Relato da corrida
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Marc Márquez segura Bezzecchi até o fim e vence o GP de San Marino, em Misano

Prova foi marcada por inúmeras quedas, incluindo do bicampeão Pecco Bagnaia

Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou a passagem por Misano com um GP de San Marino que pegou fogo. Em meio a muitas quedas e advertências por limites de pista, Marc Márquez segurou as investidas de Marco Bezzecchi até o fim para levar mais uma, com Álex Márquez em terceiro.

Leia também:
 

Antes mesmo da largada, drama para Martín. O atual campeão viu sua moto parar a caminho do grid. O espanhol conseguiu voltar aos boxes pegar a reserva mas, por isso, foi punido com uma dupla volta longa.

 

Bezzecchi saiu bem e manteve a ponta, enquanto Marc subiu rapidamente para segundo, deixando Álex em terceiro e Quartararo em quarto. Antes mesmo do fim da primeira volta, amarela no primeiro setor devido às quedas de Zarco e Mir. Mais atrás, mais problemas para a Yamaha, com Rins e Augusto Fernández ambos punidos com dupla volta longa por queima de largada.

Na volta quatro, de um total de 27, Bezzecchi, Marc e Álex compunham uma briga própria pela ponta, com o italiano um pouco mais à frente dos irmãos. Quartararo era o quarto, em um outro pelotão com Morbidelli, Acosta e di Giannantonio. Bagnaia era o oitavo, com Aldeguer e Marini fechando o top 10.

Em uma prova de início bastante acidentado, mais duas quedas nas cinco primeiras voltas, de Ogura e de Viñales.

 

Na oitava volta, drama para Acosta. O espanhol havia conseguido ultrapassar Quartararo e estava em quarto mas, de repente, se viu lento, tendo que procurar um ponto para abandonar. Visivelmente irritado, o piloto da KTM desceu da moto batendo nas placas de publicidade com raiva. Uma imagem posterior mostrou que a corrente de sua RC16 havia se partido e ficado no meio da pista.

Logo na sequência, foi a vez de Bagnaia. O italiano da Ducati abandonou após perder o equilíbrio e cair da moto na curva 10, aumentando ainda mais o drama do bicampeão. Pouco depois, foi a vez de Rins ir ao chão.

 

Lá na frente, Bezzecchi e Marc estavam em uma disputa própria, separados por 0s2 na volta 11 de 27. Álex ficava a 1s2 do irmão. Quartararo era o quarto, com Morbidelli e di Giannantonio em sua cola. Aldeguer, Marini, Oliveira e Bastianini fechavam os dez primeiros. Mas o top 10 do piloto da Tech3 durou pouco, com o italiano também indo ao chão.

Um erro de Bezzecchi na oitava curva permitiu o bote de Márquez, que assumiu a liderança e disparou na frente, deixando o italiano entre ele e Álex.

 

Apesar de ter aberto na frente em um primeiro momento, o desgaste de pneus de Márquez começou a ser evidente a dez voltas do fim, o que permitiu a Bezzecchi se aproximar novamente, iniciando as investidas pela vitória. Outro com problemas de performance era Quartararo, após ter perdido a quarta posição para Morbidelli, o francês foi caindo na classificação, estando em oitavo no 20º giro.

 

No final, Marc Márquez se esforçou até os últimos metros para garantir mais uma vitória na temporada 2025, com Marco Bezzecchi em um grande segundo lugar. Álex Márquez foi o terceiro, fechando o pódio. Completaram o top 10: Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira e Brad Binder.

A MotoGP tira agora uma semana de folga, retomando as atividades com o início da turnê asiática. O GP do Japão, em Motegi, é a primeira parada, entre 26 e 28 de setembro, com o primeiro match point de Marc Márquez.

Confira o resultado final do GP de San Marino:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

41'20.898

       25
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

+0.568

41'21.466

 0.568     20
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+7.734

41'28.632

 7.166     16
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+10.379

41'31.277

 2.645     13
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+11.330

41'32.228

 0.951     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+16.069

41'36.967

 4.739     10
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+17.965

41'38.863

 1.896     9
8 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+20.964

41'41.862

 2.999     8
9 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 27

+21.565

41'42.463

 0.601     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+23.109

41'44.007

 1.544     6
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+24.592

41'45.490

 1.483     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 27

+27.492

41'48.390

 2.900     4
13 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 27

+29.937

41'50.835

 2.445     3
14 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 27

+1'01.504

42'22.402

 31.567     2
15 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 27

+1'01.932

42'22.830

 0.428     1
16 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 26

+1 Lap

42'47.454

 1 Lap      
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16 Laps

18'14.253

 15 Laps   Abandono  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 9

+18 Laps

14'53.934

 2 Laps   Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+19 Laps

13'10.877

 1 Lap   Abandono  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+20 Laps

11'15.442

 1 Lap   Abandono  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 4

+23 Laps

6'45.876

 3 Laps   Abandono  
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 2

+25 Laps

4'16.563

 2 Laps   Abandono  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+27 Laps

22.017

 2 Laps   Abandono  
Ver resultados completos  

Guilherme Longo MotoGP
