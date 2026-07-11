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Álex Márquez e Di Giannantonio completam a primeira fila da etapa de Sachsenring; Brasileiro da LCR irá largar em 18º no domingo por uma punição

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez, da Ducati, garantiu a pole position para o GP da Alemanha de MotoGP ao cravar volta de 1min19s041, seguido de Álex Márquez, da Gresini, e Fabio di Giannantonio, da VR46, com uma primeira fila exclusiva da Ducati. Diogo Moreira, da LCR Honda, irá largar em 15º na sprint e em 18º na corrida principal, no domingo.

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A corrida sprint de Sachsenring começa às 10h, no horário de Brasília, ainda deste sábado (11).

Q1

A sessão começou com Pecco Bagnaia liderando, marcando 1min19s954, seguido de Joan Mir, 34 milésimos atrás. Moreira, na primeira tentativa, permanecia em terceiro, com 1min29s135.

Nas segundas tentativas, Bagnaia melhorou ainda mais o tempo, com 1min19s753, e Fabio Quartararo subindo para segundo, com 1min19s864.  Enquanto isso, Moreira seguia na quarta colocação.

Mesmo com tentativas dos rivais, Bagnaia, com 1min18s753, e Quartararo permaneceram na zona de classificação para o Q2, enquanto Moreira permaneceu na quinta colocação do Q1. Com isso, o brasileiro da LCR irá largar em 15º na sprint e em 18º na corrida principal, por uma punição de três posições.

Q2

 Já no Q2, Marc Márquez até começou liderando, mas Fabio di Giannantonio tomou a liderança, com 1min19s512.

Pouco depois, Marco Bezzecchi sofreu uma grave queda na curva 7, que é um trecho de alta velocidade, mas conseguiu se levantar e voltar para os boxes de carona. Pelo acidente, uma bandeira amarela foi instaurada no setor. 

 

Raúl Fernández fez uma boa volta e subiu para liderança, cravando 1min19s262, enquanto Álex Márquez subia para segundo, com 1min19s430.

Pouco depois, 'Diggia' melhorou ainda mais a volta e assumiu a liderança do Q2, marcando 1min19s188. Ai Ogura subiu para terceiro, com 1min19s348.

No entanto, Marc Márquez cravou 1min19s041, quebrando o recorde da pista de Sachsenring e assumindo a ponta, com seu irmão, Álex, ficando em segundo, com 1min19s102.

Pos. # Piloto Tempo
1 93 Marc MARQUEZ 1:19.041
2 73 Alex MARQUEZ 1:19.102
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO 1:19.188
4 25 Raul FERNANDEZ 1:19.192
5 79 Ai OGURA 1:19.348
6 20 Fabio QUARTARARO 1:19.383
7 21 Franco MORBIDELLI 1:19.532
8 72 Marco BEZZECCHI 1:19.613
9 89 Jorge MARTIN 1:19.728
10 37 Pedro ACOSTA 1:19.740
11 63 Francesco BAGNAIA 1:19.753
12 43 Jack MILLER 1:19.781
13 36 Joan MIR 1:19.988
14 10 Luca MARINI 1:19.998
15 11 Diogo MOREIRA 1:20.084
16 33 Brad BINDER 1:20.184
17 23 Enea BASTIANINI 1:20.370
18 7 Toprak RAZGATLIOGLU 1:20.585
19 42 Alex RINS 1:20.600
20 12 Maverick VIÑALES 1:20.781
21 35 Cal CRUTCHLOW 1:20.953

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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