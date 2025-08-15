MotoGP: Marc Márquez lidera TL2 na Áustria marcado por queda de Martín e bandeira vermelha
Sessão que encerrou o dia da categoria teve uma longa interrupção após duas quedas consecutivas de pilotos da Yamaha
A MotoGP encerrou as atividades desta sexta-feira no Red Bull Ring com um atribulado segundo treino livre para o GP da Áustria. Em uma sessão marcada por uma queda de Jorge Martín e uma bandeira vermelha acionada após dois incidentes com pilotos da Yamaha, Marc Márquez liderou o TL2.
A sessão já começou com um susto. Ainda nos minutos iniciais, o atual campeão, Jorge Martín, sofreu uma queda na chegada à curva 9. Enquanto o espanhol foi perdendo velocidade, sua Aprilia saiu em disparada pela pista e, ao chegar na caixa de brita, capotou diversas vezes no ar, parando apenas na barreira de proteção. Felizmente, tudo ok com o piloto, que retornou aos boxes e voltou a acelerar poucos minutos depois.
Mas com 26min ainda no relógio, uma bandeira vermelha. Fabio Quartararo e Miguel Oliveira caíram simultaneamente em uma das curvas do Red Bull Ring, levando a direção de prova a declarar a interrupção da sessão. Pouco depois, um replay da transmissão mostrou que o causador do caos foi Jack Miller, que viu sua moto soltando óleo na pista.
A sessão foi retomada após cerca de 15 minutos de interrupção, depois dos fiscais limparem a pista e trocarem a barreira de proteção. O trecho final do treino não teve mais grandes problemas, apenas duas escapadas de Bastianini da pista, sem maiores problemas.
No final, Marc Márquez se colocou na ponta, com Pedro Acosta em segundo e Francesco Bagnaia em terceiro. Martín, por sua vez, foi apenas o 16°.
A MotoGP retorna ao Red Bull Ring no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50, enquanto a corrida sprint encerra as atividades a partir das 10h. Todas contam com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado do TL2 da MotoGP na Áustria:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
1'28.117
|176.737
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+0.228
1'28.345
|0.228
|176.281
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+0.268
1'28.385
|0.040
|176.201
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|25
|
+0.318
1'28.435
|0.050
|176.102
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|25
|
+0.402
1'28.519
|0.084
|175.935
|6
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|27
|
+0.577
1'28.694
|0.175
|175.587
|7
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+0.579
1'28.696
|0.002
|175.584
|8
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|21
|
+0.648
1'28.765
|0.069
|175.447
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|25
|
+0.652
1'28.769
|0.004
|175.439
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+0.728
1'28.845
|0.076
|175.289
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+0.749
1'28.866
|0.021
|175.248
|12
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
+0.760
1'28.877
|0.011
|175.226
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|28
|
+0.821
1'28.938
|0.061
|175.106
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|23
|
+0.898
1'29.015
|0.077
|174.954
|15
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+0.941
1'29.058
|0.043
|174.870
|16
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|21
|
+0.949
1'29.066
|0.008
|174.854
|17
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|24
|
+1.043
1'29.160
|0.094
|174.670
|18
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|29
|
+1.352
1'29.469
|0.309
|174.066
|19
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|23
|
+1.516
1'29.633
|0.164
|173.748
|20
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|24
|
+1.670
1'29.787
|0.154
|173.450
|21
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|6
|
+2.683
1'30.800
|1.013
|171.515
|Ver resultados completos
