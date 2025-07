Marc Márquez está passando por um dos melhores momentos de sua carreira, e que lugar melhor para comemorar isso do que a pista de Sachsenring, onde ele venceu 11 vezes até agora em todas as categorias mundiais, e onde neste domingo ele celebrará seu 200º GP na MotoGP. No entanto, ele prega cautela depois de erros em Austin e Jerez.

O último triunfo alcançado na Alemanhã pelo "Rei do Ringue", como o #93 ficou conhecido, data de 2021. Foi uma vitória especial, pois foi a primeira após a grave queda que o fez 'entrar em espiral' por quase três anos. A luz que agora o acompanha em uma Ducati de fábrica é uma história diferente, e isso se reflete em seu rosto e também nos números.

As seis vitórias duplas que Marc acumulou neste ano o colocam no topo da classificação geral e 68 pontos à frente de seu irmão Alex Márquez, que estará pilotando na Alemanha recém operado da mão esquerda.

No paddock, a maioria dos espectadores presume que o hexacampeão vai varrer o campo, enquanto tenta encontrar argumentos que o mantenham alerta. Ele tem dois argumentos muito fortes, considerando as quedas que sofreu em Jerez e, especialmente, em Austin, onde caiu quando estava liderando confortavelmente o pelotão por mais de dois segundos.

"Todos os anos, quando chegamos a Sachsenring, as expectativas são altas. Vou tentar fazer o meu melhor, e isso significa tentar lutar pela vitória. Mas em 2023 e 2024 eu também sofri acidentes e lesões", admitiu o piloto espanhol, que há dois anos, na Honda, chegou ao fundo do poço quando caiu cinco vezes antes de decidir não participar da corrida de domingo. Após isso, ele saiu da fabricante japonesa, mudou-se para a Gresini e, em 2025, para a Ducati de fábrica

As coisas estão parecendo muito mais brilhantes agora do que naquela época, embora Marc Márquez sempre tente se conter para evitar qualquer deslize. "Parece que este ano eu maximizo meu desempenho nos circuitos difíceis e falho naqueles que me são favoráveis", disse Marc, em tom de alerta.

As estatísticas que acompanham o multicampeão desde que assumiu a GP25 de fábrica são impressionantes. Tanto que há aqueles que acreditam que ele vence sem precisar forçar. Para refutar aqueles que acreditam que ele tem um 'colchão de segurança' quando sobe na Desmosedici, ele recorre a um elemento que, em sua opinião, é extremamente evidente.

"Na Holanda [a última corrida], os dois acidentes que tive não teriam acontecido se eu não estivesse sendo atacado. Aos poucos, estou ficando mais rápido, e isso aumenta minha confiança. Mas é preciso manter a confiança sob controle, caso contrário, pode acontecer o que aconteceu em Austin", enfatizou Márquez.

