MotoGP: Marc Márquez segura Bezzecchi até o fim e vence o GP de San Marino, em Misano
Prova foi marcada por inúmeras quedas, incluindo do bicampeão Pecco Bagnaia
A MotoGP fechou a passagem por Misano com um GP de San Marino que pegou fogo. Em meio a muitas quedas e advertências por limites de pista, Marc Márquez segurou as investidas de Marco Bezzecchi até o fim para levar mais uma, com Álex Márquez em terceiro.
Antes mesmo da largada, drama para Martín. O atual campeão viu sua moto parar a caminho do grid. O espanhol conseguiu voltar aos boxes pegar a reserva mas, por isso, foi punido com uma dupla volta longa.
Bezzecchi saiu bem e manteve a ponta, enquanto Marc subiu rapidamente para segundo, deixando Álex em terceiro e Quartararo em quarto. Antes mesmo do fim da primeira volta, amarela no primeiro setor devido às quedas de Zarco e Mir. Mais atrás, mais problemas para a Yamaha, com Rins e Augusto Fernández ambos punidos com dupla volta longa por queima de largada.
Na volta quatro, de um total de 27, Bezzecchi, Marc e Álex compunham uma briga própria pela ponta, com o italiano um pouco mais à frente dos irmãos. Quartararo era o quarto, em um outro pelotão com Morbidelli, Acosta e di Giannantonio. Bagnaia era o oitavo, com Aldeguer e Marini fechando o top 10.
Em uma prova de início bastante acidentado, mais duas quedas nas cinco primeiras voltas, de Ogura e de Viñales.
Na oitava volta, drama para Acosta. O espanhol havia conseguido ultrapassar Quartararo e estava em quarto mas, de repente, se viu lento, tendo que procurar um ponto para abandonar. Visivelmente irritado, o piloto da KTM desceu da moto batendo nas placas de publicidade com raiva. Uma imagem posterior mostrou que a corrente de sua RC16 havia se partido e ficado no meio da pista.
Logo na sequência, foi a vez de Bagnaia. O italiano da Ducati abandonou após perder o equilíbrio e cair da moto na curva 10, aumentando ainda mais o drama do bicampeão. Pouco depois, foi a vez de Rins ir ao chão.
Lá na frente, Bezzecchi e Marc estavam em uma disputa própria, separados por 0s2 na volta 11 de 27. Álex ficava a 1s2 do irmão. Quartararo era o quarto, com Morbidelli e di Giannantonio em sua cola. Aldeguer, Marini, Oliveira e Bastianini fechavam os dez primeiros. Mas o top 10 do piloto da Tech3 durou pouco, com o italiano também indo ao chão.
Um erro de Bezzecchi na oitava curva permitiu o bote de Márquez, que assumiu a liderança e disparou na frente, deixando o italiano entre ele e Álex.
Apesar de ter aberto na frente em um primeiro momento, o desgaste de pneus de Márquez começou a ser evidente a dez voltas do fim, o que permitiu a Bezzecchi se aproximar novamente, iniciando as investidas pela vitória. Outro com problemas de performance era Quartararo, após ter perdido a quarta posição para Morbidelli, o francês foi caindo na classificação, estando em oitavo no 20º giro.
No final, Marc Márquez se esforçou até os últimos metros para garantir mais uma vitória na temporada 2025, com Marco Bezzecchi em um grande segundo lugar. Álex Márquez foi o terceiro, fechando o pódio. Completaram o top 10: Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira e Brad Binder.
A MotoGP tira agora uma semana de folga, retomando as atividades com o início da turnê asiática. O GP do Japão, em Motegi, é a primeira parada, entre 26 e 28 de setembro, com o primeiro match point de Marc Márquez.
Confira o resultado final do GP de San Marino:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
41'20.898
|25
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|27
|
+0.568
41'21.466
|0.568
|20
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+7.734
41'28.632
|7.166
|16
|4
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+10.379
41'31.277
|2.645
|13
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+11.330
41'32.228
|0.951
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|27
|
+16.069
41'36.967
|4.739
|10
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+17.965
41'38.863
|1.896
|9
|8
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+20.964
41'41.862
|2.999
|8
|9
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|27
|
+21.565
41'42.463
|0.601
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+23.109
41'44.007
|1.544
|6
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+24.592
41'45.490
|1.483
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|27
|
+27.492
41'48.390
|2.900
|4
|13
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|27
|
+29.937
41'50.835
|2.445
|3
|14
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|27
|
+1'01.504
42'22.402
|31.567
|2
|15
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|27
|
+1'01.932
42'22.830
|0.428
|1
|16
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|26
|
+1 Lap
42'47.454
|1 Lap
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+16 Laps
18'14.253
|15 Laps
|Abandono
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|9
|
+18 Laps
14'53.934
|2 Laps
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
+19 Laps
13'10.877
|1 Lap
|Abandono
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+20 Laps
11'15.442
|1 Lap
|Abandono
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|4
|
+23 Laps
6'45.876
|3 Laps
|Abandono
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|2
|
+25 Laps
4'16.563
|2 Laps
|Abandono
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+27 Laps
22.017
|2 Laps
|Abandono
|Ver resultados completos
