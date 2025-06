A MotoGP realizou a etapa de Aragón neste domingo e Marc Márquez confirmou o favoritismo sobre seus rivais. Ele 'varreu' o fim de semana, com as poles, vitória na sprint e na principal, além da volta mais rápida da corrida, com direito a recorde da pista.

Seu irmão mais novo, Álex Márquez, bem que tentou no início, mas teve que se conformar com a segunda colocação. Francesco Bagnaia fechou o pódio.

A Corrida

Diferentemente de sábado, Marc Márquez largou bem e se manteve na liderança. Álex Márquez manteve o segundo posto, mas pressionado por Pecco Bagnaia.

Mas Pedro Acosta se aproveitou dos esforços do italiano e se aproximou dele, chegando a ocupar o terceiro posto, prontamente recuperado pelo piloto da Ducati de fábrica.

Enquanto isso, Álex conseguia manter contato com seu irmão pela liderança, com ambos se destacando do pelotão.

A resposta do hexacampeão foi implacável, com a volta mais rápida que também era o recorde da pista de Aragón. os poucos, a moto #93 se desgarrava.

Com isso, Álex ficava para Bagnaia, que também trazia Acosta e Brad Binder.

Na nona volta, Zarco ia ao chão na curva 12. O piloto nada sofreu. Ocupando a 5ª posição, Binder também caiu, mas na curva 3, durante a 12ª volta.

Outro que viu de perto o asfalto de Aragón foi Fabio Quartararo, que caiu na curva 1 na 13ª volta.

Enquanto isso, a diferença do líder Márquez passava dos dois segundos, demonstrando grande controle na ponta.

Álex também ganhava um respiro sobre Bagnaia, na segunda colocação.

A briga pela quinta posição tirava o fôlego para quem assistia. Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer chegaram a se tocar, mas o ítalo-brasileiro se deu melhor.

Maverick Viñales caiu quando restavam três voltas. Ele estava em oitavo e ainda sim retornou à prova.

Aldeguer e Morbidelli continuavam a treta, com novo toque e novamente o ítalo-brasileiro levando a melhor.

Alheio a tudo isso, Marc Márquez cruzou a linha de chegada em primeiro e com tranquilidade. Álex foi o segundo e Bagnaia o terceiro.

Resultado

