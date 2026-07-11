MotoGP: Marc Márquez segura Álex e vence sprint da Alemanha; Moreira chega em 10º
Fabio di Giannantonio completou o pódio da corrida de sábado em Sachsenring, com três motos Ducati
Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images
Marc Márquez, da Ducati, segurou o irmão Álex Márquez, da Gresini, e venceu a sprint do GP da Alemanha da MotoGP, com Fabio di Giannantonio, da VR46, completando um pódio dominado pela Ducati. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 10º, escalando o pelotão.
Como foi a sprint?
Marc Márquez permaneceu na ponta com tranquilidade durante a largada, seguido pelo irmão Álex Márquez e por Fabio di Giannantonio. Mais atrás, Moreira subiu três posições, ficando em 12º em um primeiro momento.
Mesmo assim, Álex começou a ameaçar a liderança de Marc, enquanto 'Diggia' seguia se aproximando dos irmãos Márquez com voltas melhores. Mais atrás, Moreira diminuía a diferença para Franco Morbidelli na disputa pela 10ª colocação.
Na sétima volta, Morbidelli caiu na curva 13, causando bandeira amarela no último setor de pista. Com isso, Moreira subiu para 10º.
Na ponta, Marc seguia tentando se afastar de Álex, tentando melhorar o tempo de volta. Pouco atrás do pelotão da frente, Jorge Martín era ameaçado por Pecco Bagnaia na disputa pelo sexto lugar, em uma repetição do duelo de 2024. No entanto, o campeão de 2024 segurou a posição até o fim da prova curta.
Nas voltas finais, Marc e Álex seguiam no duelo dos irmãos, enquanto Moreira continuava segurando Luca Marini na disputa pela 10ª colocação e pelo melhor resultado da Honda na sprint de Sachsenring.
Di Giannantonio melhorou o ritmo e se aproximou de Álex, buscando a segunda colocação na prova de sábado, mas Álex conseguiu permanecer em segundo até o final, enquanto Marc continuou na liderança até o final.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|6
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|5
|6
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|4
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|3
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|2
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|1
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|15
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|18
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Voltas
7'59.633
|10 Voltas
|Acidente
|Ver resultados completos
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
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