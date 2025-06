MotoGP: Marc Márquez garante pole para GP da Itália

Na manhã deste domingo (no horário de Brasília), os pilotos da MotoGP retornaram ao traçado de Mugello. Depois de dias difíceis para a Honda e os pilotos da Ducati passando os treinos livres de maneira discreta, foi Marc Márquez que garantiu mais uma pole position na carreira.

No Q1, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez garantiram a ida para o Q2, aparecendo para tentarem disputar a pole position com o pelotão da frente. A sessão aconteceu sem grandes dramas, apenas os pilotos lutando para conseguirem fazer suas melhores voltas.

Para o Q2, Marc Márquez surgiu na ponta, cravando o melhor tempo em 1min44s500, com Fabio Quartararo tendo a segunda posição, logo sendo superado por Francesco Bagnaia.

Nesses primeiros minutos, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi também conseguiram se encaixar no top 5.

Mas, com a pista melhorando e os pilotos ganhando mais confiança, Quartararo apareceu para desafiar o melhor tempo de Márquez, conseguindo o superar por um breve momento, antes de Bagnaia tomar a ponta, com Márquez reaparecendo na pole com tempo de 1min44s169.

Álex Márquez, que passou boa parte da sessão bem discreto, conseguiu o terceiro melhor tempo, ficando atrás das duas Ducatis e tendo a Yamaha de Fabio em sua traseira.

Aldeguer, que conquistou a ida para o Q2, esperou até o último minuto, mas só conseguiu a 12° posição, sendo uma pequena decepção.

Tabela completa do grid para o GP da Itália

