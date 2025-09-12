Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Marc Márquez supera Bagnaia e faz o melhor tempo no TL2 em San Marino

Bagnaia foi quarto, enquanto Martín apenas o oitavo

Livia Veiga
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Burak Akbulut - Anadolu - Getty Images

Dia agitado em San Marino na MotoGP no Treino Livre 2 nesta sexta-feira. A primeira sessão teve Franco Morbidelli como o mais rápido, com Fabio Quartararo em segundo e Fabio Di Giannantonio em terceiro. Horas mais tarde, Marc Márquez foi o mais rápido, conseguindo a passagem direta para o Q2 na classificação.

Horas mais tarde, Marco Bezzecchi começou tendo a melhor volta, na casa de 1min31s342, seguido por Marc Márquez, que logo na sequência 'tomou' a liderança.

Pecco Bagnaia, por sua vez, parecia não estar conseguindo encaixar uma boa volta, sendo apenas o sexto por boa parte da sessão, antes de se encontrar com a moto e a pista e subir para terceiro.

 

Nos últimos segundos da sessão, Augusto Fernandez acabou caindo na Curva 15, causando uma rápida bandeira amarela no traçado, atrapalhando os pilotos que estavam fazendo suas últimas voltas rápidas. Joan Mir também foi para o chão, sendo a sua 17ª queda na temporada.

Porém, mesmo assim, o fim do TL2 foi quente, com os competidores dando tudo de si para alcançar o Q2 direto.

Márquez continuou sendo o mais rápido, inclusive quebrando recorde da pista, com Bezzecchi em segundo e Morbidelli em terceiro. Bagnaia acabou 'caindo' para quarto, com tempo de 1min30s710.

Jorge Martín, por sua vez, foi apenas o oitavo, tendo feito sua volta em 1min30s857.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 28

1'30.480

   168.222  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 29

+0.147

1'30.627

 0.147 167.949  
3 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 22

+0.193

1'30.673

 0.046 167.864  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+0.230

1'30.710

 0.037 167.796  
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.272

1'30.752

 0.042 167.718  
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 24

+0.339

1'30.819

 0.067 167.594  
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+0.368

1'30.848

 0.029 167.541  
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 25

+0.377

1'30.857

 0.009 167.524  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 28

+0.409

1'30.889

 0.032 167.465  
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.435

1'30.915

 0.026 167.417  
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 24

+0.588

1'31.068

 0.153 167.136  
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+0.610

1'31.090

 0.022 167.096  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+0.686

1'31.166

 0.076 166.956  
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 24

+0.769

1'31.249

 0.083 166.805  
15 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+1.007

1'31.487

 0.238 166.371  
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+1.020

1'31.500

 0.013 166.347  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+1.092

1'31.572

 0.072 166.216  
18 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+1.136

1'31.616

 0.044 166.136  
19 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 20

+1.198

1'31.678

 0.062 166.024  
20 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 27

+1.202

1'31.682

 0.004 166.017  
21 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+1.208

1'31.688

 0.006 166.006  
22 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 21

+1.889

1'32.369

 0.681 164.782  
23 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 23

+2.036

1'32.516

 0.147 164.520  
In this article
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

