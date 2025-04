A largada da MotoGP em Austin foi simplesmente caótica, isso porque depois que as motos já estavam alinhadas para o começo da etapa, uma correria tomou conta do traçado e deixou todo o público extremamente confuso com o que estava acontecendo.

A correria de volta à garagem começou com Marc Márquez, que tinha a pole, mas decidiu abandonar sua moto e recorrer à que estava com pneus slick, deixando de lado os de chuva, já que a pista começava a secar.

Na verdade, o clima foi uma grande distração, pois começou a chover pouco antes do início da corrida, deixando as equipes em um dilema sobre se deveria largar com pneus slicks ou de chuva.

E enquanto muitos estavam adivinhando e esperando para ver o que aconteceria, Márquez estava descobrindo como enganaria todo o grid. O que parecia ser uma decisão impulsiva foi, na verdade, uma estratégia muito deliberada do piloto da Ducati.

Embora Márquez tenha optado inicialmente pelos pneus de chuva para a corrida, a rápida mudança das condições o fez perceber que essa provavelmente seria a decisão errada. Por isso, momentos antes da volta de abertura, ele se viu repentinamente correndo de volta para a garagem da equipe para trocar para a moto de pista seca.

Essa ação desencadeou uma avalanche no pelotão, pois Márquez foi imediatamente seguido pelo companheiro de equipe Francesco Bagnaia e por vários outros pilotos, resultando em uma bandeira vermelha e no adiamento da largada.

Embora o octacampeão tenha caído no fim da corrida e não conseguiu terminar a etapa, o piloto contou ao site oficial da MotoGP o que o levou a tomar a decisão 'estranha' de voltar correndo para a garagem.

"Estou muito ciente das regras e sei como estar sempre no limite".

"Sete minutos antes da largada, perguntei a [Marco] Rigamonti, meu mecânico-chefe, se minha segunda moto estava pronta. Ele disse que sim. Depois disso, eu disse a ele que poderia deixar o grid. Por quê? Vi que os pneus de chuva foram uma decisão ruim e esperava que, se eu voltasse, pelo menos dez outros pilotos fariam o mesmo e interromperiam a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Fizemos tudo bem e perfeitamente. A situação estava clara".

Mais tarde, Márquez acrescentou à mídia: "Eu estava convencido de que essa era a tática certa. E se ninguém tivesse me seguido, eu teria largado do último lugar e tentado me recuperar de lá, porque eu tinha o ritmo".

A Ducati estava se referindo ao artigo 1.18.1 das regras, que estabelece que se mais de 10 pilotos deixarem sua posição no grid, a largada será atrasada. Isso não aconteceu no final, mas os organizadores da corrida decidiram adiar a largada por motivos de segurança, o que significou que Márquez e sua equipe puderam retornar à posição original no grid com suas motos já equipadas com pneus slicks.

Fabio Di Giannantonio, que estava esperando a largada na segunda posição, também disse depois que estava apenas reagindo a Márquez, mas não sabia realmente o que estava acontecendo.

"Eu não tinha nenhuma ideia. Eu disse: 'vamos fazer o que Marc fez'. Ele sempre lida bem com essas condições, então, quando o vi fugindo, pulei da moto".

"Meus mecânicos tentaram me parar, mas eu disse a eles 'não, eu tenho que ir'! Mas, para ser sincero, não havia nenhum motivo específico para isso, além do fato de que, se eu largasse na primeira fila e o pole-sitter decidisse voltar, eu teria que segui-lo! Afinal de contas, tenho que usar o mesmo equipamento que ele".

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!