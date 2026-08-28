MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º
Atual campeão não utilizou pneus novos, mas mesmo assim liderou a sessão de abertura de MotorLand, à frente das Aprilia de Raúl Fernández e Marco Bezzecchi
Marc Márquez começou o GP de Aragón da MotoGP com a força que se esperava dele. O atual campeão mundial é o grande favorito em MotorLand e confirmou isso no primeiro treino livre ao cravar 1min47s532, o melhor tempo da sessão. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, marcou o 13º melhor tempo, 1min48s822.
Raúl Fernández tentou superar Marc, colocando um pneu traseiro médio novo no final, mas ficou 35 milésimos atrás. O top 5 foi completado por Marco Bezzecchi, a dois décimos, Álex Márquez e Pedro Acosta, que sofreu uma queda sem consequências.
Fermín Aldeguer (9º) e Johann Zarco (11º) deixaram boas impressões após retornarem das lesões, enquanto quem sofreu na TL1 foram o líder do campeonato, Jorge Martín, 18º e 1s5 mais lento que Márquez, e Pecco Bagnaia, em 20º, a 1s8 do tempo de referência.
TL1
A primeira sessão de treinos livres no MotorLand Aragón começou sem calor excessivo na pista, com pouco mais de 20 ºC na temperatura ambiente e pouco mais de 30 ºC na pista, com vento soprando em diferentes pontos do traçado.
A maioria dos pilotos, entre eles os da Aprilia, saiu de suas garagens com a mesma escolha de pneus: macio na dianteira e médio na traseira. No entanto, alguns optaram pelo pneu dianteiro médio, a começar por Marc Márquez, além de Álex, Bagnaia e Acosta.
Após as primeiras voltas, não demorou para surgir o primeiro susto: uma queda de Fabio Di Giannantonio. O piloto italiano perdeu aderência na dianteira da moto e caiu na curva 3, após apenas sete minutos de sessão. Felizmente, o piloto da VR46 não sofreu nenhum problema físico e se levantou por conta própria.
Enquanto isso, Acosta registrou o melhor tempo provisório, de 1min48s364, embora Álex Márquez não demorasse a superá-lo, com 1:48.011. Atrás dele ficou o irmão Marc, a 134 milésimos.
Mas o atual campeão foi se encontrando em sua pista favorita e, pouco antes dos 15 minutos de treino, já saltou para o primeiro lugar, estabelecendo a marca em 1min47s763. Álex tentou igualá-lo, mas ficou 33 milésimos atrás.
Após uma pausa nos treinos, a ação na pista voltou a se intensificar a 25 minutos do fim do treino. Di Giannantonio conseguiu voltar à moto após sua queda, e chamou a atenção o fato de os dois pilotos que retornam de lesão neste fim de semana, Aldeguer e Zarco, terem entrado momentaneamente no top 10. Além disso, os pilotos da Aprilia trocaram os pneus, mudando do composto macio dianteiro para o médio.
Houve poucas melhorias nos tempos, mas quem não falhou foi Marc Márquez. O #93 manteve os pneus médios e, em sua segunda volta, reduziu o tempo de referência para 1min47s532, abrindo uma vantagem de alguns décimos. Quem assumiu a terceira posição, à frente de Acosta, foi Marco Bezzecchi, embora sem quebrar a barreira de 1min48s.
Fora isso, os tempos permaneceram constantes até os momentos finais. Também não houve grandes surpresas até que, a 5 minutos do fim, houve mais uma queda lamentável, desta vez de Acosta.
O espanhol da KTM teve o eixo dianteiro de sua RC16 travado na curva 12, à esquerda. Felizmente, ele também saiu ileso do incidente.
Ao contrário de outras sessões de TL1, a grande maioria dos pilotos dispensou a simulação de “time attack” no final do treino e não colocou pneus novos para melhorar seus tempos.
Raúl Fernández, por sua vez, o fez, mas, apesar de ter calçado um pneu traseiro médio novo, não conseguiu superar Márquez, ficando a 35 milésimos. Assim, o #93 terminou com o melhor tempo, enquanto Bezzecchi, Álex Márquez e Acosta, apesar do incidente, completaram o top 5.
Resultados do TL1 do GP de Aragón 2026
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|16
|
1'47.532
|170.003
|346
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|17
|
+0.035
1'47.567
|0.035
|169.948
|341
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|16
|
+0.221
1'47.753
|0.186
|169.654
|349
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|17
|
+0.264
1'47.796
|0.043
|169.586
|348
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|12
|
+0.713
1'48.245
|0.449
|168.883
|350
|6
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|17
|
+0.767
1'48.299
|0.054
|168.799
|343
|7
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|15
|
+0.847
1'48.379
|0.080
|168.674
|345
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.937
1'48.469
|0.090
|168.534
|347
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+0.966
1'48.498
|0.029
|168.489
|345
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|17
|
+1.108
1'48.640
|0.142
|168.269
|341
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|16
|
+1.117
1'48.649
|0.009
|168.255
|347
|12
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|14
|
+1.273
1'48.805
|0.156
|168.014
|340
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|14
|
+1.290
1'48.822
|0.017
|167.988
|345
|14
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+1.352
1'48.884
|0.062
|167.892
|347
|15
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|19
|
+1.477
1'49.009
|0.125
|167.699
|350
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|18
|
+1.574
1'49.106
|0.097
|167.550
|342
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|15
|
+1.582
1'49.114
|0.008
|167.538
|349
|18
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|19
|
+1.591
1'49.123
|0.009
|167.524
|347
|19
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|18
|
+1.789
1'49.321
|0.198
|167.221
|348
|20
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+1.875
1'49.407
|0.086
|167.089
|348
|21
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|16
|
+1.969
1'49.501
|0.094
|166.946
|348
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|19
|
+2.785
1'50.317
|0.816
|165.711
|338
|Ver resultados completos
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