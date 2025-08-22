MotoGP - Marc Márquez: "Nem eu sei se tenho margem" para melhorar

Marc Márquez já venceu seis sprints e seis vitórias em corridas principais de forma consecutiva na temporada 2025 da MotoGP, um desempenho que não era visto desde seu próprio domínio em 2014. Em todos os terrenos, mesmo quando seus rivais mais próximos no campeonato estão com problemas, o espanhol está com bom ritmo nesta temporada e até dá uma impressão de facilidade. No entanto, Márquez não sabe se possui mais espaço para mais melhorias.

"Sempre tento encontrar a melhor estratégia durante os finais de semana ou durante uma corrida", explicou Márquez com sinceridade após sua vitória no Red Bull Ring, sem saber realmente se poderia aumentar seu ritmo se seus rivais o pressionassem mais, o que confirma que ele não está no limite: "Nem eu sei se tenho alguma margem. Quando você está em uma luta, pode dar um pouco mais, mas está correndo mais riscos".

"O fato é que, no momento, como tenho a velocidade, todas as estratégias funcionam, mas acho que a maioria dos pilotos não sabe dizer quando tem margem ou não, porque, às vezes, quando você tem aquela adrenalina nas últimas voltas, acontecem coisas mágicas com a moto".

No entanto, Márquez está preparado para aceitar os momentos em que a mágica não acontece. Há várias semanas, ele vem dizendo que está pronto para começar a administrar sua liderança no campeonato, mas continua a acumular vitórias. Ele insiste, no entanto, que não tem vontade de ganhar tudo e avisa que não vai se esforçar ao máximo se o sucesso parecer inatingível.

"Esse será o problema. Entender e aceitar, em certos sábados e domingos, quando eu não for o mais rápido na pista. Estamos em uma boa fase, as pessoas esperam que eu ganhe tudo, mas isso é a MotoGP, não é assim. Você tem de ser realista e, em algumas corridas, vai ser mais difícil. Vamos ver. No momento, estamos nos divertindo e acho que Balaton [GP da Hungria] também será uma boa pista para mim".

Dominante, mas ponderado, o Márquez atual é o melhor que já vimos? "Uma versão diferente!", preferiu resumir o líder do campeonato, entrevistado pelo site oficial da MotoGP, sem realmente saber se ele era mais forte durante seus melhores anos com a Honda, uma era em que ele estava disposto a correr mais riscos.

"Em 2019, por exemplo, foi diferente. Talvez eu tenha sido mais agressivo na maneira como fiz os ataques de tempo, na maneira como fui rápido logo de cara, na minha abordagem às corridas. Agora, eu corro de forma diferente, sou mais suave e tento usar mais minha experiência, mas nunca se sabe. O que eu sei é que tenho a melhor moto, a melhor equipe, e cabe a mim vencer corridas e alcançar meu objetivo principal, que é o título mundial".

