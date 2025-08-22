Novo circuito no calendário da MotoGP, mas um resultado bastante conhecido. Na primeira sessão oficial do GP da Hungria no Balaton Park, Marc Márquez tratou de iniciar colocando ordem na casa, terminando o TL1 na liderança, em um top 5 com duas KTM e uma Honda, enquanto Francesco Bagnaia foi apenas o 15º, ficando a 1s4 do companheiro de Ducati.

Márquez, que completou a sessão com um pneu traseiro médio usado (dianteiro macio), foi o primeiro a rodar abaixo de 01min39s, com 01m38s908, na metade da sessão, e também foi o primeiro a rodar abaixo de 01m38s, encerrando o treino com 01min37s956. Essa marca supera a pole position de Toprak Razgatlioglu na etapa do Mundial de Superbike em julho, que marcou a estreia oficial do Balaton Park: 01min38a357.

Apenas Pol Espargaró, o piloto de testes da KTM que substitui Maverick Viñales neste GP, conseguiu fazer uma volta abaixo da pole de Toprak, com 01min38s233, para terminar em segundo lugar. O espanhol foi o único piloto que já havia andado aqui com a moto da MotoGP, em um teste há dois meses, com pneus diferentes e pista muito mais quente, mas o suficiente para ser a primeira KTM na tabela de tempos.

Em terceiro lugar ficou Pedro Acosta, à frente de Luca Marini, que conseguiu superar o tempo de Álex Márquez, segunda Ducati na tabela de tempos, em quinto. Marco Bezzecchi colocou a primeira Aprilia em sexto, com Franco Morbidelli em seguida. O piloto italiano da VR46 sofreu duas quedas durante a sessão, mas se recuperou e fez uma boa volta com sua moto reserva. Enea Bastianini fechou a sessão em oitavo, à frente de Fermín Aldeguer e Jorge Martín, que completaram a lista dos dez primeiros.

Pouco antes do final dos primeiros 15 minutos da sessão houve um incidente duplo envolvendo duas Aprilias. Primeiro, a de Martín sofreu um problema durante a aceleração na reta, quando estava freando na curva 1, com fumaça saindo. Em seguida, quase simultaneamente, na outra reta do circuito, a Trackhouse de Raúl Fernández, também explodiu seu motor, deixando um rastro de óleo e fumaça na pista que levou a uma interrupção de quase 10 minutos.

Fabio Quartararo terminou em 11º como a melhor Yamaha, enquanto Bagnaia continua com seus fantasmas com a Ducati e foi apenas o 15º, a mais de 1s3 de seu companheiro de equipe. Além das duas quedas de Morbidelli, Miller também caiu mais para o fim da sessão.

Confira o resultado final do TL1 do GP da Hungria de MotoGP:

