MotoGP: Marc Márquez domina TL1 do GP de Aragón; Bagnaia é 10°

Marc Márquez retornou para o GP de Aragón confirmando mais uma vez que é o favorito na temporada da MotoGP de 2025. O piloto dominou a sessão de treinos livres desta manhã na Espanha, liderando praticamente durante os 45 minutos previstos, fazendo tempos abaixo de 1min46s.

Marc trabalhou com um conjunto de pneus dianteiros macios e traseiros médios, assim como o restante dos pilotos na pista, com exceção das duas Aprilias. No entanto, após seu primeiro pit stop, ele trocou o pneu dianteiro por um novo pneu macio, algo incomum para ele na primeira sessão de treinos livres.

Com esse novo pneu, ele primeiro baixou para 1min47s2 e depois, com seis voltas na frente e 12 na traseira, estabeleceu o tempo mais rápido da sessão (1min46s9) até aquele momento, com mais de um segundo de vantagem sobre Álex Márquez, que estava em segundo.

O piloto da Gresini começou a ganhar ritmo e a acumular voltas, até que na parte final da sessão conseguiu baixar seu tempo para 1min47s944, reduzindo a vantagem para pouco menos de um segundo (0,970s). Em suas duas últimas voltas, Marc estava no vermelho nos dois primeiros setores, mas terminou a sessão com problemas em sua moto, abortando a volta e olhando para a traseira de sua Ducati no lado esquerdo.

Em terceiro lugar, atrás de Álex, ficou Marco Bezzecchi, vencedor em Silverstone e absolutamente em chamas, embora o italiano tenha feito uma volta mais de um segundo mais lenta do que o primeiro colocado com pneus novos. Alex Rins surpreendeu com o quarto tempo, também com pneus novos, à frente de Maverick Viñales, que começou com problemas em sua KTM.

Pedro Acosta fez o sexto melhor tempo, à frente de Joan Mir e Fermín Aldeguer, que terminou em oitavo. Franco Morbidelli foi o nono colocado e Pecco Bagnaia, que era o terceiro no início da sessão, trabalhou mais com o ritmo do que com as voltas rápidas. O italiano deu 17 voltas com o pneu traseiro médio e, depois de começar com um dianteiro macio, trocou para o duro por sete voltas para obter informações sobre o composto em uma pista que começou sem aderência e que melhorará gradualmente ao longo do fim de semana.

Fabio Quartararo terminou fora do top 10, assim como Johann Zarco. O wild card Augusto Fernandez foi o 15º na Yamaha, à frente de Fabio Di Giannantonio e Miguel Oliveira, que terminou em 19º.

Classificação do TL1 da MotoGP:

