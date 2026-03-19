Marc Márquez está no Brasil para defender o título no traçado de Goiânia da MotoGP, o mais curto de todo o calendário e com a maior parte das curvas para a direita, lado em que o piloto já sofreu a maior parte de suas lesões.

Márquez já passou por seis cirurgias no lado direito - entre o ombro e o braço - desde 2019. A primeira intervenção aconteceu por conta de uma luxação crônica do ombro direito, pouco antes dele sofrer o primeiro acidente de 2020.

A segunda cirurgia foi feita para fixar uma fratura no úmero e, poucos dias depois, Marc teve que passar por uma segunda operação para fixar a placa que foi colocada. No mesmo ano, o piloto teve que fazer um enxerto ósseo para tratar uma infecção no procedimento.

Dois anos depois, o espanhol foi submetido a uma nova cirurgia para osteotomia do úmero - corte e rotação do osso. A correção aconteceu para lidar com a rotação do braço, além de adicionar uma nova fixação com placas e parafusos.

Durante o dia de mídia em Goiânia, Márquez foi questionado pelo Motorsport.com sobre o número de curvas para a direita, destacando o fato de que a pista é bastante curta e há pouco tempo para relaxar os músculos.

"Eu gostaria que tivesse mais curvas para a esquerda, mas o layout parece bom. É verdade que o layout não é o melhor para o meu lado direito, mas vamos ver se a gente consegue encontrar uma boa velocidade e estar entre os mais rápidos".

Vale lembrar que a cirurgia mais recente do piloto aconteceu em 2025, quando Márquez foi submetido a um reparo de ligamentos e estabilização cirúrgica do ombro após um acidente no fim da última temporada.

O traçado de Goiânia conta com sete curvas à direita, que é o lado mais problemático de Márquez por conta de todas as lesões sofridas ao longo de sua carreira. Neste fim de semana, a corrida principal terá 31 voltas no total, etapa mais longa do calendário.

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!