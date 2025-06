A MotoGP realizou neste domingo a corrida na 'catedral' de Assen, na Holanda. Assim como aconteceu neste sábado, Marc Márquez foi o grande vencedor. Após largar da quarta posição, o hexacampeão da categoria subiu rapidamente à liderança para não perder mais.

Marco Bezzecchi foi o segundo colocado, pressionando o espanhol em boa parte da corrida. Pecco Bagnaia fechou o pódio, na terceira posição.

Álex Márquez caiu e foi constatada fratura na mão esquerda do espanhol.

A Corrida

Quartararo não largou bem e caiu para a quarta colocação. Bagnaia assumiu a liderança na largada, seguido Álex e Marc Márquez. Na primeira volta, Ogura e Oliveira caíram, mas conseguiram retornar à pista.

Marc Márquez assumiu a P2 na abertura da segunda volta, caracterizando assim a dobradinha da Ducati. Bezzecchi assumia a terceira posição.

Na abertura da sexta volta, Márquez manobrava sobre seu companheiro de equipe e assumia a liderança da corrida. Seu irmão, no entanto, caia na curva 5, após toque com Acosta. Mais tarde foi constatada fratura na mão esquerda do espanhol.

No final da oitava volta, Bezzecchi conseguia a segunda colocação sobre Bagnaia, com Márquez conseguindo 'respirar' um pouco.

Mas por pouco tempo, no giro seguinte o italiano pressionava o espanhol pela ponta, mas sem sucesso. Acosta, o terceiro, também começava a se aproximar dos dois primeiros.

Na 13ª volta, Márquez conseguiu ter alguma margem sobre Bezzecchi após cravar a volta mais rápida da corrida. O italiano deu a resposta no giro seguinte e voltou a se aproximar do hexacampeão da MotoGP.

Os quatro primeiros, Márquez, Bezzecchi, Bagnaia e Acosta se destacavam, com três segundos de vantagem sobre o pelotão seguinte.

Mais tarde, com cinco voltas para o final, os dois primeiros se desgarravam e Bezzecchi voltava a pressionar Márquez intensamente pela vitória.

Mas não adiantou e Márquez garantiu mais um triunfo na carreira.

A MotoGP volta no dia 13 de julho com o GP da Alemanha.

Resultado

