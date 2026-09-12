MotoGP: Marc Márquez se aproxima da liderança após vitória na sprint de Misano; veja tabela atualizada
Heptacampeão da categoria rainha agora está a 14 pontos de Jorge Martín
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
hMarc Márquez foi o grande nome da MotoGP neste sábado, após triunfar na corrida sprint no GP de San Marino, em Misano. Com a vitória e o terceiro lugar do líder do campeonato, Jorge Martín, o piloto da Ducati vê seu compatriota cada vez mais perto na tabela, com 14 pontos separando os dois.
Diogo Moreira não pontuou na sprint deste sábado e segue na 14ª colocação, com 64 pontos.
A corrida principal em Misano acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.
Classificação
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|263
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MarquezDucati Team
|249
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|241
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|214
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|193
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|189
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. MarquezGresini Racing
|133
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|92
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniRepsol Honda Team
|89
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|78
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|64
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|53
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|36
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|14
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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