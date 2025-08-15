Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Marc Márquez lidera TL2 na Áustria marcado por queda de Martín e bandeira vermelha

Sessão que encerrou o dia da categoria teve uma longa interrupção após duas quedas consecutivas de pilotos da Yamaha

Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Equipe Ducati

Foto de: Ducati Corse

A MotoGP encerrou as atividades desta sexta-feira no Red Bull Ring com um atribulado segundo treino livre para o GP da Áustria. Em uma sessão marcada por uma queda de Jorge Martín e uma bandeira vermelha acionada após dois incidentes com pilotos da Yamaha, Marc Márquez liderou o TL2.

Leia também:
 

A sessão já começou com um susto. Ainda nos minutos iniciais, o atual campeão, Jorge Martín, sofreu uma queda na chegada à curva 9. Enquanto o espanhol foi perdendo velocidade, sua Aprilia saiu em disparada pela pista e, ao chegar na caixa de brita, capotou diversas vezes no ar, parando apenas na barreira de proteção. Felizmente, tudo ok com o piloto, que retornou aos boxes e voltou a acelerar poucos minutos depois.

 

Mas com 26min ainda no relógio, uma bandeira vermelha. Fabio Quartararo e Miguel Oliveira caíram simultaneamente em uma das curvas do Red Bull Ring, levando a direção de prova a declarar a interrupção da sessão. Pouco depois, um replay da transmissão mostrou que o causador do caos foi Jack Miller, que viu sua moto soltando óleo na pista.

 

A sessão foi retomada após cerca de 15 minutos de interrupção, depois dos fiscais limparem a pista e trocarem a barreira de proteção. O trecho final do treino não teve mais grandes problemas, apenas duas escapadas de Bastianini da pista, sem maiores problemas.

 

No final, Marc Márquez se colocou na ponta, com Pedro Acosta em segundo e Francesco Bagnaia em terceiro. Martín, por sua vez, foi apenas o 16°.

A MotoGP retorna ao Red Bull Ring no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50, enquanto a corrida sprint encerra as atividades a partir das 10h. Todas contam com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da MotoGP na Áustria:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

1'28.117

   176.737  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+0.228

1'28.345

 0.228 176.281  
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.268

1'28.385

 0.040 176.201  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

+0.318

1'28.435

 0.050 176.102  
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.402

1'28.519

 0.084 175.935  
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 27

+0.577

1'28.694

 0.175 175.587  
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+0.579

1'28.696

 0.002 175.584  
8 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 21

+0.648

1'28.765

 0.069 175.447  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 25

+0.652

1'28.769

 0.004 175.439  
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+0.728

1'28.845

 0.076 175.289  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+0.749

1'28.866

 0.021 175.248  
12 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+0.760

1'28.877

 0.011 175.226  
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 28

+0.821

1'28.938

 0.061 175.106  
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 23

+0.898

1'29.015

 0.077 174.954  
15 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+0.941

1'29.058

 0.043 174.870  
16 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 21

+0.949

1'29.066

 0.008 174.854  
17 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 24

+1.043

1'29.160

 0.094 174.670  
18 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 29

+1.352

1'29.469

 0.309 174.066  
19 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 23

+1.516

1'29.633

 0.164 173.748  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 24

+1.670

1'29.787

 0.154 173.450  
21 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+2.683

1'30.800

 1.013 171.515  
Ver resultados completos  

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

MotoGP
GP da Áustria
VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP
Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera

Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera

Moto2
Sachsenring
Moto2: Moreira acerta volta no fim e termina TL2 na Áustria em sexto; González lidera
ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?

ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?

Fórmula 1
ANÁLISE: Como está o 'embate' Bortoleto x Hulkenberg na pausa de verão da F1?

Últimas notícias

F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes

F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes
Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo

Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Petecof lidera primeiro treino livre em Curvelo
214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista

214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista

F1 Fórmula 1
214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista
MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

MotE MotoE
MotoE: Ferrari assume pole na Áustria; Granado se classifica em terceiro

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros