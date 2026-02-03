Nesta terça-feira (03), a MotoGP deu o pontapé inicial para os testes de pré-temporada no circuito de Sepang, na Malásia. E no primeiro dia de atividades com (quase) todos os pilotos do grid atual, Marc Márquez foi o mais rápido em uma sessão marcada por um acidente envolvendo Fabio Quartararo. Já o brasileiro Diogo Moreira foi o 19º.

Pilotando uma moto da categoria pela primeira vez desde seu acidente com Marco Bezzecchi no GP da Indonésia em outubro do ano passado, Márquez subiu para a ponta da tabela de classificação com 20 minutos restantes no primeiro dia, marcando 01min57s018. Esse tempo é cerca de 0s150 mais rápido que o de Aleix Espargaró, que foi a melhor volta do shakedown da semana passada.

Márquez terminou com 0s250 de vantagem para o segundo melhor tempo do dia, Fabio di Giannantonio, da VR46. Em terceiro, Maverick Viñales com a KTM da Tech3, graças a uma volta marcada nos instantes finais. Atual vice-campeão, Álex Márquez liderou boa parte do dia, mas acabou em quarto, a 0s450 de seu irmão. Já Marco Bezzecchi fechou o top 5 com a Aprilia.

A marca italiana teve um dia interessante, com Bezzecchi passando o dia intercalando entre a RS-GP de 2025 e o modelo de 2026, comparando os pacotes aerodinâmicos.

Luca Marini foi o sexto, sendo o melhor piloto Honda, logo à frente de Joan Mir, enquanto Francesco Bagnaia foi o oitavo, tendo como foco de seu dia o teste do novo pacote aerodinâmico da Ducati. O italiano passou a maior parte do dia com uma moto totalmente feita de fibra de carbono.

Fabio Quartararo foi o nono colocado após sofrer uma grande queda na curva 5 ainda na primeira hora do teste, precisando ir ao centro médico. O francês conseguiu voltar à pista ainda no fim da tarde marcando 01min57s769. Porém, o piloto da Yamaha encerra sua participação na pré-temporada já nesta terça-feira, precisando retornar à Europa para tratar a fratura no dedo da mão.

Franco Morbidelli completou o top 10. Pelo menos no primeiro dia de testes, as cinco montadoras conseguiram colocar pelo menos uma moto entre os melhores colocados.

Na batalha dos novatos do ano, Diogo Moreira levou a melhor no dia com a moto da LCR Honda. O brasileiro foi o 19º, com um tempo de 01min58s682, terminando logo à frente de Toprak Razgatlioglu, com dois décimos de vantagem. Porém, o brasileiro não passou sem contratempos, caindo na curva 5 - a mesma de Quartararo - ainda pela manhã.

A MotoGP segue em Sepang para mais dois dias de pré-temporada. O Motorsport.com traz a cobertura completa da ação da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o resultado final do primeiro dia dos testes de Sepang

Em negrito, o melhor tempo do piloto no dia

Pos # Piloto Equipe Tempo da manhã Tempo da tarde Diferença 1 93 M. Márquez Ducati Lenovo 1'58.774 1'57.018 — 2 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.770 1'57.274 0,256 3 12 M. Viñales Red Bull KTM Tech3 1'59.095 1'57.295 0,277 4 73 A. Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP 1'57.487 1'58.169 0,469 5 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1'57.894 1'57.524 0,506 6 10 L. Marini Honda HRC Castrol 1'57.845 1'57.569 0,551 7 36 J. Mir Honda HRC Castrol 1'58.367 1'57.693 0,675 8 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo 1'59.244 1'57.720 0,702 9 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'59.886 1'57.869 0,851 10 21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.867 1'58.068 1.050 11 5 J. Zarco Castrol Honda LCR 1'58.571 1'58.140 1,122 12 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 1'59.539 1'58.161 1.143 13 33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 2'00.347 1'58.194 1,176 14 43 J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.252 1'58.424 1,234 15 37 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 1'58.313 1'59.608 1,295 16 42 A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'58.320 1'59.290 1,302 17 79 A. Ogura Trackhouse MotoGP 1'59.588 1'58.613 1,595 18 25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP 1'58.878 1'58.659 1,641 19 11 D. Moreira Pro Honda LCR 1'58.682 1'59.488 1,664 20 7 T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.887 2'00.596 1,869 21 32 L. Savadori Aprilia Racing 1'58.908 1'59.144 1.890 22 4 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing 2'00.681 2'05.853 3,663 23 47 A. Fernandez Yamaha Factory Racing — 2'01.054 4,036

