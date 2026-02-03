MotoGP: Marc Márquez lidera primeiro dia da pré-temporada em Sepang, marcado por queda de Quartararo; Moreira é 19º
Pré-temporada do francês da Yamaha foi encerrada mais cedo, com Quartararo tendo que voltar à Europa para tratar uma fratura no dedo
Nesta terça-feira (03), a MotoGP deu o pontapé inicial para os testes de pré-temporada no circuito de Sepang, na Malásia. E no primeiro dia de atividades com (quase) todos os pilotos do grid atual, Marc Márquez foi o mais rápido em uma sessão marcada por um acidente envolvendo Fabio Quartararo. Já o brasileiro Diogo Moreira foi o 19º.
Pilotando uma moto da categoria pela primeira vez desde seu acidente com Marco Bezzecchi no GP da Indonésia em outubro do ano passado, Márquez subiu para a ponta da tabela de classificação com 20 minutos restantes no primeiro dia, marcando 01min57s018. Esse tempo é cerca de 0s150 mais rápido que o de Aleix Espargaró, que foi a melhor volta do shakedown da semana passada.
Márquez terminou com 0s250 de vantagem para o segundo melhor tempo do dia, Fabio di Giannantonio, da VR46. Em terceiro, Maverick Viñales com a KTM da Tech3, graças a uma volta marcada nos instantes finais. Atual vice-campeão, Álex Márquez liderou boa parte do dia, mas acabou em quarto, a 0s450 de seu irmão. Já Marco Bezzecchi fechou o top 5 com a Aprilia.
A marca italiana teve um dia interessante, com Bezzecchi passando o dia intercalando entre a RS-GP de 2025 e o modelo de 2026, comparando os pacotes aerodinâmicos.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Luca Marini foi o sexto, sendo o melhor piloto Honda, logo à frente de Joan Mir, enquanto Francesco Bagnaia foi o oitavo, tendo como foco de seu dia o teste do novo pacote aerodinâmico da Ducati. O italiano passou a maior parte do dia com uma moto totalmente feita de fibra de carbono.
Fabio Quartararo foi o nono colocado após sofrer uma grande queda na curva 5 ainda na primeira hora do teste, precisando ir ao centro médico. O francês conseguiu voltar à pista ainda no fim da tarde marcando 01min57s769. Porém, o piloto da Yamaha encerra sua participação na pré-temporada já nesta terça-feira, precisando retornar à Europa para tratar a fratura no dedo da mão.
Franco Morbidelli completou o top 10. Pelo menos no primeiro dia de testes, as cinco montadoras conseguiram colocar pelo menos uma moto entre os melhores colocados.
Na batalha dos novatos do ano, Diogo Moreira levou a melhor no dia com a moto da LCR Honda. O brasileiro foi o 19º, com um tempo de 01min58s682, terminando logo à frente de Toprak Razgatlioglu, com dois décimos de vantagem. Porém, o brasileiro não passou sem contratempos, caindo na curva 5 - a mesma de Quartararo - ainda pela manhã.
A MotoGP segue em Sepang para mais dois dias de pré-temporada. O Motorsport.com traz a cobertura completa da ação da principal categoria do motociclismo mundial.
Confira o resultado final do primeiro dia dos testes de Sepang
Em negrito, o melhor tempo do piloto no dia
|Pos
|#
|Piloto
|Equipe
|Tempo da manhã
|Tempo da tarde
|Diferença
|1
|93
|M. Márquez
|Ducati Lenovo
|1'58.774
|1'57.018
|—
|2
|49
|F. Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|1'58.770
|1'57.274
|0,256
|3
|12
|M. Viñales
|Red Bull KTM Tech3
|1'59.095
|1'57.295
|0,277
|4
|73
|A. Márquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|1'57.487
|1'58.169
|0,469
|5
|72
|M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1'57.894
|1'57.524
|0,506
|6
|10
|L. Marini
|Honda HRC Castrol
|1'57.845
|1'57.569
|0,551
|7
|36
|J. Mir
|Honda HRC Castrol
|1'58.367
|1'57.693
|0,675
|8
|63
|F. Bagnaia
|Ducati Lenovo
|1'59.244
|1'57.720
|0,702
|9
|20
|F. Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|1'59.886
|1'57.869
|0,851
|10
|21
|F. Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|1'58.867
|1'58.068
|1.050
|11
|5
|J. Zarco
|Castrol Honda LCR
|1'58.571
|1'58.140
|1,122
|12
|23
|E. Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|1'59.539
|1'58.161
|1.143
|13
|33
|B. Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|2'00.347
|1'58.194
|1,176
|14
|43
|J. Miller
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1'58.252
|1'58.424
|1,234
|15
|37
|P. Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|1'58.313
|1'59.608
|1,295
|16
|42
|A. Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|1'58.320
|1'59.290
|1,302
|17
|79
|A. Ogura
|Trackhouse MotoGP
|1'59.588
|1'58.613
|1,595
|18
|25
|R. Fernandez
|Trackhouse MotoGP
|1'58.878
|1'58.659
|1,641
|19
|11
|D. Moreira
|Pro Honda LCR
|1'58.682
|1'59.488
|1,664
|20
|7
|T. Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1'58.887
|2'00.596
|1,869
|21
|32
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|1'58.908
|1'59.144
|1.890
|22
|4
|A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|2'00.681
|2'05.853
|3,663
|23
|47
|A. Fernandez
|Yamaha Factory Racing
|—
|2'01.054
|4,036
