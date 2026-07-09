MotoGP - Marc Márquez: “Meu maior adversário é meu condicionamento físico”

Marc Márquez aumentou a pressão psicológica sobre seus rivais na disputa pelo título da MotoGP ao afirmar que seu adversário mais difícil é o próprio corpo.

O piloto da Ducati vem lutando contra lesões há anos e ainda não se recuperou totalmente das consequências da queda que sofreu na Indonésia na temporada passada.

Mas, apesar de sua condição física, ele ocupa a quinta posição no campeonato mundial, 40 pontos atrás do líder Jorge Martin. E, considerando suas nove vitórias em Sachsenring, ele chega ao GP da Alemanha deste fim de semana como favorito.

Na véspera da metade da temporada, que será seguida pelas férias de verão da MotoGP, Márquez foi questionado sobre quem ele considerava seu maior rival, já que vários pilotos tentam dar um passo decisivo no campeonato.

Em vez de citar nomes respeitosamente, Márquez insinuou que eles seriam impotentes para detê-lo se ele atingisse a plena forma física na segunda metade da temporada.

"Meu maior rival – ou o que mais me preocupa – é minha condição física", disse o catalão. "O resto, não me importo. É verdade que eles são super rápidos, mas esse é meu principal adversário: continuar aprimorando meu nível nas próximas corridas."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Respondendo a uma pergunta diferente sobre sua abordagem estratégica para uma disputa de campeonato envolvendo tantos pilotos, Márquez reiterou que a batalha era consigo mesmo, e não com os outros.

"É claro que, se um campeonato está aberto, significa que ninguém tem uma vantagem clara", disse ele.

"Na minha opinião, por exemplo, Marco Bezzecchi foi o mais rápido durante a primeira parte da temporada. Mas não o melhor, porque Jorge Martin está liderando o campeonato."

"Então, no final das contas, você precisa abordar [as coisas] de uma maneira diferente quando está lutando contra um piloto ou quando está lutando contra quatro pilotos."

"Mas, neste momento, minha luta é outra. Depois das férias de verão, vou entender onde posso chegar."

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