A MotoGP encerrou sua sexta-feira em Le Mans com o segundo treino livre para o GP da França, que definiu os grupos de classificação para o sábado. Marc Márquez segue mostrando força, liderando a sessão com direito ao novo recorde da pista, à frente de Fabio Quartararo, em boa fase com a moto da Yamaha.

A sessão começou com a Yamaha mostrando força, chegando a fazer uma dobradinha com Quartararo à frente de Jack Miller. Foi apenas próximo da metade da regressiva de 01h que Marc Márquez começou a mostrar velocidade, assumindo a ponta.

Enquanto Ogura e Mir iam ao chão, outro piloto que se colocava entre os ponteiros era Maverick Viñales, que pulou para a segunda posição com uma série de voltas fortes.

Porém, o bom momento de Top Gun durou pouco, com o espanhol indo ao chão. Por ter caído perto dos boxes, o piloto da Tech3 saiu em disparada em direção aos boxes para pegar a moto reserva e voltar à pista.

No final, Marc Márquez voou para garantir a liderança. O hexacampeão foi o único a andar abaixo de 01min30s, com um tempo de 01min29s855, batendo o recorde da pista, que havia sido registrado por Jorge Martín em 2024. Mostrando novamente o bom momento da Yamaha, Fabio Quartararo foi o segundo mais rápido, com 01min30s032, ficando a 0s177 da marca do espanhol.

Completaram o top 10 que avança diretamente para o Q2 da classificação do sábado: Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Jack Miller, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. A Honda foi a única montadora a não avançar para o Q2, tendo como melhor piloto Luca Marini, em 11º,

A MotoGP volta a Le Mans no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação, às 05h50 e se encerra às 10h00, com a corrida sprint, todas com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

