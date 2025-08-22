Todas as categorias

Relato do treino livre
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

Sessão teve uma interrupção de quase 10 minutos para limpeza da pista após falhas nos motores das Aprilias de Martín e Fernández

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Novo circuito no calendário da MotoGP, mas um resultado bastante conhecido. Na primeira sessão oficial do GP da Hungria no Balaton Park, Marc Márquez tratou de iniciar colocando ordem na casa, terminando o TL1 na liderança, em um top 5 com duas KTM e uma Honda, enquanto Francesco Bagnaia foi apenas o 15º, ficando a 1s4 do companheiro de Ducati.

Leia também:

Márquez, que completou a sessão com um pneu traseiro médio usado (dianteiro macio), foi o primeiro a rodar abaixo de 01min39s, com 01m38s908, na metade da sessão, e também foi o primeiro a rodar abaixo de 01m38s, encerrando o treino com 01min37s956. Essa marca supera a pole position de Toprak Razgatlioglu na etapa do Mundial de Superbike em julho, que marcou a estreia oficial do Balaton Park: 01min38a357.

Apenas Pol Espargaró, o piloto de testes da KTM que substitui Maverick Viñales neste GP, conseguiu fazer uma volta abaixo da pole de Toprak, com 01min38s233, para terminar em segundo lugar. O espanhol foi o único piloto que já havia andado aqui com a moto da MotoGP, em um teste há dois meses, com pneus diferentes e pista muito mais quente, mas o suficiente para ser a primeira KTM na tabela de tempos. 

Em terceiro lugar ficou Pedro Acosta, à frente de Luca Marini, que conseguiu superar o tempo de Álex Márquez, segunda Ducati na tabela de tempos, em quinto. Marco Bezzecchi colocou a primeira Aprilia em sexto, com Franco Morbidelli em seguida. O piloto italiano da VR46 sofreu duas quedas durante a sessão, mas se recuperou e fez uma boa volta com sua moto reserva. Enea Bastianini fechou a sessão em oitavo, à frente de Fermín Aldeguer e Jorge Martín, que completaram a lista dos dez primeiros.

 

Pouco antes do final dos primeiros 15 minutos da sessão houve um incidente duplo envolvendo duas Aprilias. Primeiro, a de Martín sofreu um problema durante a aceleração na reta, quando estava freando na curva 1, com fumaça saindo. Em seguida, quase simultaneamente, na outra reta do circuito, a Trackhouse de Raúl Fernández, também explodiu seu motor, deixando um rastro de óleo e fumaça na pista que levou a uma interrupção de quase 10 minutos.

 

Fabio Quartararo terminou em 11º como a melhor Yamaha, enquanto Bagnaia continua com seus fantasmas com a Ducati e foi apenas o 15º, a mais de 1s3 de seu companheiro de equipe. Além das duas quedas de Morbidelli, Miller também caiu mais para o fim da sessão.

Confira o resultado final do TL1 do GP da Hungria de MotoGP:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 22

1'37.956

   149.761 306
2 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 21

+0.277

1'38.233

 0.277 149.338 305
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.570

1'38.526

 0.293 148.894 302
4 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.704

1'38.660

 0.134 148.692 302
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 22

+0.727

1'38.683

 0.023 148.657 301
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

+0.775

1'38.731

 0.048 148.585 302
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 19

+0.838

1'38.794

 0.063 148.490 297
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+0.892

1'38.848

 0.054 148.409 303
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 21

+0.892

1'38.848

 0.000 148.409 300
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 19

+1.039

1'38.995

 0.147 148.189 303
11 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 21

+1.057

1'39.013

 0.018 148.162 299
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+1.136

1'39.092

 0.079 148.044 300
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.292

1'39.248

 0.156 147.811 301
14 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 23

+1.350

1'39.306

 0.058 147.725 299
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+1.383

1'39.339

 0.033 147.676 305
16 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+1.453

1'39.409

 0.070 147.572 300
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+1.625

1'39.581

 0.172 147.317 300
18 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 21

+1.668

1'39.624

 0.043 147.253 303
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+1.714

1'39.670

 0.046 147.185 301
20 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 22

+1.931

1'39.887

 0.217 146.865 299
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+2.210

1'40.166

 0.279 146.456 301
Ver resultados completos  

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

