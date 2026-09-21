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MotoGP: Marc Márquez revela que quase abandonou GP da Áustria

Atual campeão disse que teve sorte de ao menos ter conseguido terminar o a corrida no Red Bull Ring depois de ter sido prejudicado por problemas mecânicos

Rachit Thukral Oriol Puigedemont
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez revelou que chegou a pensar em abandonar o GP da Áustria de MotoGP, já que problemas nos freios da moto Ducati prejudicaram significativamente seu desempenho na corrida de domingo no Red Bull Ring.

O editor recomenda:

Márquez largou da primeira fila do grid, mas terminou em um distante quinto lugar no domingo. Os problemas de Marc ficaram evidentes desde o início, quando ele caiu da segunda para a quinta posição, com seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, também pressionando-o.

Depois de ultrapassar novamente Ai Ogura, para assumir a quarta posição, ele saiu da pista na nona volta, antes de cair ainda mais para o sétimo lugar.  Na reta final, ele conseguiu ultrapassar tanto Brad Binder quanto Fermín Aldeguer para terminar como o melhor da Ducati em quinto lugar, mas acabou ficando a mais de sete segundos atrás do vencedor da corrida, Pedro Acosta (KTM).

Em declarações após a corrida, Márquez revelou que enfrentou problemas nos freios durante grande parte da prova, o que chegou a fazê-lo considerar entrar nos boxes para abandonar: “Tivemos mais dificuldades do que nos outros fins de semana, mas estávamos lá. O problema é que, na primeira parte da corrida, tive muitos, muitos problemas com o freio dianteiro".

“Por isso, espalhei na curva 1. A alavanca dianteira não estava estável e cada ponto de frenagem era diferente. Quando cometi o erro na curva 1, freei e não havia resposta; não havia nada lá. Por isso, espalhei muito — não um pouquinho, espalhei demais".

“Hoje tivemos muita sorte, porque, em um momento da corrida, percebi que ‘OK, não consigo continuar’. Mas então, os freios começaram a funcionar de uma volta para a outra. Aí comecei a ficar mais rápido de novo e ganhei algumas posições, mas obviamente já era tarde demais".

“O lado bom é que isso é algo que dá para ver nos dados, então eles podem analisar e tentar encontrar alguma solução para o futuro".

 

Márquez disse que a causa dos problemas nos freios ainda não havia sido identificada: "Aqui, não temos o problema de vibração nem nada parecido. [A fornecedora de freios] Brembo trabalhou muito nessa área”, acrescentou o espanhol.

“Normalmente, se há alguma vibração, ela ocorre sempre entre as curvas 7 e 8, e então na curva 9 surge o problema. Mas o restante da pista é consistente".

“Tivemos um grande problema. Por isso, na primeira volta, não fui agressivo nos pontos de frenagem. Estava apenas tentando entender onde a alavanca dianteira ficava em cada ponto de frenagem e, por causa disso, perdi muito tempo ali".

“Me sinto com muita sorte, porque hoje a melhor colocação possível era a segunda ou a terceira, e no final terminamos em quinto".

No sábado, Márquez afirmou que a carcaça mais rígida do pneu traseiro da Michelin como a principal razão por trás da falta de ritmo da Ducati no Red Bull Ring. A Desmosedici parece ter dificuldades com esse pneu especial, que é usado apenas em Buriram, Goiânia e Mandalika, além do Red Bull Ring.

Mesmo no domingo, a Ducati parecia ser a terceira melhor fabricante em Spielberg, com Acosta vencendo pela KTM e a Aprilia ocupando as posições de segundo a quarto. 

Márquez não quis usar a composição do pneu como desculpa, mesmo admitindo que a Ducati tem trabalho a fazer para recuperar o atraso nessa área no GP da Indonésia no mês que vem.

“Isso é outra questão, mas no fim das contas é igual para todo mundo”, continuou Marc. “É verdade que precisamos trabalhar bem lá, porque na Tailândia tivemos muitas dificuldades. Aqui também tivemos muitas dificuldades, mas pelo menos aqui fomos competitivos".

“Vamos ver se conseguimos melhorar para Mandalika, especialmente porque não temos este, mas sim uma carcaça especial", concluiu.

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