A MotoGP encerrou a sexta-feira em Austin com o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos. E em uma sessão marcada por inúmeras quedas no Circuito das Américas, Marc Márquez foi o mais rápido, à frente de Ai Ogura, enquanto Diogo Moreira foi o 17º, tendo que enfrentar o Q1 da classificação no sábado.

A sessão teve um início conturbado, com seis quedas nos 12 primeiros minutos. Morbidelli caiu na curva 1, Di Giannantonio na 11, Martín e Bastianini na 12 e Acosta e Ogura na 16.

Após os 15 minutos iniciais, Bagnaia liderava com 02min02s191, tendo Acosta em segundo, Álex Márquez em terceiro, Marini em quarto e Zarco fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 12º e Marc Márquez ainda não havia marcado tempos.

A sessão de quedas continuou, com Álex Márquez sendo mais uma vítima da pista.

Quando o TL2 chegava à sua metade, quem liderava era Ogura, com 02min02s073, tendo Bagnaia em segundo, Fernández em terceiro, Acosta em quarto e Aldeguer em quinto, enquanto Marc Márquez era o décimo e Moreira o 15º.

No final, Marc Márquez terminou com o melhor tempo, de 02min00s927, 0s053 à frente de Ai Ogura, com Fabio di Giannantonio em terceiro, a 0s187. Completaram o top 10 que avança diretamente para o Q2 da classificação do sábado: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Luca Marini e Enea Bastianini. Já Diogo Moreira ficou em 17º.

A MotoGP retorna ao Circuito das Américas no sábado para um dia movimentado. A ação começa às 12h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 12h50, enquanto às 17h temos a largada da corrida sprint, tudo com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Austin:

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

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