Marc Márquez correspondeu a todas as expectativas ao terminar como o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Alemanha de MotoGP deste fim de semana em Sachsenring, circuito em que o piloto da Ducati venceu oito vezes durante sua passagem pela Honda.

O espanhol precisou de apenas 15 minutos para cravar 1min20s372, abaixo do recorde dos treinos do ano passado, estabelecido por Jorge Martín (1min20s667) e a menos de um segundo da pole position de 2024 (1min19s423), também detida pelo espanhol.

Depois de marcar este tempo, árquez se concentrou em trabalhar na configuração da moto e testar a combinação de pneus dianteiros e traseiros médios, completando 23 voltas. Quem trocou pneus foi Jack Miller (Yamaha), que na última sessão conseguiu reduzir seu tempo duas vezes para 0s109 com um pneu de quatro voltas, com Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, também com pneus novos.

Também trocaram pneus médios novos Johann Zarco, que sofreu um acidente sem gravidade no meio do treino, e Maverick Viñales, colocando as cinco fabricantes entre as cinco primeiras.

O primeiro a manter os pneus depois de Márquez foi Fabio Di Giannantonio (8º), a 0s6 do líder, com Joan Mir e Fabio Quartararo logo atrás. Pecco Bagnaia também se segurou até o final com pneus usados, terminando em 9º a 0s700. Miguel Oliveira completou o top 10,.

Álex Márquez, lesionado na mão esquerda, terminou em 14º, com Luca Marini, que se recupera de uma lesão, registrando o 17º tempo mais rápido. Enea Bastianini, sofrendo de uma inflamação no apêndice, ainda não pôde viajar para a Alemanha, embora a equipe ainda não o tenha descartado definitivamente.

Resultados:

