Marc Márquez chega a Jerez de la Frontera como um dos principais favoritos para o GP da Espanha de MotoGP, impulsionado pelo sucesso que vem obtendo desde o início da temporada. É fácil fazer as contas: em quatro GPs, ele conquistou quatro poles, quatro vitórias em sprint e três vitórias na corrida principal.

Mesmo no Catar, uma pista que ele disse temer, ele superou aquele que apontou como o homem a ser batido, Pecco Bagnaia, que cometeu um erro caro na qualificação, que se refletiu nas corridas. No circuito da Andaluzia, o italiano ainda é a referência, ajudado pelo fato de ter vencido as três últimas edições, mas a Ducati do #93 obviamente atrairá muita atenção.

Faz seis anos que Márquez não vence seu GP de casa. Ele tem três vitórias em seu nome na classe principal, em 2014, 2018 e 2019. Isso é a metade do número de Valentino Rossi (que tem sete, se você incluir sua vitória nas 500cc), mas o mesmo número de Bagnaia. Foi nessa pista em particular que Márquez teve sua primeira batalha pela vitória com a Ducati no ano passado, contra seu atual companheiro de equipe, no dia seguinte à sua primeira pole a bordo da moto italiana.

O desempenho do ano passado continua sendo uma fonte de combustível para o piloto da Ducati em sua busca por outro título mundial, especialmente porque o pódio em Jerez foi um aceno na direção certa. O nome de Marc também está ligado ao circuito por causa da lesão que sofreu em 2020, que virou sua carreira de cabeça para baixo.

Ele estava liderando quando escapou da pista pela primeira vez em 19 de julho de 2020, depois fez um retorno espetacular antes de cometer um segundo erro, dessa vez resultando em uma queda forte e um braço quebrado.

Na mesma curva que havia custado a carreira de Mick Doohan 21 anos antes, o campeão espanhol achou que não teria mais problemas, e sua tentativa de voltar à competição no mesmo circuito cinco dias depois só piorou sua condição. Até hoje, ele admite que esse é o único arrependimento que tem em sua carreira.

Márquez finalmente voltou a Jerez em 2021 e 2022, ainda se recuperando, antes de perder a edição de 2023 devido a outra lesão, dessa vez na mão. Quando ele voltou ao circuito Ángel Nieto no ano passado, agora pilotando a Ducati, a situação finalmente mudou. Naquele que foi seu quarto GP com a moto italiana, ele conseguiu lutar para chegar à frente na corrida e conquistou um lugar no pódio, o primeiro de muitos com a marca.

Márquez resistiu ferozmente ao desafio de Bagnaia pelo segundo lugar, perdendo por apenas três décimos. Esse resultado e o prazer que ele teve na corrida marcaram um ponto de virada decisivo para ele, um impulso para a estrada real que ele agora está trilhando no vermelho.

"No ano passado, aquele pódio foi muito importante", lembrou ele esta semana em uma coletiva de imprensa em Madri. "Vocês sabem o que eu arrisquei quando entrei na Gresini, e aquele foi o primeiro fim de semana em que fui realmente competitivo. Senti que a confiança estava voltando".

Ele promete que, se tiver a "sorte de vencer" o GP de casa nesta semana, vai comemorar em grande estilo. No entanto, não se trata de colocar qualquer pressão especial sobre si mesmo para tentar apagar as lembranças dolorosas de 2020, agora que ele está de volta ao topo de seu jogo. "Para mim, as coisas já fecharam o círculo. Tenho que fugir das expectativas que existem para este fim de semana, daqueles que esperam que eu vença, mas sou grato".

