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MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Marc Márquez se aproxima da liderança após vitória na sprint de Misano; veja tabela atualizada

Heptacampeão da categoria rainha agora está a 14 pontos de Jorge Martín

Redação Motorsport.com
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

hMarc Márquez foi o grande nome da MotoGP neste sábado, após triunfar na corrida sprint no GP de San Marino, em Misano. Com a vitória e o terceiro lugar do líder do campeonato, Jorge Martín, o piloto da Ducati vê seu compatriota cada vez mais perto na tabela, com 14 pontos separando os dois.

Leia também:

Diogo Moreira não pontuou na sprint deste sábado e segue na 14ª colocação, com 64 pontos.

A corrida principal em Misano acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Classificação

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 263 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 7/3 - - - - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 249 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 12/1 - - - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 241 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9/2 - - - - - - - -
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 214 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 6/4 - - - - - - - -
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - - - - - - - - -
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 193 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 4/6 - - - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 189 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 3/7 - - - - - - - -
8 ItalyF. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - - - - - - - - -
9 SpainA. MarquezGresini Racing 133 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 5/5 - - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 92 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 2/8 - - - - - - - -
11 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 89 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 1/9 - - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 - - - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 - - - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - - - - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - - - - - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - - - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - - - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - - - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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