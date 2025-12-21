MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
Piloto precisou de uma cirurgia para se recuperar do acidente que aconteceu na Indonésia
O campeão de 2025 da MotoGP Marc Márquez está pronto para voltar a pilotar motos depois de se recuperar da lesão que sofreu em Mandalika em outubro.
O espanhol está afastado desde que quebrou o braço direito após uma colisão provocada por Marco Bezzecchi, da Aprilia, no início do GP da Indonésia. Embora Márquez tenha tentado inicialmente evitar outra operação, ele acabou precisando de uma cirurgia para tratar de uma fratura no coracoide e danos nos ligamentos na base do ombro direito.
A lesão o obrigou a perder as quatro últimas etapas da temporada, bem como a chance de pilotar um protótipo inicial da moto de MotoGP 2026 da Ducati no teste de Valência.
No entanto, falando no Campioni in Festa da Ducati, em Bolonha, na sexta-feira, o piloto de 32 anos revelou que pilotará uma motocicleta de estrada nos dias que antecedem o Natal.
"Estou me sentindo muito melhor e voltarei a andar de moto na próxima semana", disse ele. "Fiz um check-up com os médicos e já se passaram três meses desde o acidente. Portanto, no domingo ou na próxima semana, estarei de volta à 'sela' para ver como é pilotar uma motocicleta novamente".
Ele acrescentou: "Sem férias, não. É assim que as coisas são. É fácil para mim aceitar. Para Gemma, minha namorada, é um pouco mais difícil! Mas, no final, ela também entendeu".
"Eu tinha que trabalhar duro, fazer reabilitação e comemorar o título. Isso tinha que ser feito. Hoje [sexta-feira] é o último dia em que comemoramos o título de 2025, porque amanhã [domingo] já estaremos trabalhando em 2026".
Marc Marquez, Equipe Ducati
Foto de: Vertical
Marquez também aproveitou a oportunidade para agradecer à Ducati, fabricante que lhe permitiu voltar às vitórias após várias temporadas difíceis na Honda, prejudicadas por lesões e uma RC213V pouco competitiva.
"Tive que abrir mão de muitas coisas [para voltar a esse nível] e trabalhar muito duro", disse ele. "Mas, no final, acabei na equipe certa, na moto certa, depois de um ótimo ano com a equipe Gresini e Nadia [Padovani]. Foi lá que me encontrei novamente. Eu tinha a moto certa, e isso me ajudou a dar o salto para a equipe oficial".
"No ano passado, eu entendi o que significava fazer parte da equipe Gresini. Este ano, entendi o que significa ser um piloto da Ducati. Conheci a equipe e me dei muito bem com todos. E é isso que faz a diferença entre um piloto feliz e um piloto rápido".
