Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

F1: Verstappen descarta "milagre da Red Bull" no GP da Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen descarta "milagre da Red Bull" no GP da Itália

F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site

F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

Foto compartilhada pelo atual campeão mundial após a etapa de Aragón chamou bastante atenção para seu estado físico

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, brazo derecho, Aragón

Marc Márquez compartilhou uma foto chocante do estado de seu braço direito ao publicar fotos pessoais do GP de Aragón de MotoGP, realizado no último fim de semana.

O editor recomenda:

Na quinta-feira (03), Márquez compartilhou em seu Instagram um carrossel de imagens das últimas semanas, incluindo o fim de semana em Aragón, nas quais ele aparece comemorando com seu irmão Álex, ao lado de sua namorada Gemma Pinto, e treinando – de moto e na academia.

Na terceira foto, o estado de seu braço direito fica claramente visível. É possível ver como o braço está praticamente escavado na região do ombro, além das diferenças perceptíveis em comparação com seu braço esquerdo, que está saudável.

A imagem chamou muita atenção, embora o estado de Márquez não seja nenhuma surpresa. Na verdade, as pessoas próximas a ele não têm problema em admitir o quão complicada é a situação dele e o quão impressionante é o fato de ele ainda estar na briga pelo título de 2026 da MotoGP e de volta ao segundo lugar na classificação geral.

No domingo, após a corrida da Moto3, seu protegido Máximo Quiles – que ele representa por meio de sua empresa, a Vertical Management – foi questionado se havia percebido que estava vencendo exatamente como Marc, com “um braço e meio” (ele havia acabado de fraturar a clavícula).

O jovem de 18 anos, que acabara de vencer a corrida, respondeu: “Não dá para comparar. Marc não está correndo com um braço e meio – ele está correndo com apenas um braço, porque o outro está completamente quebrado".

 

Márquez conquistou sua oitava vitória em Aragón no domingo, consolidando o circuito espanhol como um de seus 'domínios'. Desde que começou a correr com motos Ducati, em 2024, ele permanece invicto em Aragón, seja em sprints ou em GPs.

O espanhol perdeu a pole position, que foi conquistada por Marco Bezzecchi com um recorde de pista impressionante, mas não vacilou na sprint, ultrapassando o italiano na primeira curva, nem na corrida principal, onde o ultrapassou em uma manobra espetacular lado a lado na reta oposta a mais de 300 km/h.

No entanto, Márquez não venceu com tanta facilidade quanto nos anos anteriores em Aragón. Pedro Acosta esteve colado nele durante grande parte da corrida e, embora o veterano tenha se permitido o luxo de poupar um pouco de ritmo para se distanciar nas últimas voltas, ele cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 1s7 sobre o piloto da KTM.

Não é segredo que Márquez ainda lida com as sequelas da lesão no braço direito, sofrida no GP da Indonésia de 2025 – logo após garantir seu sétimo título na categoria rainha – em um incidente causado por Bezzecchi.

O espanhol continua buscando o que chama de seu “novo 100%” e, com base nessa filosofia, está sendo forçado a dividir o calendário entre corridas nas quais pode atacar e outras nas quais não tem escolha a não ser se defender.

Por exemplo, em Silverstone, o piloto catalão conseguiu apenas o nono lugar no sábado e o sétimo no domingo, e no programa Inside da Ducati, ele foi visto dizendo que “não tinha controle” sobre o braço direito – um comentário que ele não queria tornar público, como explicou na quinta-feira de mídia em Aragón.

MotorLand, no entanto, era uma pista para dar tudo de si, e ele foi atrás dos 37 pontos em jogo. Mas o braço do multicampeão continua machucado, como ele mesmo revelou.

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

Principais comentários
Mais de
Rubén Carballo Rosa

MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP: Pramac Yamaha contrata Izan Guevara para 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Pramac Yamaha contrata Izan Guevara para 2027
Mais de
Marc Marquez

MotoGP: Márquez, Bezzecchi e Acosta falam sobre duelo intenso pela vitória em Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez, Bezzecchi e Acosta falam sobre duelo intenso pela vitória em Aragón

MotoGP: Márquez revela "erro grave" que dificultou vitória no GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez revela "erro grave" que dificultou vitória no GP de Aragón

MotoGP: Márquez sabia que dependia da primeira curva para vencer na sprint de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez sabia que dependia da primeira curva para vencer na sprint de Aragón
Mais de
Ducati Team

MotoGP - Bagnaia afirma estar "humilhado" após Aragón e desabafa: "Não vejo saída"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Bagnaia afirma estar "humilhado" após Aragón e desabafa: "Não vejo saída"

MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

Últimas notícias

F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc