Marc Márquez voltou a montar em sua nova moto como se o fim do ano nunca tivesse acontecido. Havia muita expectativa sobre como seria o primeiro dia de testes em Sepang para o oito vezes campeão mundial da MotoGP, e a verdade é que as sensações foram muito boas. Os tempos e suas palavras confirmam isso.

O espanhol terminou em segundo lugar no primeiro dia de testes na Malásia, com o tempo de 1m57s606, obtido na parte final da sessão, na volta 52 das 54 que completou na quarta-feira. Ele terminou a apenas 51 milésimos de segundo do tempo de 1m57s555 de Fabio Quartararo, ajudado pelos dois dias de tempo extra de corrida que teve no shakedown.

No final da sessão, Márquez compartilhou com a mídia, incluindo o Motorsport.com, suas primeiras impressões sobre a Desmosedici em fevereiro. O piloto do #93 confessou que nem parecia que haviam se passado mais de dois meses desde sua estreia na GP25 no teste pós-temporada de Barcelona e observou que ele e Pecco Bagnaia (que terminou fora dos 15 primeiros, sem procurar um ataque de tempo) compartilharam informações sobre a nova criação de Gigi Dall'Igna.

"O tempo passou como se não tivessem se passado dois meses desde a última vez que subi na moto. Nós nos concentramos no motor, como todo mundo. Os dois pilotos estão trabalhando em coisas diferentes, mas em comum. Com Pecco, compartilhamos comentários, porque três dias parece muito, mas não é", começou Márquez.

O piloto de Cervera revelou que havia algo na moto que não convenceu nem ele, nem Bagnaia, mas que a fábrica de Borgo Panigale lidou com isso rapidamente:

"Gostei muito da reação da Ducati quando Pecco e eu notamos algo estranho em um aspecto. Eles decidiram parar e se concentrar em resolver o problema antes de continuar. Isso é muito positivo, porque se você deixar para o dia seguinte, estará apenas atirando no escuro".

O espanhol também revelou por que fez uma única volta no final da sessão, ao contrário do homem nos boxes:

"Fiz a volta rápida no final porque preciso dela, pois foi um dos pontos que mais me custou no ano passado. Isso não ajuda, mas eu precisava disso. Temos que limitar os riscos, porque hoje já há três pilotos machucados".

Em um dia em que Jorge Martín, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio se machucaram e não continuarão no teste de Sepang, Márquez enfatizou a importância que está dando ao cuidado consigo mesmo antes de 2025:

"Veremos como vou acordar amanhã. Neste inverno, fui com calma em meu treinamento de motocross. Das 24 horas do dia, 12 são para cuidar do meu corpo".

Por fim, o multicampeão explicou alguns detalhes da nova Ducati: "Parece que o motor está um pouco mais suave [tive dois para testar]".

"Temos que terminar de ajustar algumas coisas, mas é normal. Essa moto freia melhor do que a moto 2023. Minha sensação foi muito boa desde a primeira volta", acrescentou.

