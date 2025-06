Marc Márquez triunfou no GP da Itália neste domingo (22), enquanto seu companheiro de equipe Francesco Bagnaia não teve a mesma sorte. Com isso, o espanhol disparou 110 pontos à frente do bicampeão da MotoGP.

Álex Márquez, depois de subir ao pódio mais uma vez no segundo lugar, segue na cola do irmão, tendo conquistado 230 pontos até o momento. A próxima corrida acontece no dia 29 de junho, na Holanda.

