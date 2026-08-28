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Relato do treino livre
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

Atual campeão não utilizou pneus novos, mas mesmo assim liderou a sessão de abertura de MotorLand, à frente das Aprilia de Raúl Fernández e Marco Bezzecchi

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez começou o GP de Aragón da MotoGP com a força que se esperava dele. O atual campeão mundial é o grande favorito em MotorLand e confirmou isso no primeiro treino livre ao cravar 1min47s532, o melhor tempo da sessão. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, marcou o 13º melhor tempo, 1min48s822.

O editor recomenda:

Raúl Fernández tentou superar Marc, colocando um pneu traseiro médio novo no final, mas ficou 35 milésimos atrás. O top 5 foi completado por Marco Bezzecchi, a dois décimos, Álex Márquez e Pedro Acosta, que sofreu uma queda sem consequências.

Fermín Aldeguer (9º) e Johann Zarco (11º) deixaram boas impressões após retornarem das lesões, enquanto quem sofreu na TL1 foram o líder do campeonato, Jorge Martín, 18º e 1s5 mais lento que Márquez, e Pecco Bagnaia, em 20º, a 1s8 do tempo de referência.

TL1

A primeira sessão de treinos livres no MotorLand Aragón começou sem calor excessivo na pista, com pouco mais de 20 ºC na temperatura ambiente e pouco mais de 30 ºC na pista, com vento soprando em diferentes pontos do traçado.

A maioria dos pilotos, entre eles os da Aprilia, saiu de suas garagens com a mesma escolha de pneus: macio na dianteira e médio na traseira. No entanto, alguns optaram pelo pneu dianteiro médio, a começar por Marc Márquez, além de Álex, Bagnaia e Acosta.

Após as primeiras voltas, não demorou para surgir o primeiro susto: uma queda de Fabio Di Giannantonio. O piloto italiano perdeu aderência na dianteira da moto e caiu na curva 3, após apenas sete minutos de sessão. Felizmente, o piloto da VR46 não sofreu nenhum problema físico e se levantou por conta própria. 

 

Enquanto isso, Acosta registrou o melhor tempo provisório, de 1min48s364, embora Álex Márquez não demorasse a superá-lo, com 1:48.011. Atrás dele ficou o irmão Marc, a 134 milésimos.

Mas o atual campeão foi se encontrando em sua pista favorita e, pouco antes dos 15 minutos de treino, já saltou para o primeiro lugar, estabelecendo a marca em 1min47s763. Álex tentou igualá-lo, mas ficou 33 milésimos atrás.

Após uma pausa nos treinos, a ação na pista voltou a se intensificar a 25 minutos do fim do treino. Di Giannantonio conseguiu voltar à moto após sua queda, e chamou a atenção o fato de os dois pilotos que retornam de lesão neste fim de semana, Aldeguer e Zarco, terem entrado momentaneamente no top 10. Além disso, os pilotos da Aprilia trocaram os pneus, mudando do composto macio dianteiro para o médio.

Houve poucas melhorias nos tempos, mas quem não falhou foi Marc Márquez. O #93 manteve os pneus médios e, em sua segunda volta, reduziu o tempo de referência para 1min47s532, abrindo uma vantagem de alguns décimos. Quem assumiu a terceira posição, à frente de Acosta, foi Marco Bezzecchi, embora sem quebrar a barreira de 1min48s.

Fora isso, os tempos permaneceram constantes até os momentos finais. Também não houve grandes surpresas até que, a 5 minutos do fim, houve mais uma queda lamentável, desta vez de Acosta.

O espanhol da KTM teve o eixo dianteiro de sua RC16 travado na curva 12, à esquerda. Felizmente, ele também saiu ileso do incidente.

 

Ao contrário de outras sessões de TL1, a grande maioria dos pilotos dispensou a simulação de “time attack” no final do treino e não colocou pneus novos para melhorar seus tempos.

Raúl Fernández, por sua vez, o fez, mas, apesar de ter calçado um pneu traseiro médio novo, não conseguiu superar Márquez, ficando a 35 milésimos. Assim, o #93 terminou com o melhor tempo, enquanto Bezzecchi, Álex Márquez e Acosta, apesar do incidente, completaram o top 5.

Resultados do TL1 do GP de Aragón 2026

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

1'47.532

   170.003 346
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.035

1'47.567

 0.035 169.948 341
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

+0.221

1'47.753

 0.186 169.654 349
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.264

1'47.796

 0.043 169.586 348
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.713

1'48.245

 0.449 168.883 350
6 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.767

1'48.299

 0.054 168.799 343
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+0.847

1'48.379

 0.080 168.674 345
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.937

1'48.469

 0.090 168.534 347
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.966

1'48.498

 0.029 168.489 345
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 17

+1.108

1'48.640

 0.142 168.269 341
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 16

+1.117

1'48.649

 0.009 168.255 347
12 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 14

+1.273

1'48.805

 0.156 168.014 340
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 14

+1.290

1'48.822

 0.017 167.988 345
14 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.352

1'48.884

 0.062 167.892 347
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 19

+1.477

1'49.009

 0.125 167.699 350
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.574

1'49.106

 0.097 167.550 342
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 15

+1.582

1'49.114

 0.008 167.538 349
18 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+1.591

1'49.123

 0.009 167.524 347
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+1.789

1'49.321

 0.198 167.221 348
20 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+1.875

1'49.407

 0.086 167.089 348
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 16

+1.969

1'49.501

 0.094 166.946 348
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 19

+2.785

1'50.317

 0.816 165.711 338
Ver resultados completos

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