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MotoGP: Marc Márquez diminui expectativas em Goiânia por não ser mais "especialista" em pistas novas

Aos 33 anos, heptacampeão da categoria destacou que pilotos mais jovens têm uma adaptação mais rápida

Livia Veiga Guilherme Longo
Publicado:
Marc Márquez, Equipe Ducati

Foto de: Dorna

A MotoGP desembarcou no Brasil para o retorno da categoria ao país neste fim de semana e o Motorsport.com acompanha o evento in loco. Marc Márquez conversou com a mídia e destacou os desafios de correr em um traçado tão curto e novo quanto o de Goiânia.

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Aos 33 anos e com sete títulos da MotoGP, Márquez é um dos pilotos mais velhos do grid, mas tem uma boa estatística de recuperação em traçados desafiadores. Neste fim de semana, a corrida principal terá 31 voltas, etapa com o maior número de voltas no calendário.

A capacidade de Márquez de encontrar o limite rapidamente, somada à sua força em condições de baixo grip, o tornava uma ameaça sempre que um novo circuito entrava no calendário.

No início da carreira, o espanhol venceu as primeiras corridas da MotoGP no Circuito das Américas, Termas de Río Hondo e Circuito Internacional de Chang. Também venceu na estreia no Balaton Park no calendário no ano passado.

Mas o piloto da Ducati acredita que essa vantagem diminuiu com o tempo, citando a falta de vitórias em pistas mais recentes que entraram no calendário.

"Bom, eu costumava ser um especialista. Nessas pistas novas mais recentes, como Portimão e Indonésia, não fui realmente um especialista. Então vamos ver como nos adaptamos", disse em entrevista à DAZN.

Na coletiva durante o dia de mídia, o espanhol também destacou que conseguia se adaptar melhor quando era mais jovem, mas isso "não será um fator" neste fim de semana.

"É verdade que, normalmente, um piloto jovem pode se adaptar mais rápido para uma nova situação do que um piloto experiente, porque você tem essa vantagem de ir pelo instinto".

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

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