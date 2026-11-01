MotoGP: Marc Márquez domina e vence GP da Malásia; Moreira cai
Pedro Acosta e Álex Márquez completaram o pódio da corrida principal de Sepang
Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
Marc Márquez superou o irmão Álex Márquez nas primeiras voltas e dominou o GP da Malásia de MotoGP, ampliando a vantagem na liderança do campeonato. Pedro Acosta e Álex completaram o pódio de Sepang, enquanto Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, caiu na 14ª volta, abandonando a prova.
Como foi o GP da Malásia?
Marc Márquez largou bem e assumiu a ponta, mas Álex Márquez não deixou barato e já começou a duelar com o irmão. Mais atrás, Moreira já subia três posições, ficando em 11°. Na sequência, Acosta tomou a terceira colocação de Ai Ogura, enquanto Augusto Fernández caia na curva 14 e causava bandeira amarela no setor.
Nas voltas seguintes, Acosta pressionava Álex para tomar a segunda colocação, enquanto Bezzecchi assumia a quarta colocação depois de passar Ogura. Moreira seguia na 11ª colocação, segurando os ataques de Binder.
Na nona volta, Mir errou e perdeu posições em sequência, com Moreira assumindo a 10ª colocação. No pelotão da frente, Marc se isolava enquanto Acosta seguia tentando ultrapassar Álex, que se defendia bem dos ataques do piloto da KTM.
Na volta seguinte, Acosta conseguiu passar Álex para assumir a segunda colocação, com Bezzecchi aproveitando a oportunidade e também tentando ultrapassar o piloto da Gresini. Enquanto isso, Mir ia aos boxes para abandonar a corrida.
Na volta 14, Moreira sofreu uma queda na curva 15, mas conseguiu reerguer a moto e retornar para a prova. No entanto, uma volta depois, o brasileiro abandonou a prova.
Depois de perseguir Álex sem sucesso, Bezzecchi começou a ser pressionado por Ogura, chegando a ser ultrapassado pelo japonês na 17ª volta, mas com o piloto da equipe Aprilia de fábrica dando o troco e mantendo-se na quarta colocação.
Mais atrás, Zarco perdeu posições em seguida por um problema na moto, caindo até o fundo do grid e abandonando a prova pouco depois.
Faltando três voltas para o fim, Ogura chegou a atingir a moto de Bezzecchi, perdendo um pedaço da asa dianteira, mas conseguiu passar o italiano. Na ponta, Marc Márquez seguia isolado, com mais de quatro segundos de vantagem.
Com tranquilidade, Marc Márquez, isolado, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido de Acosta e Álex, que segurou-se em terceiro. Na última volta, Bezzecchi espalhou e saiu para fora da pista, perdendo a quinta posição para Enea Bastianini.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
40'14.236
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+4.172
40'18.408
|4.172
|20
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+5.955
40'20.191
|1.783
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|20
|
+6.759
40'20.995
|0.804
|13
|5
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|20
|
+10.896
40'25.132
|4.137
|11
|6
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+11.259
40'25.495
|0.363
|10
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|20
|
+17.724
40'31.960
|6.465
|9
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+17.790
40'32.026
|0.066
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+23.729
40'37.965
|5.939
|7
|10
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+25.097
40'39.333
|1.368
|6
|11
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|20
|
+25.826
40'40.062
|0.729
|5
|12
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|20
|
+27.063
40'41.299
|1.237
|4
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|20
|
+32.960
40'47.196
|5.897
|3
|14
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|20
|
+34.597
40'48.833
|1.637
|2
|15
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|20
|
+38.446
40'52.682
|3.849
|1
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+43.327
40'57.563
|4.881
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|17
|
+3 Voltas
35'17.309
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|14
|
+6 Voltas
29'46.196
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+11 Voltas
18'42.571
|5 Voltas
|Abandono
|dnf
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|1
|
+19 Voltas
3'40.908
|8 Voltas
|Abandono
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