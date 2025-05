Marc Márquez foi o piloto mais rápido no TL1 de sexta-feira em Silverstone, deixando claro que veio preparado para enfrentar uma corrida onde só venceu uma vez, em 2014, há mais de uma década. Franco Morbidelli e Álex Márquez completam top 3 do GP do Reino Unido da MotoGP.

O atual piloto da Ducati quer ser o primeiro a repetir a vitória desde Jorge Lorenzo em 2013 e quebrar uma sequência de dez pilotos diferentes vencendo no domingo. No momento, o espanhol, que, como todos os outros, andou com pneus dianteiros macios e traseiros médios, abriu o fogo provando que, apesar do clima frio de 17 graus e do céu nublado, ele está rápido e ansioso na GP25.

Apesar de ter sido o único a andar abaixo de 1min59s, marcando o tempo de 1min58s702, Marc ficou muito longe do recorde da pista, estabelecido por Aleix Espargaró com o tempo da pole de 2024, 1min57s309.

Mais tarde, o segundo tempo mais rápido foi estabelecido por Franco Morbidelli, da VR46, o italiano entrou para trocar os pneus novos (M/M) para melhorar o tempo de Álex Márquez, que caiu para terceiro. A Aprilia de Marco Bezzecchi foi a quarta mais rápida, à frente de Jack Miller e Maverick Viñales, que teve dificuldades no início da sessão, mas conseguiu se recuperar com a KTM.

A sessão começou com uma penalidade para Fabio Quartararo, que depois de sua discussão com os comissários de pista em Le Mans, após não receber ajuda para voltar à pista depois de bater na corrida de domingo, e por ser reincidente, foi penalizado com a impossibilidade de sair para a pista nos primeiros 10 minutos do TL1, uma penalidade que ele cumpriu antes de sair para a pista 34 minutos e meio antes do final da sessão.

O francês conseguiu instalar um novo recurso aerodinâmico em sua Yamaha, uma peça na dianteira (os bigodes) que os demais pilotos da Yamaha não puderam testar. O francês fez o sétimo melhor tempo.

Em oitavo e mais de 8 décimos atrás de Márquez, terminou Pecco Bagnaia, seu companheiro de equipe na Ducati, fechando o top 10 da manhã Álex Rins e Pedro Acosta. A primeira Honda na tabela de tempos foi mais uma vez Joan Mir, em 13º, enquanto o wild card Aleix Espargaró terminou em 21º.

A única queda de toda a manhã foi a do piloto japonês da Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, que no final só conseguiu terminar em 18º na classificação.

Tabela do TL1 do GP do Reino Unido:

