MotoGP: Marc Márquez domina GP da Alemanha; Moreira chega em 11º
Ai Ogura e Rául Fernandez, ambos da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Alexander Trienitz
Marc Márquez, da Ducati, liderou de ponta a ponta e venceu o GP da Alemanha de MotoGP, com Ai Ogura e Raúl Fernandez, ambos da Trackhouse Aprilia, completando o pódio de Sachsenring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 11º, em uma impressionante escalada de pelotão.
Como foi a corrida?
Na largada, Marc Márquez permaneceu na ponta, com Álex Márquez logo atrás, enquanto Ai Ogura subiu para a terceira colocação. Moreira, que largou em 17º, subiu para 16º nas primeiras voltas.
Na volta 4, Fabio di Giannantonio, da VR46, caiu na curva 10, instaurando bandeira amarela no setor e arruinando as chances de permanecer na segunda colocação do campeonato. Enquanto isso, Raúl Fernández ultrapassou o companheiro de equipe Ogura e assumia a terceira colocação e Moreira subia para a 13ª colocação. Na ponta, a diferença entre os três primeiros era de menos de meio segundo.
Na volta 8, Joan Mir, da Honda, caiu na difícil curva 13, com bandeira amarela no setor. Duas voltas depois, a curva 13 fazia mais uma vítima: Álex Márquez, que estava em segundo lugar, causando mais uma amarela. Por esses acidentes, Moreira subiu para 11º.
Na volta 13, Márquez seguia abrindo uma vantagem de 1s4 para Fernández, que seguia ameaçado pelo companheiro de equipe Ogura e por Pedro Acosta, mais atrás. Na disputa entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín, o piloto da Aprilia se segurou e permaneceu na quinta colocação durante a metade da prova.
No 19º giro, Márquez seguia se afastando na ponta, com mais de dois segundo de vantagem para Fernández, que seguia ameaçado por Ogura.
Duas voltas depois, Bastianini ultrapassou Moreira, que caiu para 12º, enquanto Ogura ficava a menos de três décimos do companheiro de Trackhouse. Em seguida, Cal Crutchlow, da LCR, caiu na curva 3, causando mais uma bandeira amarela.
Na volta 25, Ogura finalmente conseguiu atacar e ultrapassar Fernández, assumindo a segunda colocação da prova e do campeonato de pilotos. Uma volta depois, Bagnaia chegou a passar Martín, mas o espanhol deu o troco e reassumiu o quinto lugar.
Com quatro voltas para o fim, Moreira aproveitou a queda de posições de Miller para ultrapassar o piloto da Pramac e assumir a 11ª colocação. Enquanto isso, Bagnaia e Martín seguiam duelando ferozmente.
Márquez, com tranquilidade, seguia pela última volta para vencer no GP da Alemanha, seguido de Ogura e Fernández.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|20
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|30
|
+7.684
41'00.832
|2.580
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|30
|
+11.372
41'04.520
|3.688
|11
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|30
|
+11.495
41'04.643
|0.123
|10
|7
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|30
|
+17.560
41'10.708
|6.065
|9
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|30
|
+18.683
41'11.831
|1.123
|8
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|30
|
+19.140
41'12.288
|0.457
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|30
|
+22.137
41'15.285
|2.997
|6
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|30
|
+22.280
41'15.428
|0.143
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|30
|
+26.154
41'19.302
|3.874
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|30
|
+30.910
41'24.058
|4.756
|3
|14
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|30
|
+31.511
41'24.659
|0.601
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|30
|
+38.122
41'31.270
|6.611
|1
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+4 Voltas
36'11.126
|4 Voltas
|Abandono
|dnf
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|21
|
+9 Voltas
29'17.992
|5 Voltas
|Acidente
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+22 Voltas
12'03.912
|13 Voltas
|Acidente
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+24 Voltas
9'26.975
|2 Voltas
|Acidente
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+27 Voltas
4'57.658
|3 Voltas
|Acidente
|Ver resultados completos
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
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