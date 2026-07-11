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Relato da corrida
MotoGP GP da Alemanha

MotoGP: Marc Márquez segura Álex e vence sprint da Alemanha; Moreira chega em 10º

Fabio di Giannantonio completou o pódio da corrida de sábado em Sachsenring, com três motos Ducati

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Marc Márquez, da Ducati, segurou o irmão Álex Márquez, da Gresini, e venceu a sprint do GP da Alemanha da MotoGP, com Fabio di Giannantonio, da VR46, completando um pódio dominado pela Ducati. Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, chegou em 10º, escalando o pelotão.

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Como foi a sprint?

Marc Márquez permaneceu na ponta com tranquilidade durante a largada, seguido pelo irmão Álex Márquez e por Fabio di Giannantonio. Mais atrás, Moreira subiu três posições, ficando em 12º em um primeiro momento.

Mesmo assim, Álex começou a ameaçar a liderança de Marc, enquanto 'Diggia' seguia se aproximando dos irmãos Márquez com voltas melhores. Mais atrás, Moreira diminuía a diferença para Franco Morbidelli na disputa pela 10ª colocação.

Na sétima volta, Morbidelli caiu na curva 13, causando bandeira amarela no último setor de pista. Com isso, Moreira subiu para 10º.

Na ponta, Marc seguia tentando se afastar de Álex, tentando melhorar o tempo de volta. Pouco atrás do pelotão da frente, Jorge Martín era ameaçado por Pecco Bagnaia na disputa pelo sexto lugar, em uma repetição do duelo de 2024. No entanto, o campeão de 2024 segurou a posição até o fim da prova curta.

Nas voltas finais, Marc e Álex seguiam no duelo dos irmãos, enquanto Moreira continuava segurando Luca Marini na disputa pela 10ª colocação e pelo melhor resultado da Honda na sprint de Sachsenring.

Di Giannantonio melhorou o ritmo e se aproximou de Álex, buscando a segunda colocação na prova de sábado, mas Álex conseguiu permanecer em segundo até o final, enquanto Marc continuou na liderança até o final.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

       12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206     6
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435     5
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701     4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596     3
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217     2
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887     1
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424      
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127      
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896      
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391      
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579      
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485      
18 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307      
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+10 Voltas

7'59.633

 10 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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