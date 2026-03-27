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Relato do treino livre
MotoGP GP das Américas

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL2 do GP dos EUA à frente de Ogura; Moreira é 17º

Sessão que definiu os grupos da classificação do sábado foi marcada por inúmeras quedas nos minutos iniciais

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP encerrou a sexta-feira em Austin com o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos. E em uma sessão marcada por inúmeras quedas no Circuito das Américas, Marc Márquez foi o mais rápido, à frente de Ai Ogura, enquanto Diogo Moreira foi o 17º, tendo que enfrentar o Q1 da classificação no sábado.

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A sessão teve um início conturbado, com seis quedas nos 12 primeiros minutos. Morbidelli caiu na curva 1, Di Giannantonio na 11, Martín e Bastianini na 12 e Acosta e Ogura na 16.

 

Após os 15 minutos iniciais, Bagnaia liderava com 02min02s191, tendo Acosta em segundo, Álex Márquez em terceiro, Marini em quarto e Zarco fechando o top 5. Já Diogo Moreira era o 12º e Marc Márquez ainda não havia marcado tempos.

A sessão de quedas continuou, com Álex Márquez sendo mais uma vítima da pista.

 

Quando o TL2 chegava à sua metade, quem liderava era Ogura, com 02min02s073, tendo Bagnaia em segundo, Fernández em terceiro, Acosta em quarto e Aldeguer em quinto, enquanto Marc Márquez era o décimo e Moreira o 15º.

 

No final, Marc Márquez terminou com o melhor tempo, de 02min00s927, 0s053 à frente de Ai Ogura, com Fabio di Giannantonio em terceiro, a 0s187. Completaram o top 10 que avança diretamente para o Q2 da classificação do sábado: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Luca Marini e Enea Bastianini. Já Diogo Moreira ficou em 17º.

A MotoGP retorna ao Circuito das Américas no sábado para um dia movimentado. A ação começa às 12h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 12h50, enquanto às 17h temos a largada da corrida sprint, tudo com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Austin:

 

Cla Piloto # Moto VOLTAS TEMPO Intervalo Km/h
1 M. MárquezDucati 93 Ducati 21

2'00.927

   164.122
2 A. OguraTrackhouse 79 Aprilia 17

+0.053

2'00.980

 0.053 164.050
3 F. Di GiannantonioVR46 49 Ducati 16

+0.187

2'01.114

 0.134 163.868
4 M. BezzecchiAprilia 72 Aprilia 20

+0.200

2'01.127

 0.013 163.851
5 A. MárquezGresini 73 Ducati 19

+0.286

2'01.213

 0.086 163.734
6 P. AcostaKTM 37 KTM 17

+0.323

2'01.250

 0.037 163.684
7 J. MartínAprilia 89 Aprilia 19

+0.338

2'01.265

 0.015 163.664
8 P. BagnaiaDucati 63 Ducati 19

+0.444

2'01.371

 0.106 163.521
9 L. MariniHonda 10 Honda 19

+0.567

2'01.494

 0.123 163.356
10 E. BastianiniTech3 23 KTM 17

+0.652

2'01.579

 0.085 163.242
11 J. MirHonda 36 Honda 19

+0.684

2'01.611

 0.032 163.199
12 F. AldeguerGresini 54 Ducati 18

+0.729

2'01.656

 0.045 163.138
13 R. FernándezTrackhouse 25 Aprilia 21

+0.854

2'01.781

 0.125 162.971
14 J. ZarcoLCR 5 Honda 20

+1.025

2'01.952

 0.171 162.742
15 F. QuartararoYamaha 20 Yamaha 20

+1.110

2'02.037

 0.085 162.629
16 J. MillerPramac 43 Yamaha 19

+1.315

2'02.242

 0.205 162.356
17 D. MoreiraLCR 11 Honda 19

+1.380

2'02.307

 0.065 162.270
18 T. RazgatliogluPramac 7 Yamaha 16

+1.446

2'02.373

 0.066 162.182
19 B. BinderKTM 33 KTM 19

+1.510

2'02.437

 0.064 162.098
20 F. MorbidelliVR46 21 Ducati 15

+1.629

2'02.556

 0.119 161.940
21 A. RinsYamaha 42 Yamaha 14

+2.111

2'03.038

 0.482 161.306

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

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