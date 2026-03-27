MotoGP: Marc Márquez lidera o TL2 do GP dos EUA à frente de Ogura; Moreira é 17º
Sessão que definiu os grupos da classificação do sábado foi marcada por inúmeras quedas nos minutos iniciais
A MotoGP encerrou a sexta-feira em Austin com o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos. E em uma sessão marcada por inúmeras quedas no Circuito das Américas, Marc Márquez foi o mais rápido, à frente de Ai Ogura, enquanto Diogo Moreira foi o 17º, tendo que enfrentar o Q1 da classificação no sábado.
A sessão teve um início conturbado, com seis quedas nos 12 primeiros minutos. Morbidelli caiu na curva 1, Di Giannantonio na 11, Martín e Bastianini na 12 e Acosta e Ogura na 16.
Após os 15 minutos iniciais, Bagnaia liderava com 02min02s191, tendo Acosta em segundo, Álex Márquez em terceiro, Marini em quarto e Zarco fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 12º e Marc Márquez ainda não havia marcado tempos.
A sessão de quedas continuou, com Álex Márquez sendo mais uma vítima da pista.
Quando o TL2 chegava à sua metade, quem liderava era Ogura, com 02min02s073, tendo Bagnaia em segundo, Fernández em terceiro, Acosta em quarto e Aldeguer em quinto, enquanto Marc Márquez era o décimo e Moreira o 15º.
No final, Marc Márquez terminou com o melhor tempo, de 02min00s927, 0s053 à frente de Ai Ogura, com Fabio di Giannantonio em terceiro, a 0s187. Completaram o top 10 que avança diretamente para o Q2 da classificação do sábado: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Luca Marini e Enea Bastianini. Já Diogo Moreira ficou em 17º.
A MotoGP retorna ao Circuito das Américas no sábado para um dia movimentado. A ação começa às 12h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 12h50, enquanto às 17h temos a largada da corrida sprint, tudo com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Austin:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|VOLTAS
|TEMPO
|Intervalo
|Km/h
|1
|M. MárquezDucati
|93
|Ducati
|21
|
2'00.927
|164.122
|2
|A. OguraTrackhouse
|79
|Aprilia
|17
|
+0.053
2'00.980
|0.053
|164.050
|3
|F. Di GiannantonioVR46
|49
|Ducati
|16
|
+0.187
2'01.114
|0.134
|163.868
|4
|M. BezzecchiAprilia
|72
|Aprilia
|20
|
+0.200
2'01.127
|0.013
|163.851
|5
|A. MárquezGresini
|73
|Ducati
|19
|
+0.286
2'01.213
|0.086
|163.734
|6
|P. AcostaKTM
|37
|KTM
|17
|
+0.323
2'01.250
|0.037
|163.684
|7
|J. MartínAprilia
|89
|Aprilia
|19
|
+0.338
2'01.265
|0.015
|163.664
|8
|P. BagnaiaDucati
|63
|Ducati
|19
|
+0.444
2'01.371
|0.106
|163.521
|9
|L. MariniHonda
|10
|Honda
|19
|
+0.567
2'01.494
|0.123
|163.356
|10
|E. BastianiniTech3
|23
|KTM
|17
|
+0.652
2'01.579
|0.085
|163.242
|11
|J. MirHonda
|36
|Honda
|19
|
+0.684
2'01.611
|0.032
|163.199
|12
|F. AldeguerGresini
|54
|Ducati
|18
|
+0.729
2'01.656
|0.045
|163.138
|13
|R. FernándezTrackhouse
|25
|Aprilia
|21
|
+0.854
2'01.781
|0.125
|162.971
|14
|J. ZarcoLCR
|5
|Honda
|20
|
+1.025
2'01.952
|0.171
|162.742
|15
|F. QuartararoYamaha
|20
|Yamaha
|20
|
+1.110
2'02.037
|0.085
|162.629
|16
|J. MillerPramac
|43
|Yamaha
|19
|
+1.315
2'02.242
|0.205
|162.356
|17
|D. MoreiraLCR
|11
|Honda
|19
|
+1.380
2'02.307
|0.065
|162.270
|18
|T. RazgatliogluPramac
|7
|Yamaha
|16
|
+1.446
2'02.373
|0.066
|162.182
|19
|B. BinderKTM
|33
|KTM
|19
|
+1.510
2'02.437
|0.064
|162.098
|20
|F. MorbidelliVR46
|21
|Ducati
|15
|
+1.629
2'02.556
|0.119
|161.940
|21
|A. RinsYamaha
|42
|Yamaha
|14
|
+2.111
2'03.038
|0.482
|161.306
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