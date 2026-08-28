MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

Marc Márquez começou o GP de Aragón da MotoGP com a força que se esperava dele. O atual campeão mundial é o grande favorito em MotorLand e confirmou isso no primeiro treino livre ao cravar 1min47s532, o melhor tempo da sessão. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, marcou o 13º melhor tempo, 1min48s822.

Raúl Fernández tentou superar Marc, colocando um pneu traseiro médio novo no final, mas ficou 35 milésimos atrás. O top 5 foi completado por Marco Bezzecchi, a dois décimos, Álex Márquez e Pedro Acosta, que sofreu uma queda sem consequências.

Fermín Aldeguer (9º) e Johann Zarco (11º) deixaram boas impressões após retornarem das lesões, enquanto quem sofreu na TL1 foram o líder do campeonato, Jorge Martín, 18º e 1s5 mais lento que Márquez, e Pecco Bagnaia, em 20º, a 1s8 do tempo de referência.

TL1

A primeira sessão de treinos livres no MotorLand Aragón começou sem calor excessivo na pista, com pouco mais de 20 ºC na temperatura ambiente e pouco mais de 30 ºC na pista, com vento soprando em diferentes pontos do traçado.

A maioria dos pilotos, entre eles os da Aprilia, saiu de suas garagens com a mesma escolha de pneus: macio na dianteira e médio na traseira. No entanto, alguns optaram pelo pneu dianteiro médio, a começar por Marc Márquez, além de Álex, Bagnaia e Acosta.

Após as primeiras voltas, não demorou para surgir o primeiro susto: uma queda de Fabio Di Giannantonio. O piloto italiano perdeu aderência na dianteira da moto e caiu na curva 3, após apenas sete minutos de sessão. Felizmente, o piloto da VR46 não sofreu nenhum problema físico e se levantou por conta própria.

Enquanto isso, Acosta registrou o melhor tempo provisório, de 1min48s364, embora Álex Márquez não demorasse a superá-lo, com 1:48.011. Atrás dele ficou o irmão Marc, a 134 milésimos.

Mas o atual campeão foi se encontrando em sua pista favorita e, pouco antes dos 15 minutos de treino, já saltou para o primeiro lugar, estabelecendo a marca em 1min47s763. Álex tentou igualá-lo, mas ficou 33 milésimos atrás.

Após uma pausa nos treinos, a ação na pista voltou a se intensificar a 25 minutos do fim do treino. Di Giannantonio conseguiu voltar à moto após sua queda, e chamou a atenção o fato de os dois pilotos que retornam de lesão neste fim de semana, Aldeguer e Zarco, terem entrado momentaneamente no top 10. Além disso, os pilotos da Aprilia trocaram os pneus, mudando do composto macio dianteiro para o médio.

Houve poucas melhorias nos tempos, mas quem não falhou foi Marc Márquez. O #93 manteve os pneus médios e, em sua segunda volta, reduziu o tempo de referência para 1min47s532, abrindo uma vantagem de alguns décimos. Quem assumiu a terceira posição, à frente de Acosta, foi Marco Bezzecchi, embora sem quebrar a barreira de 1min48s.

Fora isso, os tempos permaneceram constantes até os momentos finais. Também não houve grandes surpresas até que, a 5 minutos do fim, houve mais uma queda lamentável, desta vez de Acosta.

O espanhol da KTM teve o eixo dianteiro de sua RC16 travado na curva 12, à esquerda. Felizmente, ele também saiu ileso do incidente.

Ao contrário de outras sessões de TL1, a grande maioria dos pilotos dispensou a simulação de “time attack” no final do treino e não colocou pneus novos para melhorar seus tempos.

Raúl Fernández, por sua vez, o fez, mas, apesar de ter calçado um pneu traseiro médio novo, não conseguiu superar Márquez, ficando a 35 milésimos. Assim, o #93 terminou com o melhor tempo, enquanto Bezzecchi, Álex Márquez e Acosta, apesar do incidente, completaram o top 5.

Resultados do TL1 do GP de Aragón 2026

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!