Marc Márquez conquistou pole e duas vitórias no GP da Alemanha da MotoGP, mais uma vez fez de tudo em seu circuito favorito, saindo com 83 pontos de vantagem sobre seu irmão Álex, uma diferença que lhe dá dois GPs de vantagem na metade do campeonato. No entanto, ele garantiu que seguirá firme na disputa, mesmo após a sua 200ª corrida na categoria rainha.

Nem no grid, nem na sala de imprensa, nem certamente entre os fãs, é fácil encontrar uma voz que duvide que o espanhol esteja no caminho certo para o heptacampeonato MotoGP este ano.

Márquez segue tranquilo na ponta do campeonato de pilotos e agora acumula quatro vitórias duplas consecutivas, com sete vitórias no domingo de um total de 11 possíveis.

Na Alemanha, a pista seca o colocou de volta em uma forma mais confortável. E nesse lugar, nessa pista, coloca Marc em uma posição muito à frente do resto de seus rivais. Isso permitiu que ele administrasse essa superioridade para não exagerar, arriscando um acidente, como aconteceu com tantos outros atrás dele.

"Os acidentes que se acumularam foram o que me deu aquele ponto de alerta para manter a concentração, o que foi difícil. Quando diminuí a velocidade, não consegui avaliar como estava pilotando, então tentei manter o ritmo. Eu tinha essa margem na primeira curva, que é onde a maioria dos acidentes se concentrou", disse o catalão, depois de conquistar sua 69ª vitória na categoria rainha.

Esse número o coloca à frente de Giacomo Agostini como o segundo piloto mais bem-sucedido na categoria rainha, atrás apenas de Valentino Rossi, que venceu 89 vezes.

"Não há melhor maneira do que essa para comemorar meu 200º GP na MotoGP", disse entusiasmado o piloto #93, que dedicou a vitória a Borja Gomez, o piloto espanhol que faleceu no último fim de semana em Magny-Cours, e a toda a sua família.

A vantagem de mais de 80 pontos sobre seu irmão e as mais de quatro rodadas que ele tem sobre Pecco Bagnaia (terceiro em Sachsenring) são um desafio quando ele imagina como abordar a segunda parte da temporada.

"Minha melhor forma de trabalhar é com intensidade. Sempre foi assim. Quando cometi os erros, foi por relaxamento, muitas coisas aconteceram e pode acontecer o contrário. Gosto de ser um pouco pessimista. Alex, que é o primeiro rival pelo título, não falha mesmo se estiver machucado", concluiu o piloto da Ducati.

