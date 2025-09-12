Dia agitado em San Marino na MotoGP no Treino Livre 2 nesta sexta-feira. A primeira sessão teve Franco Morbidelli como o mais rápido, com Fabio Quartararo em segundo e Fabio Di Giannantonio em terceiro. Horas mais tarde, Marc Márquez foi o mais rápido, conseguindo a passagem direta para o Q2 na classificação.

Horas mais tarde, Marco Bezzecchi começou tendo a melhor volta, na casa de 1min31s342, seguido por Marc Márquez, que logo na sequência 'tomou' a liderança.

Pecco Bagnaia, por sua vez, parecia não estar conseguindo encaixar uma boa volta, sendo apenas o sexto por boa parte da sessão, antes de se encontrar com a moto e a pista e subir para terceiro.

Nos últimos segundos da sessão, Augusto Fernandez acabou caindo na Curva 15, causando uma rápida bandeira amarela no traçado, atrapalhando os pilotos que estavam fazendo suas últimas voltas rápidas. Joan Mir também foi para o chão, sendo a sua 17ª queda na temporada.

Porém, mesmo assim, o fim do TL2 foi quente, com os competidores dando tudo de si para alcançar o Q2 direto.

Márquez continuou sendo o mais rápido, inclusive quebrando recorde da pista, com Bezzecchi em segundo e Morbidelli em terceiro. Bagnaia acabou 'caindo' para quarto, com tempo de 1min30s710.

Jorge Martín, por sua vez, foi apenas o oitavo, tendo feito sua volta em 1min30s857.

