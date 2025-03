Marc Márquez é o atual líder do campeonato da MotoGP e teve sua primeira queda com a moto da Ducati nos treinos livres do GP da Austin. As fortes chuvas tomaram o traçado das Américas durante toda a tarde no Texas e o piloto acabou 'voando', mas não teve nenhum ferimento grave.

Mais tarde, em conversa com a mídia, o piloto admitiu que "cometeu um erro" e explicou:

"Eu já disse isso muitas vezes, mas é realmente assim: em um milésimo de segundo, isso pode mudar sua temporada. Cometi um erro que não deveria ter cometido, mas isso pode acontecer".

"Eu estava confiante demais. Saí e não percebi que havia tanta água na pista, não a vi. Eu estava pilotando sem problemas e tive aquaplanagem na curva, quando isso acontece você não pode fazer nada".

"Ainda assim, consegui continuar a sessão. Eu sabia o que tinha acontecido e isso não afetou em nada o resto do meu dia. Mas você sempre tem que pensar que estamos em uma motocicleta, andamos rápido e podemos cair e nos machucar a qualquer momento".

O seis vezes campeão da MotoGP acrescentou:

"Você não pode pilotar sempre pensando que nunca vai cair. Logicamente, nessas primeiras corridas tudo está indo bem, a cada vez estou mais solto, mais relaxado, com mais confiança, mas sempre há situações críticas. Também aconteceu comigo esta tarde, ao passar em um ponto molhado, mas naquela ocasião eu tive que correr o risco de entrar na Q2, mas esta manhã não".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

"Acontece com todo mundo, no ano passado houve quem caísse quando estava na liderança na última curva. Aconteceu com Pecco [Bagnaia] em uma corrida em que ele tinha tudo sob controle. Quando se tem muita confiança, você relaxa e esquece que está indo ao limite".

"Hoje isso aconteceu comigo e, no futuro, com outros, é algo que você precisa lembrar, mas não pode fazer isso em todas as curvas, em todos os cantos, senão você não é rápido".

