha ao vivo na ESPN e no Disney+.

Confira o resultado da sprint do GP de Aragón de MotoGP:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 11

19'37.995

       12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949     7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589     5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238     4
7 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596     3
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142     2
9 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808     1
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145      
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409      
12 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073      
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128      
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275      
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710      
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084      
17 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914      
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724      
dnf France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 4

+7 Voltas

9'01.208

 7 Voltas   Abandono  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 1

+10 Voltas

3'24.719

 3 Voltas   Abandono  
dnf Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 0

+11 Voltas

36.997

 1 Volta   Abandono  
Ver resultados completos

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