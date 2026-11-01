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MotoGP: Marc Márquez domina e vence GP da Malásia; Moreira cai

Pedro Acosta e Álex Márquez completaram o pódio da corrida principal de Sepang

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Marc Márquez superou o irmão Álex Márquez nas primeiras voltas e dominou o GP da Malásia de MotoGP, ampliando a vantagem na liderança do campeonato. Pedro Acosta e Álex completaram o pódio de Sepang, enquanto Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, caiu na 14ª volta, abandonando a prova.

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Como foi o GP da Malásia?

Marc Márquez largou bem e assumiu a ponta, mas Álex Márquez não deixou barato e já começou a duelar com o irmão. Mais atrás, Moreira já subia três posições, ficando em 11°. Na sequência, Acosta tomou a terceira colocação de Ai Ogura, enquanto Augusto Fernández caia na curva 14 e causava bandeira amarela no setor.

 

Nas voltas seguintes, Acosta pressionava Álex para tomar a segunda colocação, enquanto Bezzecchi assumia a quarta colocação depois de passar Ogura. Moreira seguia na 11ª colocação, segurando os ataques de Binder.

Na nona volta, Mir errou e perdeu posições em sequência, com Moreira assumindo a 10ª colocação. No pelotão da frente, Marc se isolava enquanto Acosta seguia tentando ultrapassar Álex, que se defendia bem dos ataques do piloto da KTM.

Na volta seguinte, Acosta conseguiu passar Álex para assumir a segunda colocação, com Bezzecchi aproveitando a oportunidade e também tentando ultrapassar o piloto da Gresini. Enquanto isso, Mir ia aos boxes para abandonar a corrida.

Na volta 14, Moreira sofreu uma queda na curva 15, mas conseguiu reerguer a moto e retornar para a prova. No entanto, uma volta depois, o brasileiro abandonou a prova.

 

Depois de perseguir Álex sem sucesso, Bezzecchi começou a ser pressionado por Ogura, chegando a ser ultrapassado pelo japonês na 17ª volta, mas com o piloto da equipe Aprilia de fábrica dando o troco e mantendo-se na quarta colocação.

Mais atrás, Zarco perdeu posições em seguida por um problema na moto, caindo até o fundo do grid e abandonando a prova pouco depois.

 

Faltando três voltas para o fim, Ogura chegou a atingir a moto de Bezzecchi, perdendo um pedaço da asa dianteira, mas conseguiu passar o italiano. Na ponta, Marc Márquez seguia isolado, com mais de quatro segundos de vantagem.

 

Com tranquilidade, Marc Márquez, isolado, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido de Acosta e Álex, que segurou-se em terceiro. Na última volta, Bezzecchi espalhou e saiu para fora da pista, perdendo a quinta posição para Enea Bastianini.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

40'14.236

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

 4.172     20
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

 1.783     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

 0.804     13
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

 4.137     11
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

 0.363     10
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

 6.465     9
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

 0.066     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

 5.939     7
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

 1.368     6
11 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

 0.729     5
12 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

 1.237     4
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

 5.897     3
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

 1.637     2
15 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

 3.849     1
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

 4.881      
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 17

+3 Voltas

35'17.309

 3 Voltas   Abandono  
dnf Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 14

+6 Voltas

29'46.196

 3 Voltas   Abandono  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9

+11 Voltas

18'42.571

 5 Voltas   Abandono  
dnf Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 1

+19 Voltas

3'40.908

 8 Voltas   Abandono  
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