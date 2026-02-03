Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
MotoGP

MotoGP: Marc Márquez lidera primeiro dia da pré-temporada em Sepang, marcado por queda de Quartararo; Moreira é 19º

Pré-temporada do francês da Yamaha foi encerrada mais cedo, com Quartararo tendo que voltar à Europa para tratar uma fratura no dedo

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Add as a preferred source
Marc Marquez, Ducati Team

Nesta terça-feira (03), a MotoGP deu o pontapé inicial para os testes de pré-temporada no circuito de Sepang, na Malásia. E no primeiro dia de atividades com (quase) todos os pilotos do grid atual, Marc Márquez foi o mais rápido em uma sessão marcada por um acidente envolvendo Fabio Quartararo. Já o brasileiro Diogo Moreira foi o 19º.

Leia também:

Pilotando uma moto da categoria pela primeira vez desde seu acidente com Marco Bezzecchi no GP da Indonésia em outubro do ano passado, Márquez subiu para a ponta da tabela de classificação com 20 minutos restantes no primeiro dia, marcando 01min57s018. Esse tempo é cerca de 0s150 mais rápido que o de Aleix Espargaró, que foi a melhor volta do shakedown da semana passada.

Márquez terminou com 0s250 de vantagem para o segundo melhor tempo do dia, Fabio di Giannantonio, da VR46. Em terceiro, Maverick Viñales com a KTM da Tech3, graças a uma volta marcada nos instantes finais. Atual vice-campeão, Álex Márquez liderou boa parte do dia, mas acabou em quarto, a 0s450 de seu irmão. Já Marco Bezzecchi fechou o top 5 com a Aprilia.

A marca italiana teve um dia interessante, com Bezzecchi passando o dia intercalando entre a RS-GP de 2025 e o modelo de 2026, comparando os pacotes aerodinâmicos.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Luca Marini foi o sexto, sendo o melhor piloto Honda, logo à frente de Joan Mir, enquanto Francesco Bagnaia foi o oitavo, tendo como foco de seu dia o teste do novo pacote aerodinâmico da Ducati. O italiano passou a maior parte do dia com uma moto totalmente feita de fibra de carbono.

Fabio Quartararo foi o nono colocado após sofrer uma grande queda na curva 5 ainda na primeira hora do teste, precisando ir ao centro médico. O francês conseguiu voltar à pista ainda no fim da tarde marcando 01min57s769. Porém, o piloto da Yamaha encerra sua participação na pré-temporada já nesta terça-feira, precisando retornar à Europa para tratar a fratura no dedo da mão.

Franco Morbidelli completou o top 10. Pelo menos no primeiro dia de testes, as cinco montadoras conseguiram colocar pelo menos uma moto entre os melhores colocados.

Na batalha dos novatos do ano, Diogo Moreira levou a melhor no dia com a moto da LCR Honda. O brasileiro foi o 19º, com um tempo de 01min58s682, terminando logo à frente de Toprak Razgatlioglu, com dois décimos de vantagem. Porém, o brasileiro não passou sem contratempos, caindo na curva 5 - a mesma de Quartararo - ainda pela manhã.

A MotoGP segue em Sepang para mais dois dias de pré-temporada. O Motorsport.com traz a cobertura completa da ação da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o resultado final do primeiro dia dos testes de Sepang

Em negrito, o melhor tempo do piloto no dia

Pos # Piloto Equipe Tempo da manhã Tempo da tarde Diferença
1 93 M. Márquez Ducati Lenovo 1'58.774 1'57.018
2 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.770 1'57.274 0,256
3 12 M. Viñales Red Bull KTM Tech3 1'59.095 1'57.295 0,277
4 73 A. Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP 1'57.487 1'58.169 0,469
5 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1'57.894 1'57.524 0,506
6 10 L. Marini Honda HRC Castrol 1'57.845 1'57.569 0,551
7 36 J. Mir Honda HRC Castrol 1'58.367 1'57.693 0,675
8 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo 1'59.244 1'57.720 0,702
9 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'59.886 1'57.869 0,851
10 21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1'58.867 1'58.068 1.050
11 5 J. Zarco Castrol Honda LCR 1'58.571 1'58.140 1,122
12 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 1'59.539 1'58.161 1.143
13 33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 2'00.347 1'58.194 1,176
14 43 J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.252 1'58.424 1,234
15 37 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 1'58.313 1'59.608 1,295
16 42 A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1'58.320 1'59.290 1,302
17 79 A. Ogura Trackhouse MotoGP 1'59.588 1'58.613 1,595
18 25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP 1'58.878 1'58.659 1,641
19 11 D. Moreira Pro Honda LCR 1'58.682 1'59.488 1,664
20 7 T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 1'58.887 2'00.596 1,869
21 32 L. Savadori Aprilia Racing 1'58.908 1'59.144 1.890
22 4 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing 2'00.681 2'05.853 3,663
23 47 A. Fernandez Yamaha Factory Racing 2'01.054 4,036

