Em meio às expectativas em torno de um anúncio iminente de renovação por mais dois anos com a Ducati, o multicampeão da MotoGP, Marc Márquez, revelou como que suas negociações contratuais com a marca italiana foram impactadas pela preocupação com a sua própria condição física.

A Ducati estava ansiosa por prolongar a sua relação com Márquez após a sua impressionante campanha em 2025 e fez da obtenção deste acordo uma prioridade em relação à fechar quem ocuparia a segunda vaga na equipe oficial. O espanhol também expressou o desejo de assinar um novo contrato com a marca, mas a duração do contrato parecia ser o principal obstáculo.

Entende-se que a Ducati quer fechar um contrato de dois anos com o espanhol, até o final da temporada de 2028, enquanto Márquez tem sido cauteloso em se comprometer por mais de um ano. Várias teorias surgiram sobre o motivo pelo qual ele não gostaria de assinar um contrato plurianual, incluindo sugestões de que ele queria avaliar a competitividade da Ducati sob as regulamentações de 850cc em 2027.

Falando no teste de Buriram, Márquez falou abertamente sobre as negociações contratuais com a Ducati, explicando o impacto da lesão no ombro direito que encurtou sua temporada de 2025.

“Estamos trabalhando nisso com a Ducati”, disse ele sobre as negociações do contrato. “O ideal para eles é dois anos, porque, se não for assim, você fica no meio do nada".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“No momento, o mais importante para mim era começar a pré-temporada me sentindo cada vez melhor. Sinto um pequeno avanço, mas [é um avanço tangível] entre o teste na Malásia e aqui. Então, vamos ver se continuo me sentindo melhor com minha condição física. Se hoje sinto um pequeno passo no meu ombro e amanhã outro, não será um problema para mim por [um] contrato de dois anos".

Questionado se queria um contrato de um ano para avaliar sua condição física, Márquez respondeu: “Sim. É minha maior limitação. Como sempre digo, quando você está lesionado, não pode tomar nenhuma decisão e assinar nenhum contrato".

“Eu estava tentando entender minha nova lesão e como ela era. Sinto que está indo bem [a recuperação]. Ainda há trabalho a ser feito, mas está indo bem. Por isso, estamos trabalhando com a Ducati de uma maneira positiva também".

Apenas uma semana depois de garantir o título de MotoGP de 2025, Márquez foi derrubado por Marco Bezzecchi, da Aprilia, no início do GP da Indonésia, em outubro. O incidente deixou-o com uma fratura no ombro direito e ele foi forçado a ficar de fora pelo resto da temporada.

Após quase quatro meses afastado, ele fez seu retorno às motos de MotoGP no teste de Sepang, no início de fevereiro, e fez os preparativos finais para 2026 no teste de Buriram deste fim de semana.

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez reiterou que várias lesões graves ao longo de sua carreira afetaram seu corpo, levando a períodos de afastamento mais longos após cada incidente.

“Para mim, não está ficando mais difícil com a idade. Está ficando mais difícil com as lesões”, disse ele. “No final das contas, ainda me sinto jovem mentalmente. Mas é verdade que as lesões, uma após a outra, deixam meu corpo cada vez mais preguiçoso e levam mais tempo para se recuperar. Por isso, estas férias foram superlongas".

"Ainda assim, estamos trabalhando nisso. Após a corrida na Tailândia, temos mais duas semanas [de pausa]. Então, vamos ver se podemos continuar evoluindo".

