Poucos dias após confirmar um novo contrato de dois anos com a equipe de fábrica da Ducati, Marc Márquez revelou que teve o que descreveu como uma “conversa informal” com representantes da Honda, que exploraram a possibilidade de trazê-lo de volta à fabricante japonesa, tradicional na MotoGP.

Conforme noticiado inicialmente pelo El Periódico, o encontro ocorreu na tarde de sexta-feira do GP de Valência do ano passado, a última etapa da temporada 2025. Ela foi realizada dentro de uma das áreas de hospitalidade da Honda Racing Corporation enquanto Márquez estava afastado devido a uma lesão, tendo conquistado seu sétimo título da MotoGP no Japão antes de se machucar na etapa seguinte, na Indonésia.

Em entrevista à DAZN durante o GP da Holanda em Assen, o piloto da Ducati insistiu que o encontro nunca foi além de uma conversa cordial e que nenhuma oferta formal ou discussão contratual chegou a ocorrer.

“Houve uma conversa informal, mas sempre deixei claro que queria ouvir a Ducati primeiro”, disse o atual campeão mundial. “Se eu estivesse feliz lá, não iria começar a entrar nesse jogo de conversar com um fabricante ou outro. Nos reunimos com a Ducati e chegamos a um acordo imediatamente".

Márquez nunca escondeu o vínculo emocional que ainda sente com a Honda, a fabricante que lhe proporcionou sua estreia na MotoGP e com a qual ele reescreveu grande parte dos recordes do campeonato, conquistando seis de seus sete títulos na categoria rainha.

O espanhol deixou a Honda no final de 2023 após concordar em rescindir seu contrato um ano antes do previsto, abrindo mão de um salário de cerca de 20 milhões de euros para se juntar à Gresini Racing pilotando uma Ducati sem remuneração.

Foi uma decisão motivada pela lógica, e não pela emoção, já que seu apego à Honda continuava forte após mais de uma década na equipe de fábrica.

“Voltar para a Honda teria sido uma jogada muito romântica e, claro, era algo que eu queria”, admitiu Márquez. “Mas já corro riscos suficientes na pista. Às vezes é preciso tomar decisões com a cabeça, e não com o coração, assim como fiz quando decidi deixar a Honda. No fim das contas, acabou sendo a escolha certa".

Marc Márquez em 2018, ao lado de seu amigo e chefe técnico Santi Hernández, quando corria pela Honda Team Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Assim que a Honda percebeu que o retorno de um dos pilotos mais bem-sucedidos de sua história não era mais uma possibilidade realista, a empresa voltou sua atenção para Fabio Quartararo, convencendo o francês no início deste ano a liderar seu novo projeto, construído em torno dos regulamentos das motos 850cc que entrarão em vigor em 2027.

Espera-se que as mudanças radicais nas regras técnicas da MotoGP redefinam a ordem competitiva, potencialmente abrindo caminho para que os fabricantes diminuam a diferença em relação aos atuais líderes.

Mesmo assim, Márquez acredita que a Ducati e a Aprilia continuarão sendo a referência. “Acho que a Ducati continuará sendo a referência, junto com a Aprilia”, apontou.

Ele também brincou dizendo que nem ele nem vários dos principais pilotos do campeonato conseguiram tirar o máximo proveito das negociações de novos contratos diante de uma reformulação regulamentar tão significativa.

“Os principais pilotos não conseguiram realmente tirar proveito da situação”, riu. “Com um regulamento totalmente novo, os fabricantes não podem garantir que terão a melhor moto. O que as equipes sabem é se têm um bom piloto".

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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