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Relato da corrida
MotoGP GP da Alemanha

MotoGP: Marc Márquez domina GP da Alemanha; Moreira chega em 11º

Ai Ogura e Rául Fernandez, ambos da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Sachsenring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Alexander Trienitz

Marc Márquez, da Ducati, liderou de ponta a ponta e venceu o GP da Alemanha de MotoGP, com Ai Ogura e Raúl Fernandez, ambos da Trackhouse Aprilia, completando o pódio de Sachsenring. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 11º, em uma impressionante escalada de pelotão.

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Como foi a corrida?

Na largada, Marc Márquez permaneceu na ponta, com Álex Márquez logo atrás, enquanto Ai Ogura subiu para a terceira colocação. Moreira, que largou em 17º, subiu para 16º nas primeiras voltas.

Na volta 4, Fabio di Giannantonio, da VR46, caiu na curva 10, instaurando bandeira amarela no setor e arruinando as chances de permanecer na segunda colocação do campeonato. Enquanto isso, Raúl Fernández ultrapassou o companheiro de equipe Ogura e assumia a terceira colocação e Moreira subia para a 13ª colocação. Na ponta, a diferença entre os três primeiros era de menos de meio segundo.

Na volta 8, Joan Mir, da Honda, caiu na difícil curva 13, com bandeira amarela no setor. Duas voltas depois, a curva 13 fazia mais uma vítima: Álex Márquez, que estava em segundo lugar, causando mais uma amarela. Por esses acidentes, Moreira subiu para 11º.

Na volta 13, Márquez seguia abrindo uma vantagem de 1s4 para Fernández, que seguia ameaçado pelo companheiro de equipe Ogura e por Pedro Acosta, mais atrás. Na disputa entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín, o piloto da Aprilia se segurou e permaneceu na quinta colocação durante a metade da prova.

No 19º giro, Márquez seguia se afastando na ponta, com mais de dois segundo de vantagem para Fernández, que seguia ameaçado por Ogura.

Duas voltas depois, Bastianini ultrapassou Moreira, que caiu para 12º, enquanto Ogura ficava a menos de três décimos do companheiro de Trackhouse. Em seguida, Cal Crutchlow, da LCR, caiu na curva 3, causando mais uma bandeira amarela.

Na volta 25, Ogura finalmente conseguiu atacar e ultrapassar Fernández, assumindo a segunda colocação da prova e do campeonato de pilotos. Uma volta depois, Bagnaia chegou a passar Martín, mas o espanhol deu o troco e reassumiu o quinto lugar.

Com quatro voltas para o fim, Moreira aproveitou a queda de posições de Miller para ultrapassar o piloto da Pramac e assumir a 11ª colocação. Enquanto isso, Bagnaia e Martín seguiam duelando ferozmente.

Márquez, com tranquilidade, seguia pela última volta para vencer no GP da Alemanha, seguido de Ogura e Fernández.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 30

40'53.148

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996     20
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580     13
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688     11
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123     10
7 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065     9
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123     8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997     6
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756     3
14 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611     1
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+4 Voltas

36'11.126

 4 Voltas   Abandono  
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 21

+9 Voltas

29'17.992

 5 Voltas   Acidente  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+22 Voltas

12'03.912

 13 Voltas   Acidente  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+24 Voltas

9'26.975

 2 Voltas   Acidente  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+27 Voltas

4'57.658

 3 Voltas   Acidente  
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ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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